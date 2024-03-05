На трассе «Игора Драйв» в Ленобласти прошел финал Зимнего Кубка по картингу

На трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области 3 марта прошел финал Зимнего Кубка по картингу. Об этом 5 марта говорится в пресс-релизе на сайте автодрома.

Отмечается, что все этапы Зимнего Кубка проходили поочередно на двух открытых трассах автодрома — стационарном автодроме картинг-центра и специально созданной ледовой трассе. Результаты каждого этапа на стационарном треке шли в зачет мирового рейтинга Sodi World Series (SWS).

Всего в четырех этапах кубка сезона приняли участие более 70 гонщиков, которые выступали в трех зачетных группах.

Особо напряженное соперничество разгорелось на заключительном этапе соревнований на трассе картинг-центра. В борьбу гонщиков за победу вмешалась и погода, которая создала дополнительные трудности. К финальным заездам температура воздуха стала минусовой, а трасса очень скользкой. Гонщикам пришлось применить все свои навыки и проявить волю к победе.

По общей сумме набранных очков победителем Зимнего Кубка «Игора Драйв» по картингу сезона 2024 года стал Олег Жолобов. Борьба за второе место шла до последнего, колесо в колесо. В итоге занявшие второе и третье места пилоты определились на последнем повороте финального круга четвертого этапа.

По итогам сезона три сильнейших пилота в трех зачетах Зимнего Кубка «Игора Драйв» получили подарочные сертификаты на услуги автодрома.

15 февраля стало известно об открытии продажи билетов на GARAGE FEST «Игора Драйв» – 2024. Там 27 и 28 июля пройдет фестиваль скорости, музыки и драйва. Мероприятие уже превратилось в главное автомобильное событие сезона: десятки тысяч зрителей приедут на самый современный автодром страны, чтобы посмотреть на уникальные автомобили, почувствовать драйв профессионального автоспорта и отлично провести время с семьей.

Ранее, 10 февраля, автодром «Игора Драйв» принял спортивно-массовый зимний фестиваль. Там прошел этап бахи (гонки по бездорожью) «Россия – Северный лес», которая является этапом чемпионата России по ралли-рейду, а также забег «Лыжня России».