Полузакрытый показ: где смотреть The Last of Us российским зрителям

В ночь на воскресенье на сервисе HBO Max вышла пилотная серия нового сериала The Last of Us («Одни из нас») — долгожданной экранизации культовой видеоигры для Playstation. Успех сериала превзошел самые смелые ожидания: пилотная серия заняла второе место в истории по объему аудитории после «Дома Дракона», собрав 4,7 млн зрителей. Критики отмечают, что «Одни из нас» наконец сняли проклятие видеоигр, обрекавшее киноадаптации на низкие сборы и негативные отзывы. Российские фанаты, несмотря на первоначальные проблемы с прокатом, уже могут оценить нашумевшую премьеру. О причинах столь высокого интереса и будущем экранизаций видеоигр размышляли «Известия».

Сценарий с погружением

Апокалиптическая видеоигра The Last of Us (в русском переводе — «Одни из нас») вышла в 2013 году и произвела фурор на рынке: в общей сложности она была продана тиражом более 17 млн копий. Продолжение игры, выпущенное в пандемийном 2020 году, зашло еще лучше: только за первую неделю продаж она разошлось в 4 млн экземпляров, поставив рекорд рынка.

С учетом популярности игры канал HBO подошел к процессу серьезно: права на ошибку у постановщиков не было. К работе над сериалом HBO привлек сценариста Крейга Мэйзина, автора «Чернобыля», а со стороны создателей оригинальной игры, компании Naughty Dog, в команду вошел Нил Дракманн, геймдиректор, руководивший разработкой The Last of Us.

Полузакрытый показ Педро Паскаль в роли Джоэла в сериале «The Last of Us» Фото: HBO

Впрочем, для Дракманна это был отнюдь не первый опыт сотрудничества с миром кино: предельно визуальный и кинематографичный игровой мир — отличительный признак игр Naughty Dog. Так, музыку к первой части The Last of Us писал дважды оскароносный голливудский композитор Густаво Сантаолалья, а над сюжетом продолжения работала сценарист «Мира Дикого Запада» Хелли Гросс. Так что от признанных мастеров жанра поклонники игры однозначно ждали сенсации.

И они не подвели. В день премьеры фанаты едва не обрушили стриминговый сервис HBO: в пиковые моменты загрузки пользователи, как сообщалось, испытывали сложности с заходом на сайт . Геймеры в один голос отметили не только точность переноса игрового мира, но и, что самое важное, сохранение стилистики и духа игры. В первые два дня на агрегаторе Rotten Tomatoes «Одни из нас» набрали невероятные 99% рейтинга . Посмотревшие сериал еще до премьеры журналисты также в один голос превозносили новую работу HBO, называя ее захватывающей, интригующей и эмоциональной, подчеркивая аккуратное отношение к первоисточнику и достойный Голливуда бюджет сериала.

Последнее, по мнению экспертов, должно привлечь к новой работе HBO не только геймеров, но и не знающую специфики игры аудиторию. Впрочем, некоторые выражали сомнения как раз в том, что сериал в полной мере оценят фанаты The Last of Us: возможно, утверждали скептики, слишком точное, буквально покадровое следование игровому видеоряду быстро наскучит тем, кто уже успел изучить мир игры вдоль и поперек. Хотя успех первой серии развеял сомнения критиков — по крайней мере, на время, ведь впереди еще восемь серий первого сезона.

Последний герой

Сами Мэйзин и Дракманн в интервью подчеркивали, что точность и глубина воспроизведения игрового мира — основа их концепции. «Нашей главной задачей было сделать наилучшую из возможных адаптаций знакомой и любимой всеми истории для максимально широкой аудитории», — заявили создатели сериала. Что ж, своей цели они достигли. Проведенный кем-то из любителей игры покадровый разбор полетов показал: зачин истории, в котором главный герой и его дочь пытаются бежать из охваченного эпидемией безумия Остина, воспроизведен практически с точностью.

Тем не менее некоторые принципиальные изменения заметны уже на концептуальном уровне. Создатели сериала, пойдя на поводу у геймеров во всем, что касается картинки, подвергли довольно серьезным изменениям внутреннее содержание, сформировав его в соответствии с потребностями более широкой аудитории, а также спецификой телеэкрана. Они сознательно сократили количество экшена, добавив вместо него щедрой горстью драматизма и эмоций. Еще до того, как на экране начнет разворачиваться апокалиптическая картина бегства отца и дочери от орд зараженных смертельным грибком зомби, зритель проведет с ними целый мирный день, в ходе которого исподволь, в мелких деталях, будет испытывать нарастающее напряжение от первых признаков появления болезни то у одного, то у другого второстепенного персонажа. Разумеется, герои стали больше взаимодействовать, рассуждать на отвлеченные темы — что даже вызвало неудовольствие некоторых критиков.

