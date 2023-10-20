Тока хватит: найден способ обеспечить интернет вдоль автотрасс

Российские власти нашли решение проблемы с отсутствием интернета вдоль автодорог. Для этого неработающие сотовые вышки подключат к сетям через посредников — предприятия и организации. Проводить электричество к придорожным объектам связи сейчас проблематично — из-за отсутствия точек присоединения к энергосетям невозможно запустить уже построенные базовые станции, рассказали участники рынка и эксперты. Сейчас мобильный интернет доступен лишь на 70% федеральных автотрасс и на 40% региональных. Дефицит энергетической инфраструктуры зачастую приводит к тому, что работать на трассах операторам приходится себе в убыток, указывают специалисты .

Электричество за компанию

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ) под руководством первого вице-спикера Андрея Турчака намерен поручить Минэнерго разработку нормативно-правовых актов, необходимых для «опосредованного присоединения объектов связи к электросетям вдоль существующих автомобильных дорог» . Это следует из рекомендаций рабочей группы Совета, с которыми ознакомились «Известия». Он рассмотрит их в конце октября, в случае одобрения они станут основой для вносимых сенаторами законов, а также для разрабатываемых ведомствами нормативных документов, объяснил источник в СФ.

В Минцифры знают о подготовке рекомендаций по вопросу связи вдоль автодорог от рабочей группы при Совете Федерации. Вопрос технологического присоединения оборудования связи к электросетям актуален: обеспечение покрытия удаленных населенных пунктов или автодорог общего пользования сотовой связью напрямую зависит от наличия возможности и стоимости такого присоединения , отметили в ведомстве.

Министерство вместе с другими ведомствами прорабатывает вопросы размещения сооружений связи вдоль автодорог, а также снижения издержек операторов связи, энергетиков и строителей других линейных объектов за счет синхронизации планов по развитию сетей , уточнили в его пресс-службе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Надо строить одновременно дорогу, связь и электросети там, где это возможно. Подготовка рекомендаций для Минэнерго ведется как раз в рамках этой работы , — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Эта инициатива обсуждалась с Минэнерго, подтвердили в его пресс-службе. Ведомство, изучив вопрос, сочло его актуальным и поддержало инициативу .

— Минэнерго намерено внести правки в Правила технологического присоединения к электросетям. Корректировка позволит осуществить опосредованное технологическое присоединение объектов связи до 150 кВт к электросетевой инфраструктуре вдоль автодорог , — отметил его представитель.

Группа «Россети» участвует в проработке Минэнерго изменений в нормативно-правовые акты , направленные на обеспечение предоставления опосредованного присоединения объектов связи к электросетям вдоль существующих автомобильных дорог, рассказали в пресс-службе компании.

Фото: ТАСС/Александр Река

По словам источника «Известий» в Совфеде, опосредованное подключение — это система присоединения к энергосетям, при которой конечный потребитель получает энергию не напрямую от профильной компании, а через посредника . Например, от крупного промышленного предприятия или от владельца дороги, которые перераспределяют излишки электроэнергии , объяснил он. Такую практику необходимо оформить законодательно, поскольку сейчас в России отсутствует единый порядок взаимодействия между владельцами автодорог и операторами связи , отметил источник «Известий».

По его словам, в регионах есть случаи, когда уже размещенные вдоль дорог базовые станции годами не подключают к электричеству из-за различных проволочек и отсутствия стимулов к сотрудничеству. Чтобы связь вдоль дорог появлялась быстрее, необходимо установить точные сроки ответа владельцев энергетической инфраструктуры на обращения операторов о возможности опосредованного присоединения , полагает он.

— Следует определить порядок выдачи технических условий, а также возможные обоснования для отказов. Важно закрепить реалистичные тарифы на подключение, так как на автодорогах с низким трафиком деятельность сотовых операторов зачастую нерентабельна , — полагает собеседник «Известий».

Проблемы с покрытием дорог мобильным интернетом действительно налицо, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его данным, качественной связью от всех операторов обеспечено 70% федеральных автотрасс, а для региональных этот показатель составляет около 40% .

Фото: ТАСС/dpa/Felix Kдstle

Придорожное полотно

— Инициатива Совета по цифровой экономике своевременна, так как обеспечение покрытия федеральных трасс для операторов требует существенных инвестиций в строительство антенно-мачтовых сооружений, закупку и монтаж дефицитного телекоммуникационного оборудования , — отметили в Tele2.

Дополнительное кратное удорожание этого строительства — следствие отсутствия точек технологического присоединения к сетям энергоснабжения , считает представитель оператора Дарья Колесникова. По ее словам, это приводит к убыточности подобных проектов. Ключевая проблема в аспекте электроснабжения заключается не в форме технологического присоединения (опосредованного или нет), а в отсутствии или большой удаленности ближайших точек электросетей достаточной мощности от мест установки объектов сотовой инфраструктуры , полагает она.

— Любые действия, направленные на упрощение подключения инфраструктуры операторов связи к электросетям, должны положительно сказаться на развитии инфраструктуры связи , — прокомментировали в «Вымпелкоме» предложенные инициативы.

Для покрытия автотрасс в первую очередь важно создавать базовую инфраструктуру в комплексе: подъездные пути, техплощадки, антенно-мачтовые сооружения, электросети , отметил представитель МТС. По его словам, особенно остро стоит проблема с доступом к электроэнергии, без которой невозможно строительство инфраструктуры .

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Конечно, проблему с присоединением к электросетям нужно решать — из-за того что у энергетиков не хватает мощностей либо организация такого присоединения стоит очень дорого, без голосовой связи и мобильного интернета остаются километры дорог , отметил Денис Кусков. Если связисты смогут подключаться через АЗС, расположенные вдоль дорог заводы, складские комплексы, торговые центры, это будет очень позитивно для них и для абонентов , считает он.

— Но нужен четко прописанный регламент взаимодействия операторов, энергосбытовых компаний и посредников. Необходимо, чтобы были установлены четкие сроки присоединения, цены на эту услугу — чтобы стоимость не оказалась заградительной , — полагает эксперт.

Между тем, как отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник, регуляторная история с покрытием автотрасс сотовой связью не нова. Еще в 2014 году на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений, среди которых было и обеспечение бесперебойного функционирование сотовой связи вдоль автотрасс.

К решению вопроса вернулись в рамках федпроекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». Из этого документа следовало, что к концу 2024 года должно быть обеспечено стопроцентное покрытие подвижной радиотелефонной связью всех автомобильных дорог федерального значения , напомнил эксперт.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Но воз и ныне там: до стопроцентного покрытия хотя бы федеральных автотрасс сотовыми сетями всех сотовых операторов еще очень далеко . Отсутствие в зоне дорог электрических сетей делает функционирование базовых станций (БС) сотовой связи убыточной: работа каждой БС от дизельного генератора обходится оператору почти в 2 млн рублей в месяц . Еще один барьер для установки БС вдоль всех трасс — отсутствие подъездных путей для техники, — отметил Леонид Коник.