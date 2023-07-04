Сезон вождей: за что ругают нового «Ведьмака»

Первые серии третьего сезона «Ведьмака», вышедшие 29 июня, получили худший зрительский рейтинг на Rotten Tomatoes за всю историю шоу — всего 44%. Критики тоже охладели — их оценка 83% (у второго сезона оценка 95%). Новинку ругают за запутанный сюжет, излишние второстепенные истории и слабые диалоги . «Известия» посмотрели первые эпизоды. Внимание, спойлеры!

Больше интриг, меньше монстров

Создатели обещали, что третий сезон будет больше соответствовать оригиналу. Но новые серии снова отклоняются от книг Анджея Сапковского: Радовид, например, неожиданно стал королю Визимиру младшим братом, хотя в оригинале он приходился ему сыном. Монстров стало еще меньше, чем раньше, хотя сценаристам и так не раз пеняли на недостаточный бестиарий. И эти монстры большей частью не слишком эффектны, хотя один раз Геральт одолевает необычное чудище, состоящее из нескольких женских тел. В книгах ведьмак из Ривии с ним не сталкивался. Также в новом сезоне много времени уделяется отношениям барда Лютика и Радовида, в оригинале этого не было.

Кадр из трейлера нового сезона сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

Долгожданное продолжение не может похвастаться обилием эффектных битв с чудовищами и экшен-сцен. Вместо этого на первый план выдвигаются политические интриги. Среди эльфов назревает раскол: одни хотят найти могущественную Цири, а другие — объединиться с воинственным государством Нильфгаард. Между королем Визимиром и его подчиненным, шпионом Дийкстрой растет напряжение. Император Нильфгаарда Эмгыр продолжают строить козни. Каждая фракция продвигает собственные планы, и на их развитие уходит немало экранного времени.

Главные герои (ведьмак Геральт, колдунья Йеннифер и принцесса Цири) вынуждены оставаться в бегах — их преследует чародей-недоучка Риенс. План троицы — довести Цири до магической академии Аретузы . Там ее должны научить лучше контролировать свои колоссальные магические способности. Здесь же Йеннифер собирает Братство Чародеев и предлагает Северным королевствам объединиться против общего врага — завоевателей из Нильфгаарда. Но тон повествования скорее шутливый: герои то и дело подкалывают друг друга, отвлекаются на сторонние беседы, а иногда просто дурачатся.

Генри Кавилл — всё

После третьего сезона фанатам сериала придется попрощаться с Генри Кавиллом: он больше не будет играть Геральта. Актер объяснил свой уход творческими разногласиями из-за сильного расхождения сюжета проекта с оригинальными книгами Сапковского. В дальнейшем роль ведьмака из Ривии будет исполнять Лиам Хемсворт, игравший в популярной серии фильмов «Голодные игры».

Кадр из трейлера нового сезона сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

Прощание Кавилла с ролью Геральта не обошлось без выпадов в сторону шоураннеров: на презентации Netflix Tudum актер отблагодарил коллег, но предупредил их, что в любой момент характеры любимых персонажей могут упростить или сильно изменить, несмотря на колоссальный труд актеров. До своего ухода актер неоднократно признавался, что он большой поклонник романов, а также компьютерных игр по вселенной «Ведьмака» и ему не всегда было просто договориться с продюсерами по поводу сюжета и характеров героев.

Серьезные отклонения от первоисточника не помешали «Ведьмаку» стать одним из самых успешных и просматриваемых проектов Netflix: согласно отчету компании за 2022 год, первый сезон за 28 дней собрал 541 млн часов — столько времени пользователи платформы провели за просмотром приключений Геральта. А суммарно его посмотрело более 76 млн человек . Успех проекта был таким большим, что его выход в декабре 2019-го поднял продажи игры-хита «Ведьмак 3: Дикая Охота» на 554%.

Фанаты ждали третий сезон почти два года — премьера второго состоялась в декабре 2021-го. В конце прошлого года вышел приквел «Ведьмак: Происхождение», но он провалился как у критиков, так и у зрителей (рейтинг на Rotten Tomatoes — 30% и 13% соответственно). Новинка должна была исправить репутацию франшизы, которую уже продлили на четвертый и пятый сезоны.

Фанаты не в восторге

Релиз третьего сезона состоялся летом, хотя предыдущие выходили к концу декабря, что совпадало с началом рождественских каникул в западных странах. Летние отзывы не слишком доброжелательные.

Кадр из трейлера нового сезона сериала «Ведьмак» Фото: Netflix

Большинство рядовых зрителей сходится на том, что фэнтезийное экшен-шоу еще сильнее отклонилось от книг, а фокус сместился на второстепенных персонажей. М ногих разочаровала новость об уходе Генри Кавилла. Еще один недостаток, по мнению зрителей, — заметное ухудшение компьютерной графики. Из-за этого колдовство и спецэффекты выглядят дешево и неправдоподобно. В числе других претензий — чрезмерное количество бессмысленных диалогов, сюжетных линий, слишком быстрый темп повествования и даже невразумительный монтаж.

Критики ведущих западных изданий по большей части остались довольны новым сезоном, но не без нареканий. Эд Пауэр из Daily Telegraph (UK) пишет, что у авторов «Ведьмака» вновь не получилось рассказать связную историю, в которой даже у второстепенных сюжетных линий есть свои внутренние сюжеты, но новинку он всё равно оценил положительно. Другие рецензенты отметили, что сериалу будет не хватать Геральта в исполнении Генри Кавилла, который вытягивал шоу, но его уход не должен знаменовать конец проекта.

Релиз последних трех серий запланирован на 27 июля, и с их выходом мнение критиков и зрителей может измениться. Положительно или негативно — станет ясно в конце месяца.