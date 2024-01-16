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Холодом повеяло: как прошла ледовая гонка на отечественных авто в Сосновке

Почему зрители «Гонки Чемпионов» не боятся замерзнуть
Фото: АвтоВАЗ
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Утром в день гонки на трассе в селе Сосновка стоял 30-градусный мороз. Впрочем, это не испугало жителей Самарской области, целыми семьями приехавших на «Гонку Чемпионов», которая проводится в пригороде Тольятти с 1996 года. На старт вышли сильнейшие спортсмены из различных дисциплин, а сами соревнования вновь получили международный статус. Корреспондент «Известий» посетил ледовую трассу в Сосновке и окунулся в атмосферу заездов на «Ладах».

Звездный состав

С погодой даже повезло. Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, несколькими днями ранее из-за оттепели мероприятия было под угрозой срыва. Заезды проходили на испытательном полигоне АвтоВАЗа в Сосновке — это профилированная трасса длиной 2,5 км с множеством сложных поворотов. Дуэль, где каждый пилот едет по своей дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются на виадуке и потом вновь сходятся. В итоге каждый гонщик проезжает по обеим дорожкам, а машины большую часть заезда находятся рядом, но их отделяет снежный бруствер.

Осложняет жизнь пилотов то, что каждый заезд им приходится адаптироваться к меняющейся обстановке на трассе. По ходу заездов на треке образуется колея, в которой приходится удерживать машину, чтобы внезапно не улететь в сугроб. Спортивные Lada Vesta вваливаются в повороты боком и скрываются в снежной пелене.

Состав участников получился звездным, хотя некоторые приглашенные не приехали, сославшись на самочувствие. Помимо уже побеждавших здесь пилотов Кирилла Ладыгина, Дмитрия Брагина, Михаила Митяева и Владимира Шешенина, выехали на трассу и профессионалы из других дисциплин. К примеру, победитель ралли «Шелковый путь» 2023 года в зачете грузовиков Сергей Вязович из Минска, победитель этапов «Российской Дрифт Серии» (RDS) Дамир Идиятулин и чемпион России по классическому ралли в абсолютном зачете Денис Ростилов. Не обошлось и без чемпионов из ралли-кросса, кольцевых гонок, ледовых гонок и картинга.

На чем гонялись

Гонять предстояло на Lada Vesta, одинаковых по по технической части, c 16-клапанными моторами объемом 1,6 л, которые со спортивными настройками развивают 170 л. с. (175 Нм).

Обновленные машины получили оригинальные впускной и выпускной коллекторы Lada Sport и прямоточный выпуск диаметром 63 мм (с приятным заводным звуком, слышным издалека). Также их оснастили двухконтурной тормозной системой (перед-зад) с возможностью регулировки давления в заднем контуре, спортивными амортизаторами подвески и пружинами, разработанными под зимние трековые гонки, кулачковой коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. В числе других модификаций — спортивные сиденье водителя и руль, 6-точечные ремни безопасности, каркас безопасности, сетки на окнах и прочее. Такие же автомобили использовались и в прошлогодней гонке, однако теперь покрышки иностранного производства уступили место отечественным со «злыми» шипами высотой в 4,5 мм.

Чтобы внести больше интриги в решающие заезды, финалистам предстояло сесть за руль ралли-рейдовых Niva Sport T2, подготовленных для марафона «Шелковый путь». На старт гонки в Сосновке их вывели впервые.

К 2024 году Niva Sport T2 серьезно модернизировали. Как рассказал главный тренер рейдовой команды Lada Sport Rosneft Александр Никоненко, автомобиль избавили от «лишнего жирка», снизив массу почти на 6%, а на смену мотору 1.6 пришел 16-клапанник объемом 1,8 л мощностью 150 л. с. По словам Никоненко, если прошлый мотор выдавал максимум на 5 тыс. оборотов в минуту, то у нового крутящий момент доступен на 2 тыс. оборотов, что облегчает пилотаж на трудных дорогах. Наконец, специалисты поработали над улучшением компоновки агрегатов, улучшили геометрическую проходимость машины, установили усовершенствованную систему впуска, новые амортизаторы и вентилируемые тормозные диски большего диаметра.

За доли секунды

Уже на старте группового этапа гонщики рисковали, совершая ошибки, и выкладывались на полную. В одном из заездов Владимир Шешенин опередил Михаила Митяева всего на 0,043 секунды! До полуфинала добрались четверо пилотов из 16-и — те, кто в разные годы уже побеждал на ледовой трассе полигона АвтоВАЗа.

Первым в финал прошел триумфатор прошлогодней гонки Владимир Шешенин, который всего на полсекунды опередил Михаила Митяева на 2,5-километровой дистанции. Дальнейшие события удивили всех — восьмикратный победитель «Гонки Чемпионов» Кирилл Ладыгин, без которого в последние годы не обходился ни один финал, проиграл Дмитрию Брагину.

Тройка призеров соревнований определялась несколькими заездами — кто первым одержит две победы, тот и уедет домой с трофеем. Ладыгин выиграл у Митяева в двух дуэлях и завоевал «бронзу», а в финале сразились Брагин и Шешенин, пересев на ралли-рейдовые «Нивы».

Решающие заезды начались после небольшой тренировки, в которой гонщики привыкали в новой для себя технике. Первую дуэль на желтом внедорожнике выиграл Брагин, после чего пилоты поменялись машинами. Во втором заезде уже перед первым поворотом черная «Нива» Брагина резко потеряла темп, и пилоту пришлось медленно добираться до механиков, пока Шешенин с комфортом доехал до финиша.

Судя по разговорам в паддоке, у внедорожника Брагина возникли неполадки в механизме переключения передач. Причем с этой же самой проблемой гонщики сталкивались и раньше — на «Шелковом пути». Поскольку Niva Sport T2 было лишь две, организаторы «Гонки Чемпионов» спешно пересадили финалистов обратно на «Весты». Кстати, на ледовом треке Niva оказалась на пять секунд медленнее, чем Vesta.

Старт решающего заезда! Первый круг Шешенин закончил с преимуществом в 0,625 секунды, но на втором круге Брагин взвинтил темп, и перед выходом на старт-финишную прямую автомобили шли бок о бок. В какой-то момент Брагин опередил соперника на полкорпуса, но действующий победитель соревнования удержал на машину в последнем затяжном повороте и, набрав скорость, поравнялся с Дмитрием. Автомобили пересекли финишную черту практически одновременно, и кричащие до этого болельщики затаили дыхание — кто же победитель? Только спустя пару минут стало понятно, когда на экране появились результаты, стало понятно, что это Шешенин! На финише он опередил Брагина всего на 0,001 секунды — такая плотность результатов редкость даже для «Формулы-1».

Главный трофей «Гонки Чемпионов», «Серебряная ладья» — переходящий. Однако если гонщик выигрывает здесь дважды подряд, то забирает его насовсем. В итоге, Владимир Шешенин стал вторым в истории постоянным владельцем этого трофея. Компанию на подиуме ему составили Дмитрий Брагин и Кирилл Ладыгин.

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