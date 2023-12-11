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Битва за яйца: эксперты назвали предпосылки для стабилизации цен

Стоимость продукта может снизиться после Нового года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Белгородской области местные власти ограничили продажу куриных яиц на фермерских рынках по два десятка в одни руки, что привело к образованию длинных очередей. Накануне Россельхознадзор разрешил импорт куриных яиц из Турции для стабилизации рынка, а в начале декабря ФАС обратилась к торговым сетям с просьбой ограничить наценку на этот продукт, чтобы остановить начавшийся в октябре рост цен. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что принятые меры и стабилизация курса доллара должны поправить ситуацию, а после новогодних праздников спрос на продукт упадет. Также специалисты указали на отсутствие контроля за ценообразованием в торговых сетях и проблемы, с которыми столкнулось птицеводство в 2023 году, как одни из причин роста цен. Подробности — в материале «Известий».

Почему ограничили продажу яиц

Власти Белгородской области ограничили продажу яиц на городской фермерской ярмарке. Теперь можно приобрести не более 20 штук в руки, сообщила в Telegram-канале заместитель губернатора региона Юлия Щедрина.

«Белгородцы <…> в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим, для того чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки», — написала она.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Представитель администрации добавила, что после этого жители города стали приходить целыми семьями, чтобы приобрести максимальное количество яиц, из-за чего образуются длинные очереди. Щедрина призвала граждан не беспокоиться и сообщила, что обеспеченность региона яйцом составляет 200%.

Ажиотаж у яичных прилавков вызван продолжающимся последние несколько месяцев ростом цен на продукт. Так, 8 декабря в Генпрокуратуре России уточнили, что за год среднерозничный рост цен на куриные яйца составил 40%, глава ведомства поручил провести проверку по этому факту. Вопрос стоит на контроле в Минсельхозе, сообщали ранее «Известия».

По данным Росстата, опубликованным 8 декабря, за последний месяц яйца подорожали на 15,1%. За год рост цен составил 36,5%, а по отношению к ноябрю 2022 года — 40,2%.

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Почему яйца такие дорогие

Как пояснил «Известиям» член комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, зампредседателя регионального отделения «Деловой России» Петр Коротченко, одна из главных причин роста цен — отсутствие госконтроля за ценообразованием в торговых сетях. Так, по его словам, с мая фабрики продавали яйца по цене ниже себестоимости.

— Яиц было много, производители продавали их дешевле, — отметил он.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Эксперт уточнил, что с начала мая птицефабрики Ставропольского края продавали яйца по 40 рублей за десяток, что было ниже себестоимости, при этом цены в торговых сетях остались на прежнем уровне, что говорит об отсутствии контроля за наценкой со стороны государства.

— Это привело к тому, что сначала птицефабрики сократили маточное поголовье — это расходы. Потом сократилось основное поголовье кур-несушек. К сентябрю стали производить меньше яиц. А осенью люди начинают потреблять меньше овощей и больше белковой пищи. То есть спрос начал расти, а яиц стало не хватать, — пояснил Петр Коротченко.

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Он подчеркнул, что в результате ФАС борется с конечными ценами, но не контролирует процесс ценообразования. Торговые сети с каждым годом становятся всё более монопольными, «вся мелкая торговля убита», добавил он.

Аналитик Дмитрий Лукашев в разговоре с «Известиями» отметил, что госрегулирование может значительно повлиять на стабилизацию цен на яйца.

— Если власти вмешаются, ограничат рентабельность, цена может снизиться. До уровня начала года она уже вряд ли упадет, но в районе 80–90 рублей за десяток вполне может быть, — отметил он.

По его мнению, также может повлиять снижение курса доллара, которое он ожидает в период до выборов президента России, назначенных на март 2024 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Я считаю, что до выборов курс будет стабильный и даже может немного снизиться, и всё это стабилизирует рынок птицы, — пояснил эксперт.

По словам Петра Коротченко, в то же время причина подорожания домашнего мяса птицы кроется в особенностях госрегулирования. С марта этого года начал действовать приказ Минсельхоза № 169 о запрете реализации на рынках мяса животных и птиц, забитых вне сертифицированных боен. В результате частники несут дополнительные расходы на транспортировку животных до такой бойни и оплату ее услуг. Содержать птицу и свиней фермерам становится невыгодно.

— Мы сейчас планируем завезти 160 тыс. т мяса бройлера, и это всё можно было бы закрыть домашним мясом, — подчеркнул он.

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Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский, в свою очередь, отметил в разговоре с «Известиями», что птицеводство столкнулось с проблемами, типичными для всего сельского хозяйства в 2023 году. К ним он отнес рост цен на импорт, связанный с ослаблением рубля, удорожание топлива и транспортных услуг, рост затрат на оплату труда.

— При этом у птицеводства были и специфические проблемы, связанные в основном с эпидемией птичьего гриппа, ситуация с которым усугубляется в глобальном масштабе в последние годы, — подчеркнул Денис Терновский.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперт добавил, что традиционно годовой пик цен на куриные яйца приходится на новогодние праздники. По его мнению, ситуация может стабилизироваться в январе-феврале на фоне сезонного снижения спроса и расширения производства.

Как отметил ранее в беседе с «Известиями» зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский, одна из причин подорожания яиц и куриного мяса — монополизация рынков.

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Когда подешевеют яйца

Накануне Россельхознадзор разрешил поставки в Россию яиц из Турции для стабилизации рынка. В ведомстве отметили, что ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга. Всего яйца будут поставлять 17 предприятий республики.

В начале декабря вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам — Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу России — к 19 декабря принять меры по увеличению мощностей производства куриных яиц и мяса. Также Росстату, Минэку и Минсельхозу поручено проанализировать изменения потребления мяса кур и яиц.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Стоимость яиц находится в зоне особого контроля Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там отметили, что несколько ритейлеров согласились на предложение регулятора временно ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%: среди них торговая сеть «Верный», гипермаркет «Глобус» (сеть ограничила наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц) и «Азбука вкуса», которая поставила лимит на наценку до 10% на куриное яйцо «Окское» категории С2.

Помимо этого, ФАС запросила у производителей данные о формировании цен на яйца, а у ритейлеров — динамику цен. На основе этих данных служба проанализирует обоснованность ценообразования.

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