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Дорожная установка: в РФ упростят строительство телеком-сетей вдоль автотрасс

Как это отразится на сотовых операторах и их абонентах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российские автотрассы будут покрывать мобильным интернетом еще на стадии строительства, реконструкции и ремонта. Это следует из рекомендаций рабочей группы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации — они станут основой для разрабатываемых и вносимых сенаторами законов. Пока без интернета остаются десятки километров дорог — связистам сложно договориться о размещении оборудования с их строителями и эксплуатантами.

На трассе решают всё

Новые автодороги, строящиеся в РФ, должны располагать инфраструктурой для прокладки сетей фиксированной и сотовой связи: площадками для размещения сотовых вышек, коллекторами и канализацией для кабелей. То же самое касается реконструируемых и проходящих капитальный ремонт трасс. Это следует из рекомендаций рабочей группы Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации (СФ), с которыми ознакомились «Известия». В конце октября их рассмотрит этот Совет под руководством первого вице-спикера СФ Андрея Турчака. В случае одобрения они станут основой для разрабатываемых и вносимых сенаторами законов, объяснил источник в СФ.

Организацию дорожной инфраструктуры в неразрывной связке с телекоммуникационной в рекомендациях предлагается закрепить специальным законом, а также изменениями в строительные нормы и правила (СНиП), следует из документа.

строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Сделать строительство дорог и строительство инфраструктуры взаимосвязанными необходимо, поскольку сейчас операторы, желающие покрыть интернетом трассы, зачастую не могут этого сделать. Чтобы размещать свои объекты, им приходится договариваться с владельцами участков вдоль дорог, которые не всегда идут навстречу, — утверждает источник «Известий», близкий к СФ.

Если речь идет о прокладке кабеля вдоль автодороги, длина которой может достигать сотен километров, нужно согласовать его размещение с десятками хозяйствующих субъектов. В результате эти участки зачастую оказываются не покрыты интернетом и голосовой связью, отмечает собеседник «Известий».

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Строить вышки и прокладывать траншеи в полосе отвода дорог тоже непросто: за их эксплуатацию отвечает множество организаций федерального, регионального и местного уровней, с каждой из которых приходится договариваться, продолжил собеседник издания. Предлагаемые изменения законодательства и нормативной базы должны не только максимально упростить прокладку линий связи вдоль дорог, но и обеспечить недискриминационный доступ к ней конкурирующих операторов, упрощенное выделение земельных участков государственными и муниципальными структурами и многое другое, считает он.

Монтаж вышки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В рекомендациях предлагается на законодательном уровне регламентировать размещение «линейно-кабельных сооружений транспортной многоканальной связи в конструктивных элементах автомобильных дорог (в полотне и обочине)». Это необходимое условие развития концепции так называемой умной дороги, которая будет обеспечивать ориентацию и управление беспилотным транспортом, объяснил «Известиям» один из участников рабочей группы.

— Включение в СНиП требований к телекоммуникационной инфраструктуре и предоставление равноправного доступа к ней всех игроков рынка позволило бы решить много текущих проблем. Это дало бы возможность предлагать различные цифровые сервисы участникам движения и эксплуатантам автомагистралей, — отметили в «Вымпелкоме».

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Также совместное использование инфраструктуры всеми операторами позволит усилить экономический эффект, добавили в компании.

МТС знает об этих инициативах, они будут поддержаны отраслью, полагает представитель компании.

Для покрытия автотрасс в первую очередь важно создавать базовую инфраструктуру в комплексе: подъездные пути, техплощадки, антенно-мачтовые сооружения (АМС), — перечислили в МТС.

вышка 5g
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также важно создать прозрачный механизм получения технических условий на прокладку, перенос и эксплуатацию линий связи в полосе отвода и придорожной полосе автодорог, добавил представитель оператора.

«Мегафон» поддерживает рекомендации, отраженные в документе Совета по развитию цифровой экономики, сообщил представитель оператора. По его словам, зачастую дороги не располагают базовой инфраструктурой, необходимой для прокладки сетей фиксированной и сотовой связи — речь идет об электроэнергии, площадках для установки вышек, траншеях для прокладки волоконно-оптических линий связи и так далее.

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— Необходимость согласовывать проведение работ вдоль автодорог с большим количеством заинтересованных сторон, среди которых лесничества, организации дорожного строительства, представители энергетических служб и прочее, зачастую значительно затягивает процесс радиофикации трасс, — отмечают в «Мегафоне».