Полузакрытый показ Педро Паскаль и Белла Рамзи в первой серии сериала The Last of Us Фото: HBO

Главным принципиальным изменением, внесенным авторами сериала, стал отказ от избыточного насилия. Мэйзин и Дракманн сознательно не стали заливать экран кровью, ограничив количество выстрелов и разметанных по асфальту зомби-монстров тем, что сугубо необходимо для развития сюжета. Отсутствие постоянной стрельбы, как и дополнительные эпизоды, конечно, несколько снизило динамику повествования, однако добавило ему глубины , что явно было нелишним: после одного продолжения и одного ремастеринга The Last of Us многие любители игры могли и не захотеть в четвертый раз сопереживать всё тем же коллизиям персонажей. Дополнительные эпизоды их биографии и возможность пристальнее оценить характеры, напротив, оказались для них приманкой максимально притягательной.

Подбор исполнителей на роли игровых персонажей также оказался вполне удачным. Контрабандиста Джоэла сыграл Педро Паскаль, известный по главной роли в «Мандалорце», а Элли, девочку с загадочным иммунитетом к смертоносному грибку, — Белла Рамзи, блистательно исполнившая роль Лианны Мормонт в «Игре престолов». Помимо несомненного актерского таланта, Рамзи обладает еще одним безусловным достоинством — ей всего 19 лет, так что она не слишком сильно отстает по годам от своей героини, что, по-видимому, в немалой степени предопределило симпатии к ней фанатов «Одних из нас».

Русский путь

Российские фанаты The Last of Us ждали выхода сериала не менее истово, чем их коллеги по всему миру. Весть о том, что в РФ сериал транслироваться не будет, половину из них повергла в отчаяние. Хотя компания «Амедиатека», которая традиционно занимается прокатом фильмов HBO в России, не делала никаких окончательных заявлений, оптимизма в их оценках не звучало. Права на показ сериала российским прокатчикам получить не удалось. С самого начала было понятно, что наш зритель не увидит «Одних из нас» в январе, и когда изменится ситуация, пока неизвестно. Правами на сериал обладает компания Sony, которая ушла из России, а значит, официальное получение лицензии пока остается гадательным.

Полузакрытый показ Педро Паскаль, Анна Торв и Белла Рамзи в серии из сериала The Last of Us Фото: HBO

Впрочем, не прошло и нескольких часов с момента выхода пилотной серии, а в оценках независимых критиков уже зазвучали обнадеживающие нотки. Одна из версий видео с русскими субтитрами, правда, с низкокачественным переводом, была замечена в Сети уже в понедельник. Вскоре подтянулись и вездесущие пираты, пообещав в ближайшее время порадовать зрителей копией с полноценным русским дубляжем.

Пираты не обманули: уже в начале недели русскоязычная версия пилотной серии появилась не только на торрент-трекерах, но и в открытом доступе в Сети. Судя по числу скачиваний, измеряющемуся тысячами даже на не самых доступных ресурсах, любители «Одних из нас» не теряют времени даром. А достойное качество дубляжа и звуковой дорожки говорят о том, что пираты встретили приход сериала во всеоружии и готовы не хуже контрабандиста Джоэла оперативно переправлять через границы копирайта все новые серии. Следующий эпизод должен появиться в эфире к выходным.

Снятое проклятие

Сериал «Одни из нас» стал вехой в истории игровых экранизаций еще в одном смысле. Уже несколько дней критики в один голос говорят о том, что Мэйзину и Дракманну удалось окончательно снять «проклятие видеоигр», обрекавшее игровые экранизации на незавидную прокатную судьбу. О проклятии впервые заговорили еще в 1993-м, после выхода первой киноадаптации популярнейшей игры Super Mario, раскритикованной зрителями за каждую детал ь — от изменения цветовой палитры игровой вселенной до акцента главного героя в исполнении Боба Хоскинса, заменившего итальянскую манеру разговора нью-йоркским выговором.

Полузакрытый показ Анна Торв и Белла Рамзи в серии сериала The Last of Us Фото: HBO

«Супер Марио» задал многолетний тренд. От сравнительно успешной «Обители зла» по легендарной Resident Evil до откровенно провального «Одного в темноте» Уве Болла по столь же популярной Alone In the Dark — игровые киноадаптации в лучшем случае удостаивались снисходительной похвалы, в худшем — становились объектами фанатских насмешек и ярости. После неудачи прошлогоднего сериала Halo, исполнительным продюсером которого стал сам Стивен Спилберг, публика и критики согласно решили, что Голливуд просто ничего не понимает в видеоиграх. Создателям «Одних из нас» удалось снять чары.