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Геральт, мы всё потеряли: вышел финал третьего сезона «Ведьмака»

Шоу потеряло исполнителя главной роли — он не согласен со сценаристами
Фото: Netflix
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В заключительных сериях третьего сезона хита от Netflix ведьмак Геральт, колдунья Йеннифер и принцесса Цири оказываются втянуты в политические игры и борьбу за власть. Это последний раз, когда Генри Кавилл исполняет главную роль, далее его сменит Лиам Хемсворт. Третий сезон стал худшим по мнению зрителей: на Rotten Tomatoes его рейтинг всего 22%. «Известия» посмотрели финал. Внимание, спойлеры!

Худший сезон

После выхода первой половины третьего сезона оценка рядовой аудитории и критиков была неутешительной: 44% и 83% на Rotten Tomatoes. Финал растопить сердца фанатов не смог: оценка стала еще ниже и теперь составляет 22% на 78%. По мнению зрителей, это худший сезон за всю историю шоу.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Многие из рецензентов отмечают, что проект больше не рассказывает историю ведьмака Геральта, а фокусируется на других персонажах, например Цири (ей в финале уделили целую серию). Расхождения с источником тоже не сыграли на руку проекту, сюжет развивался слишком медленно, драматических элементов и интриг было многовато.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Еще одна из причин низкого рейтинга — уход из проекта исполнителя главной роли, Генри Кавилла. Он объяснил свое решение расхождениями во взглядах с шоураннерами: последние слишком сильно отдалились от оригинальной истории книг Анджея Сапковского. Дело дошло до того, что Netflix запустил сомнительную рекламную кампанию к новому сезону, и в разных точках планеты проецировали запись: «Да, он всё еще Геральт в третьем сезоне». Результат был противоположный: фанаты раскритиковали стриминговый сервис в социальных сетях и обвинили его в некомпетентности за то, что потеряли такого харизматичного и талантливого актера.

Магия, интриги, расследования

Финал сериала хита от Netflix вновь обделили сражениями с чудовищами. Интриг и махинаций стало в разы больше, а ведьмака Геральта — меньше. В первой половине сезона выяснилось, что злой чародей Риенс, преследовавший Геральта, волшебницу Йеннифер и принцессу Цири, оказался всего лишь пешкой. Все улики указывали, что главный злодей — колдун-иллюзионист Стрегобор. Его изловили, но это была ошибка: за всем стоял могущественный и жестокий маг Вильгефорц, он то и подставил Стрегобора.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Геральт хотел предупредить друзей об опасности, но шпион реданского короля Визимира попытался его убить. В итоге сражение с Вильгефорцем прошло не по плану, и беловолосый охотник потерпел поражение. На восстановление его отправили к дриадам, разлучив с Йеннифер. У них он воссоединился с бардом Лютиком, и теперь дуэт путешествует вместе.

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Цири тоже пришлось несладко: после кровопролитной битвы в Аретузе (школе магии, в которой раскрылись махинации Вильгефорца) девушка неожиданно телепортировалась в пустыню. То же самое было и в книгах. После нескольких дней скитаний принцесса угодила в плен к агентам Нильфгаарда, но смогла сбежать при помощи юноши из банды «Крыс» — группы молодых преступников, орудующих на завоеванных Нильфгаардом территориях. Цири присоединилась к спасителям после своеобразного ритуала — победы над своим похитителем в честном поединке.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Опустошенная поражением в Аретузе и гибелью других чародеек, Йеннифер собрала выживших и дала слово, что отомстит Вильгефорцу и восстановит школу магии. Тем временем королевские интриги получили новый виток: король Редании Визимир разгневался на Дийкстру за провал его миссии в Аретузе. Любовница шпиона Филиппа (она же доверенная советница правителя) организует покушение на Визимира. После его гибели на трон взошел его брат — Радовид, но фактически власть оказалась в ее руках. В книгах Филиппа тоже была причастна к смерти короля.

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Параллельно у императора воинственного Нильфгаарда тоже не всё гладко: королева эльфов Францеска помогла ему избавиться от одной из главных угроз — чародеек. Но заслуженной награды она не получила, и правительница осознала, что Эмгыр просто использует ее народ. Впоследствии она узнает, что в гибели ее ребенка виноваты именно нильфгаардцы. Это еще ближе подталкивает ее к мятежу.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

В последней серии третьего сезона происходит очень важное событие, которое показывает эволюцию Геральта: он нарушает ведьмачий нейтралитет. Причиной такого радикального поступка становится жестокость нильфгаардских солдат в отношении семейной пары и их дочери. Это отражает изменившиеся приоритеты охотника на монстров после обретения и потери собственной семьи. На этой яркой ноте зрители прощаются с Генри Кавиллом в роли Геральта из Ривии.

Кстати, в книгах ведьмак чаще нарушал правило нейтралитета.

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Чего ждать дальше

Несмотря на неважный результат, в Netflix продлили проект на четвертый и пятый сезоны. Дальше фанатам придется привыкать к новому Геральту. Генри Кавилла заменит Лиам Хемсворт. Австралийский актер снимался в популярной серии фильмов «Голодные игры». Стриминговый сервис уже работает над продолжением, и предварительно оно выйдет ближе к концу 2024 года или даже в 2025-м, но конкретная дата пока не сообщается.

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Кадр из третьего сезона сериала «Ведьмак»

Фото: Netflix

Третий сезон был больше ориентирован на политические игры, особенно вокруг императора Эмгыра. С большой долей вероятности в продолжении на первый план выдвинут столкновения различных фракций в борьбе за власть, а поспособствовать этому может коварный правитель Нильфгаарда. В финале третьего сезона воинственное государство избавилось от потенциальной угрозы со стороны чародеек и начало экспансию на север, что провоцирует полноценную войну.

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