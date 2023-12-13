Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца
Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц, рассказали «Известиям» источники на рынке. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова изданию подтвердили эту информацию — соответствующий протокол подписан. Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран, отметили в ведомстве. Хотя торговля и производители сомневаются, что стоимость импортной продукции будет ниже отечественной: цена логистики не позволит ввезти в РФ более доступные яйца.
Увеличить предложение
Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара, это собьет стоимость, отметил он. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС прокуроры в субъектах РФ проверят производителей и продавцов.
В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили информацию — соответствующий протокол подписан. Это предложение поддержала комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию, уточнили там.
Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили «Известиям» в Минэкономразвития. Там добавили, что льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.
— Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии, — сказали в Минэкономразвития.
Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже идут переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате это позволит стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц, полагают в ведомстве.
В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» отметили, что ожидают значительного позитивного эффекта от принимаемых мер по открытию импорта яиц.
— Беспошлинные поставки этой продукции должны позволить снизить уровень цен и поддержать доступность этой важной для населения товарной категории, — сказали в организации.
Подорожание яиц в рознице можно объяснить нехваткой предложения, отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
— Помогут ли импортные поставки яиц насытить внутренний рынок — пока вопрос. Неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики, — сказал он «Известиям». — Дело в том, что в верхнем ценовом регистре сетям хватает яиц, эта продукция широко представлена в диапазоне 90-110 рублей, у ритейлеров нет в достаточном объеме продукции, стоимость которой не превышает 60-70 рублей.
Действительно, турецкие яйца дороже отечественных, сказала «Известиям» гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Поэтому такую меру эксперт назвала оперативной, но вряд ли эффективной. Она добавила, что отечественные производители поставляют на рынок объем продукции, который сопоставим с прошлогодним. Причина подорожания — во многом искусственно созданный, но все же повышенный спрос. По данным союза, средневзвешенная цена на яйцо в 2023 году выше на 11-12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Торговые сети при этом получают продукцию в среднем по 65 рублей за 10 яиц.
По итогам десяти месяцев 2023-го производство яиц в РФ увеличилось на 2,3% — до 31,74 млрд штук, подтвердили в Минсельхозе.
— В условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке, в 2023 году наблюдается повышение цен на куриное яйцо, — отметили там.
Массовые аномальные закупки этого товара с ноября 2023 года подтвердили «Известиям» в «Ашане». По данным торговой сети, в настоящий момент на рынке отмечается тренд снижения производства куриных яиц.
Поддержать потребителей
Торговые сети в некоторых регионах уже начали продавать яйца поштучно. Так, первыми такие продажи запустили магазины сети «Верный». Компания работает в 12 субъектах страны, в том числе, в Москве и Подмосковье, Татарстане, Тверской, Свердловской и других областях.
— Поштучная продажа куриного яйца категории С3 (минимальная масса продукции 34-45 г) в московских магазинах введена несколько дней назад для поддержки наших покупателей в период высоких цен на товар. Десяток обойдется в 89-99 рублей. Пока это временная мера, введенная из-за дефицита на рынке и неоправданно резкого роста закупочной стоимости, — пояснили в «Верном».
Там отметили, что разница между закупочными ценами июля и декабря составила в среднем 80%, а на некоторые категории яиц и выше, рост продолжается. Компания применяет отрицательную наценку. Плюс к этому ритейлер фиксирует рост спроса на яйцо в ноябре-декабре. В центральных регионах — в рамках 5-8%, в Татарстан и Свердловской области — до 25%.
Поштучная продажа яиц действует и в магазинах сети «Монетка» в Тюменской области, выяснили «Известия», компания работает в 15 субъектах. В их числе также Свердловская область, Башкирия, ХМАО и другие.
СМИ в Астраханской области, Краснодаре и Оренбурге также сообщали о поштучной реализации яиц. Хотя власти Астраханской области отметили «Известиям», что не знают о случаях ограничений продаж товара в одни руки.
— Сейчас в регионе проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего роста цены. Проводятся встречи с руководством птицефабрик, достигнута договоренность по удержанию стоимости на достигнутом уровне, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза Астраханской области.
В Минсельхозе Краснодарского края опровергать поштучную продажу яиц не стали. Там отметили, что за 10 месяцев этого года в регионе произведено более 1,3 млрд штук. А по итогам года выпуск этой продукции сохранится на уровне 2022 года. В прошлом году в регионе было произведено свыше 1,6 млрд штук. Этого объема достаточно для закрытия потребностей жителей края в яйце, пояснили в пресс-службе регионального ведомства.
О росте производства заявили «Известиям» и в пресс-службе Минсельхоза Тульской области. За 11 месяцев было выпущено 715,4 млн штук, что на 30 млн больше аналогичного периода прошлого года. На территории региона две птицефабрики яичного направления, которые в настоящее время работают стабильно, сбоев в производстве яйца нет, уточнили в ведомстве.
«Известия» направили запросы и в другие регионы, где были зафиксированы факты подобной продажи. Также редакция обратилась в Минсельхоз и Минпромторг с просьбой прокомментировать новый вид торговли яйцами.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что поштучная продажа — это хитрость ритейла, чтобы не показывать конечную стоимость продукта за десяток.
— Жестких требований к фасовке яиц в России не установлено. Но принципиально важно для потребителей обращать внимание на категорию этого товара и ее стоимость. Очевидно, предприниматели, которые ведут поштучную продажу, идут на ухищрения, чтобы не показывать увеличение стоимости. Конечная цена десятка яиц в этом случае гораздо менее заметна для потребителя, — подчеркнул эксперт.
По его словам, в этом случае на ситуацию стоит обратить внимание ФАС и оперативно вмешаться. «Известия» направили запрос в антимонопольную службу.