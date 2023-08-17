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Неловкий дрифт: «Гран Туризмо» проваливается в прокате

Экранизация гоночной игры вызвала неоднозначную реакцию критиков, но понравилась широкой аудитории
Фото: PlayStation Productions
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Долгожданная киноверсия флагмана игровой линейки PlayStation вышла в 30 странах, но собрала за уикенд всего $10,7 млн. Релиз в Северной Америке состоится только на этой неделе, но рынок уже говорит о провале. «Известия» посмотрели новинку и убедились в том, что фильм совсем не виноват в кассовой неудаче.

Буксует на старте

«Гран Туризмо» вышел в прокат в 30 странах с 9 по 11 августа, но в премьерный уикенд заработал только $10,7 млн. На фоне колоссального успеха мультфильма «Братья Супер Марио» ($1,3 млрд суммарных сборов, и тоже по видеоигре) результат очень скромный. Хотя симулятор гонок с упором на реализм — специфическое увлечение, назвать франшизу маленькой никак нельзя: общий тираж игр серии Gran Turismo составляет более 90 млн копий. Это один из самых продаваемых продуктов для приставок PlayStation.

Кадр из трейлера фильма «Гран Туризмо»

Фото: PlayStation Productions

Уместно сравнить новинку с другой популярной игровой серией о гонках, Need for Speed, которую экранизировали еще в 2014 году. Хотя критики и обычные зрители разгромили фильм, только в день премьеры в Северной Америке лента собрала $6,7 млн. А общий заработок в первый уикенд составил более $60 млн, включая международные рынки. Сейчас же за первую неделю наибольший доход «Гран Туризмо» принесли Франция ($2,3 млн), Великобритания ($1,3 млн) и Австралия с Германией (по $1 млн). То есть проблема кроется не в жанре игры-первоисточника.

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Не связан вялый старт и с командой, работавшей над проектом. Большинство специалистов обладают или были номинированы на престижные международные награды. Режиссерское кресло занял Нил Бломкамп, постановщик с культовым статусом, подаривший зрителям фантастический остросоциальный боевик «Район №9», sci-fi-триллеры «Элизиум: Рай на Земле» и «Робот по имени Чаппи». В числе сценаристов сразу два номинанта на «Оскар»: Зак Бэйлин («Король Ричард») и Джейсон Холл («Снайпер»). Главная роль досталась восходящей звезде из Великобритании Арчи Мадекве, а компанию на экране ему составил Орландо Блум, которого зрители знают по образам Леголаса и Уилла Тернера.

Кадр из трейлера фильма «Гран Туризмо»

Фото: PlayStation Productions

Игра виртуальная, история реальная

Хотя фильм носит название популярной серии, новинка не стала полноценной экранизацией виртуального симулятора: в игре нет ни сюжетной составляющей, ни персонажей, это просто гонки. Поэтому создатели «Гран Туризмо» взяли за основу историю профессионального спортсмена Янна Марденборо. Его геймерское увлечение переросло в полноценную карьеру: сначала он поступил в Академию Гран Туризмо (телешоу «GT Academy»), в рамках которой победил более 90 тыс. претендентов во время симуляционных гонок, а затем выиграл шанс поучаствовать в реальных соревнованиях. Об этом пути к успеху и рассказывает новый байопик.

Получился классический спортивный фильм о преодолении трудностей на пути к мечте с элементами драмы о взрослении. Но реальная история отличается от экранизации: главным образом, изменилась хронология ключевых событий в жизни Янна Марденборо. Например, авария, из-за которой погиб один из зрителей, случилась после его участия в соревновании «24 часа Ле-Мана» (спустя два года). В фильме их поменяли местами: сначала была трагедия, а затем гонка. Происшествие тоже сделали страшнее: в ленте спортсмена пришлось перевозить на носилках, а в реальности Марденборо смог сам вылезти из машины и даже ходить. В кино гибель человека создает дополнительное напряжение: герой страдает от чувства вины и переживает травлю со стороны других спортсменов. Это мотивирует Янна продолжить карьеру. В действительности такого не происходило.

Кадр из трейлера фильма «Гран Туризмо»

Фото: PlayStation Productions

Создатели картины попытались привлечь как поклонников Янна Марденборо, так и заядлых геймеров, но сфокусироваться на чем-то одном у них не вышло. Игра в «Гран Туризмо» уходит на второй план, а биографию спортсмена изменили и дополнили драмой, на что сразу обратили внимание преданные фанаты.

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Что сказали зрители

Фильм получил неоднозначную оценку: критики из ведущих западных изданий встретили «Гран Туризмо» прохладно, а широкая аудитория осталась довольна. На Rotten Tomatoes рейтинг фильма — 60% у первых и 98% у последних. На IMDb оценка держится на уровне 7 баллов из 10. Довольные рецензенты отметили, что для фильма, основанного на игре без сюжета, «Гран Туризмо» неплох. Еще им понравилось, что авторы не сильно отклоняются от реальной истории, а монтаж делает гонки более зрелищными. Некоторые даже называют ленту «Форсажем» без цинизма и с правдоподобными приземленными персонажами.

Кадр из трейлера фильма «Гран Туризмо»

Фото: PlayStation Productions

Те, кто новинку не оценил, пишут, что байопик — два часа рекламы продуктов PlayStation, Sony, автомобилей и самой игры. Это слишком бросается в глаза, а сюжет предсказуем: зритель знает, что главный герой обязательно одержит победу в соревновании.

Рядовые зрители отметили захватывающие сцены гонок, интересный, стремительно развивающийся сюжет и вдохновляющую историю в основе. Но многие написали, что «Гран Туризмо» — фильм для фанатов игры, Янна Марденборо и автомобилей и он понравится не каждому. Особенно внимательные рецензенты обратили внимание на несколько ляпов. Например, события в фильме разворачиваются между 2011 и 2013 годом, но в кадре появляется модель автомобиля «Ламборгини», появившаяся только в 2014-м. Это не единственная подобная неточность, а серия игр от PlayStation воспитала целое поколение придирчивых знатоков ультрадорогих авто.

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Сейчас фильм слабо работает в международном прокате, но всё может измениться после выхода в США. Пока же можно сказать, что это уверенное возвращение Нила Бломкампа после нескольких лет непримечательных или короткометражных картин. И ему, как и студии, совсем не нужен коммерческий провал.

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