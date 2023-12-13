Те же в профиль: правительство обнулило импортные пошлины на яйца

Правительство одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц, рассказали «Известиям» источники на рынке. В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова изданию подтвердили эту информацию — соответствующий протокол подписан . Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран , отметили в ведомстве. Хотя торговля и производители сомневаются, что стоимость импортной продукции будет ниже отечественной: цена логистики не позволит ввезти в РФ более доступные яйца.

Увеличить предложение

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца , рассказал «Известиям» источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на эту продукцию. Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение такого товара , это собьет стоимость, отметил он. По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40% , совместно с ФАС прокуроры в субъектах РФ проверят производителей и продавцов.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили информацию — соответствующий протокол подписан. Это предложение поддержала комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию , уточнили там.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции , уточнили «Известиям» в Минэкономразвития. Там добавили, что льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц .

— Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран . Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии, — сказали в Минэкономразвития.

Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо — оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок , пояснили «Известиям» в Минсельхозе. Уже идут переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции . В результате это позволит стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц , полагают в ведомстве.

В Ассоциации компаний розничной торговли «Известиям» отметили, что ожидают значительного позитивного эффекта от принимаемых мер по открытию импорта яиц .

— Беспошлинные поставки этой продукции должны позволить снизить уровень цен и поддержать доступность этой важной для населения товарной категории , — сказали в организации.

Подорожание яиц в рознице можно объяснить нехваткой предложения , отметил глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

— Помогут ли импортные поставки яиц насытить внутренний рынок — пока вопрос. Неясно, как быстро начнут ввозить первые объемы этой продукции, по какой стоимости с учетом дорогой логистики , — сказал он «Известиям». — Дело в том, что в верхнем ценовом регистре сетям хватает яиц, эта продукция широко представлена в диапазоне 90-110 рублей , у ритейлеров нет в достаточном объеме продукции, стоимость которой не превышает 60-70 рублей .

Действительно, турецкие яйца дороже отечественных , сказала «Известиям» гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Поэтому такую меру эксперт назвала оперативной, но вряд ли эффективной . Она добавила, что отечественные производители поставляют на рынок объем продукции, который сопоставим с прошлогодним. Причина подорожания — во многом искусственно созданный, но все же повышенный спрос . По данным союза, средневзвешенная цена на яйцо в 2023 году выше на 11-12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Торговые сети при этом получают продукцию в среднем по 65 рублей за 10 яиц .

По итогам десяти месяцев 2023-го производство яиц в РФ увеличилось на 2,3% — до 31,74 млрд штук , подтвердили в Минсельхозе.

— В условиях роста производственных издержек и увеличения потребительского спроса, в том числе зачастую вследствие ажиотажа на рынке, в 2023 году наблюдается повышение цен на куриное яйцо , — отметили там.

Массовые аномальные закупки этого товара с ноября 2023 года подтвердили «Известиям» в «Ашане» . По данным торговой сети, в настоящий момент на рынке отмечается тренд снижения производства куриных яиц .

Поддержать потребителей

Торговые сети в некоторых регионах уже начали продавать яйца поштучно . Так, первыми такие продажи запустили магазины сети «Верный». Компания работает в 12 субъектах страны, в том числе, в Москве и Подмосковье, Татарстане, Тверской, Свердловской и других областях .

— Поштучная продажа куриного яйца категории С3 (минимальная масса продукции 34-45 г) в московских магазинах введена несколько дней назад для поддержки наших покупателей в период высоких цен на товар. Десяток обойдется в 89-99 рублей. Пока это временная мера , введенная из-за дефицита на рынке и неоправданно резкого роста закупочной стоимости, — пояснили в «Верном».

Там отметили, что разница между закупочными ценами июля и декабря составила в среднем 80%, а на некоторые категории яиц и выше, рост продолжается . Компания применяет отрицательную наценку. Плюс к этому ритейлер фиксирует рост спроса на яйцо в ноябре-декабре. В центральных регионах — в рамках 5-8%, в Татарстан и Свердловской области — до 25% .

Поштучная продажа яиц действует и в магазинах сети «Монетка» в Тюменской области , выяснили «Известия», компания работает в 15 субъектах. В их числе также Свердловская область, Башкирия, ХМАО и другие.

СМИ в Астраханской области, Краснодаре и Оренбурге также сообщали о поштучной реализации яиц . Хотя власти Астраханской области отметили «Известиям», что не знают о случаях​ ограничений продаж товара в одни руки.

— Сейчас в регионе проводятся мероприятия по недопущению дальнейшего роста цены. Проводятся встречи с руководством птицефабрик, достигнута договоренность по ​удержанию стоимости на достигнутом уровне , — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза Астраханской области.

В Минсельхозе Краснодарского края опровергать поштучную продажу яиц не стали . Там отметили, что за 10 месяцев этого года в регионе произведено более 1,3 млрд штук . А по итогам года выпуск этой продукции сохранится на уровне 2022 года. В прошлом году в регионе было произведено свыше 1,6 млрд штук. Этого объема достаточно для закрытия потребностей жителей края в яйце, пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

О росте производства заявили «Известиям» и в пресс-службе Минсельхоза Тульской области. За 11 месяцев было выпущено 715,4 млн штук, что на 30 млн больше аналогичного периода прошлого года . На территории региона две птицефабрики яичного направления, которые в настоящее время работают стабильно, сбоев в производстве яйца нет, уточнили в ведомстве.

«Известия» направили запросы и в другие регионы, где были зафиксированы факты подобной продажи. Также редакция обратилась в Минсельхоз и Минпромторг с просьбой прокомментировать новый вид торговли яйцами.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что поштучная продажа — это хитрость ритейла, чтобы не показывать конечную стоимость продукта за десяток .

— Жестких требований к фасовке яиц в России не установлено. Но принципиально важно для потребителей обращать внимание на категорию этого товара и ее стоимость . Очевидно, предприниматели, которые ведут поштучную продажу, идут на ухищрения, чтобы не показывать увеличение стоимости. Конечная цена десятка яиц в этом случае гораздо менее заметна для потребителя , — подчеркнул эксперт.

По его словам, в этом случае на ситуацию стоит обратить внимание ФАС и оперативно вмешаться. «Известия» направили запрос в антимонопольную службу.