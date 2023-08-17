Вход-развал: интернет-провайдерам утвердят правила подключения домов

В России появятся правила размещения оборудования интернет-провайдеров в жилых домах. Соответствующие технические требования прописаны в поправках к законопроекту, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Сегодня правила установки оборудования, прокладки интернет-кабелей в многоквартирных домах действительно отсутствуют, что приводит к проблемам обслуживания жилья управляющими компаниями , а в некоторых случаях даже к нарушению конструкций зданий, говорят эксперты.

Четкие требования

В России планируется утвердить технические требования к размещению оборудования операторов связи в многоквартирных домах. В Госдуме при участии комитета торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере ЖКХ подготовили соответствующие поправки к законопроекту об упрощении доступа провайдеров в такие здания. С документом ознакомились «Известия».

В июне 2023 года законопроект, предполагающий безвозмездный доступ провайдеров в жилые дома, приняли в первом чтении. В текущей версии законопроекта установить оборудование в зданиях работники смогут не на основании решения большинства жильцов, а при наличии договора хотя бы с одним из них. Но в поправках предлагается не отменять необходимость проведения общих собраний собственников для допуска в дома провайдеров.

— Мы вместе с коллегами из комитета по информационной политике и связи активно ищем решение, которое устроит и жителей, и провайдеров, обеспечив в этом сегменте прозрачность правоотношений, — подчеркнул председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

По словам первого зампреда комитета Владимира Кошелева, задача законодателей состоит не только в том, чтобы упростить процедуру доступа операторов в дома, но и в создании понятных правил, которые не будут нарушать права собственников жилья.

— Поэтому наш комитет подготовил поправки ко второму чтению, которые законодательно обяжут правительство установить единые четкие правила размещения оборудования провайдеров в многоквартирных домах, — сказал депутат «Известиям». — Контроль за этим должен быть у органов госжилинспекции и прокуратуры.

Сейчас правил для работы провайдеров в многоквартирных домах, где множество собственников, не существует, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.

— Требования к размещению сетей электросвязи обеспечат единое понимание правил использования общего имущества, — сказала председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. — Будет обеспечено право людей на безопасное проживание.

То, что «сейчас происходит на крышах, кровлях, в подъездах жилых домов, вряд ли можно назвать цивилизованной услугой», полагает директор УК «Кристалл», член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Елена Камнева. Нередко интернет-операторы делают отверстия в конструктивных элементах зданий, в крышах, что вредит состоянию дома, пояснила Татьяна Вепрецкая.

Не отменяя собрание жильцов, можно смягчить требование к количеству голосов для принятия таких решений, считает Сусана Киракосян.

— Например, решения могли бы приниматься простым большинством голосов участников общего собрания, а не 2/3 собственников на собрании, как сейчас, — полагает эксперт.

Нужные правила

Однако в домах, где присутствует мало операторов и нет конкуренции, необходимость проведения собрания может быть минусом — его сложно организовать, сказал гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

— А правила работы в доме нужны, чтобы доступ к инфраструктуре дома не мог получить кто угодно, а только конкретные компании, их квалифицированные специалисты, — считает он.

В пресс-службе МТС сказали «Известиям», что поддерживают принятие регламента, «обеспечивающего понятные и прозрачные правила размещения оборудования с четкими техническими требованиями».

— Выполнение технических требований для добросовестных провайдеров не будет представлять проблему, тем более что в их разработке принимает участие экспертное сообщество, — сказали и в пресс-службе «Ростелекома». — В технических требованиях будут четко описаны оборудование, необходимое и достаточное для обслуживания клиентов в многоквартирных домах, площади размещения, потребление электроэнергии.

Принятый в первом чтении законопроект решает давнюю проблему со свободным доступом провайдеров к собственникам, исключая возможные сговоры с управляющими компаниями и застройщиками других провайдеров, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— В этой части мы, безусловно, будем внимательно работать с предлагаемыми поправками, чтобы они не ограничили ранее предоставленное право собственникам заключать договоры с теми провайдерами, стоимость и качество услуг которых их устраивает, — сказал он.

Вместе с тем, по его словам, правильно будет регламентировать порядок проведения работ по подключению собственников к интернету так, чтобы это не вредило общему имуществу всех проживающих в этом доме и не ухудшало облик подъездов и состояние других инженерных коммуникаций.