В пресс-службе Tele2 сказали, что обеспечение надежного покрытия сетями связи федеральных трасс для операторов требует существенных инвестиций: строительство АМС, закупка и монтаж дефицитного телекоммуникационного оборудования. Дополнительное кратное удорожание — следствие отсутствия точек технологического присоединения к сетям энергоснабжения и невозможность установки АМС в полосе отвода самих автодорог. Это приводит к убыточности подобных проектов, отметили в компании.

строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Стройка с запасом

Покрытие трасс сотовой связью и интернетом — долгосрочный проект, который надо реализовывать, считает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Сейчас строить объекты связи вдоль дорог крайне сложно, ведь надо еще проводить к ним линии электропередачи, каналы связи, договариваться с большим количеством владельцев земельных участков, энергетиками и другими организациями, объяснил он. Из-за этого не покрытыми связью остаются десятки километров дорог, говорит эксперт.

Качественное покрытие дорог беспроводной связью — это вопрос и безопасности, и развития конкурентоспособной экономики, отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. И речь идет даже не о беспилотном автотранспорте, где гарантии постоянного доступа в интернет — это необходимое условие для безопасного движения, а о сегодняшних уже миллионах «подключенных» легковых и грузовых автомобилей, которые используют доступ к интернету для навигации, телеметрии, управления логистикой, в том числе для электронного документооборота, перечисляет эксперт.

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Уже год в нашей стране можно оформлять в электронном виде перевозочные документы — транспортную накладную, путевой лист и этот список растет. Но как такие документы проверит, например, сотрудник ГИБДД, если на дороге не будет интернета? — задается он вопросом.

При этом, по мнению Андрея Ионина, дорожная инфраструктура для размещения оборудования связи должна сразу создаваться с учетом и роста трафика на горизонте 10–15 лет, и перспективных технологий, ведь автомобильные дороги строятся с прицелом на эксплуатацию в течение десятилетий.

шоссе машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Новые дороги обычно стараются возводить так, чтобы они не проходили через населенные пункты — трассировка осуществляется таким образом, потому что дешевле строить трассы на отдаленных от населенных мест земельных участках, уточнил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

— Если вы прокладываете трассу вдали от населенных пунктов, по лесам и полям, то, скорее всего, услугами связи будут пользоваться там только водители, пассажиры и службы, отвечающие за обслуживание трассы. Рентабельно ли обеспечивать 100-процентное покрытие всей протяженности такой трассы? Предположу, что нет. И это не проблема России. В любой другой стране с развитой дорожной сетью, вы, скорее всего, передвигаясь по автотрассам, на какое-то время останетесь без связи: она есть там, где востребована большим количеством абонентов, — отметил эксперт.

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В таких зонах принято устанавливать стационарные пункты связи с экстренными службами, добавил он.

Минцифры в курсе предложений Совфеда по развитию услуг связи вдоль автодорог и поддерживает их, сообщили «Известиям» в пресс-службе. Ведомство совместно с Минтрансом и другими министерствами прорабатывают вопрос размещения сооружений связи вдоль автодорог, в том числе в полосе отвода и придорожных полосах дорог, отметили там. Также рассматривается вопрос снижения издержек операторов связи, энергетиков, строителей других линейных объектов за счет синхронизации планов по развитию сетей: то есть строить одновременно дорогу, связь и электросети там, где это возможно, добавили в Минцифры.

монтаж вышки
Фото: РИА Новости/Яков Андреев

— Специалисты Росавтодора участвуют в обсуждении подобных инициатив и в целом поддерживают их. Со своей стороны дорожники готовы резервировать кабель-каналы в пределах полосы отвода, а непосредственно устройство инфраструктуры для связи выполняют сами компании — поставщики этих услуг, — отметили в федеральном дорожном агентстве.

Но проведение сопутствующих работ по организации инфраструктуры связи только на объектах строительства и реконструкции не приведет к широкому распространению линий связи вдоль трасс, считают в нем. Для этой цели нужно задействовать и те участки, на которых дорожные работы не ведутся.

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К тому же не стоит размещать кабель вблизи дорожного полотна, так как это может в дальнейшем способствовать нарушению его целостности, отметили в Росавтодоре. А мачты связи должны находиться на некотором удалении от трассы во избежание падения на проезжую часть. Все эти вопросы еще прорабатываются совместно с Минцифры, отметили в дорожном агентстве.

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