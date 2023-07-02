Научно, фантастично: новая «Футурама», второй «Пищеблок» и финал «Ведьмака»

Среди главных новинок месяца — второй сезон «Благих знамений», финал третьего сезона «Ведьмака» и триумфальное возвращение «Футурамы». На more.tv выходят новые серии «Библиотекаря» , на «Кинопоиске» — продолжение «Пищеблока», а на Okko состоится релиз научно-фантастического фильма «Сквозь время». «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в июле.

«Библиотекарь», новые эпизоды

18+

more.tv и Wink

До конца июля на сервисах more.tv и Wink выйдет еще четыре серии «Библиотекаря». В основе фэнтезийного детективного сериала с Никитой Ефремовым в главной роли — одноименный роман-бестселлер Михаила Елизарова, за который писатель получил премию «Русский Букер».

Неудачливый актер Алексей Вязинцев втянут в противостояние тайных обществ, которые называют «библиотеками». Их члены борются за обладание магическими книгами, которые могут наделить читателей сверхспособностями. Загадочно погибший отец Алексея состоял в одной из таких организаций, и теперь Алексей хочет разгадать его тайны.

«Сквозь время»

12+

Okko

Научно-фантастический фильм Александра Богуславского о путешествиях во времени. Лента вышла в российский и международный прокат (Европа, Азия, Южная Америка и США) и с 27 июля станет доступна в цифре.

Братья-ученые Итан и Джейкоб Блэйки создают уникальный энергетический ресурс. После крушения самолета на неизвестном и наполненном аномалиями острове они выясняют, что их разработка станет причиной мировой войны. Итан готов отказаться от амбиций, а вот Джейкоб не станет расставаться с трудом всей его жизни. Чтобы предотвратить катастрофу, Итану придется воспользоваться временной аномалией, которая напоминает туман, — побочным продуктом производства сверхмощного топлива.

«Кошка», финал 1-го сезона

18+

START

6 и 13 июля на START выйдут заключительные серии детективной драмы «Кошка» Карена Оганесяна, рассказывающей о загадочных исчезновениях детей в Калининграде.

Как становится известно из последних вышедших серий, следователь по особо важным делам Оксана Кошкина наконец-то восстановила болезненные воспоминания о прошлом. Параллельно противостояние Турова, Зуева и Седова достигает критической точки.

«Тяни, Сундук!»

16+

Premier

«Тяни, Сундук!» — спин-офф другого популярного сериала «Зема». В этот раз главный герой — Денис Сундуков, простой провинциальный парень, но с благородной целью. Он хочет спасти родную деревню от экологической катастрофы: близлежащие окрестности завалены мусором. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения, он организует чемпионат по рыбалке. Но из-за своего альтруизма Сундук наживает себе влиятельных врагов.

Режиссером выступил Роман Фокин («Психологини», «Восьмидесятые»). Среди других героев сериала зрители узнают знакомых по «Земе» Артема Бородинова и Семена Молоканова.

Первая серия появится на платформе 6 июля.

«Макс и Гусь»

18+

Wink

«Макс и Гусь» — еще один спин-офф комедийного сериала «Зема 3». Роль Макса исполнил Никита Кологривый, а Гуся сыграл Владимир Карпук.

В «Земе» Макс — харизматичный антагонист. В новом сериале он становится главным героем, и зрители узнают, как простой парень смог достичь успеха в криминальном мире. Подробнее раскроют в предстоящем релизе отношения Макса и Снегурки, которые начались в полнометражном фильме «Зема 3. Новогодний замес». Также поклонникам расскажут, что стало с дружбой криминального авторитета с Гусем.

Премьера сериала состоится 20 июля.

«Пищеблок», 2-й сезон

18+

«Кинопоиск»

Нашумевший сериал получил продолжение. Но если первый сезон, пусть и не без существенных изменений, экранизировал роман Алексея Иванова, то второй — оригинальная история. Роль режиссера на себя взял Эдуард Бордуков («На острие», «Коробка»), а над сценарием работал Сергей Калужанов («Мажор»).

Новый сезон расскажет, как Валера Лагунов справляется с жаждой крови спустя три года после обращения в вампира. Помогают ему в этом друзья по пионерлагерю «Буревестник» — Игорь и первая любовь Валеры Анастасийка. Есть в новинке дополнительная интрига: в городе объявился новый неизвестный кровосос.

Второй сезон стартует 8 июля.

«Там, где цветет полынь»

16+

KION

Над мистической драмой о взрослении работал Кирилл Кузин, его российские зрители знают по фэнтезийному комедийному сериалу «Сергий против нечисти» («Отец Сергий»). Главные роли достались Виктории Агалаковой, Сабине Ахмедовой, Иллариону Марову и Риналю Мухаметову. В основу сериала лег одноименный бестселлер Ольги Птицевой.

Десятиклассница Ульяна открывает у себя паранормальные способности: она может предвидеть смерти других. Мама девушки находится в коме после несчастного случая, и с Ульяной связывается загадочная женщина Рута, которая обещает школьнице огромную власть, а также возможность спасти мать. Но взамен Ульяна должна выполнить задание — принести вещи трех умерших людей.

«#мартимертв»

18+

«Амедиатека»

Это первый чешский сериал, который номинировали на премию «Эмми». Он был награжден как лучший короткометражный сериал в 2020 году. Драматический триллер затрагивает актуальную тему — кибербуллинг в соцсетях и его последствия.

По сюжету 15-летний школьник Марти трагически погибает под колесами грузовика. Разбитый горем отец решает сообщить печальную новость друзьям сына в социальных сетях. Зайдя в аккаунт ребенка, он выясняет, что гибель Марти была не случайной, а стала результатом жестокой травли. Теперь он хочет наказать виновных.

«Вечеринка», 2-й сезон

18+

Apple TV+

Шоураннерами второго сезона комедийно-криминальной антологии стали Кристофер Миллер («Человек-паук: Паутина вселенных») и Энтони Кинг (сценарист «Силиконовой долины»). Роль детектива вновь исполнила Тиффани Хэддиш, а компанию ей составят Пол Уолтер Хаузер, Джон Чо и другие актеры.

На этот раз в центре внимания зрителей окажется убийство, произошедшее на свадьбе. У всех гостей будет своя версия произошедшего. Каждый рассказ будет выдержан в уникальной стилистике, как это было в первом сезоне.

Первая серия выйдет 12 июля.

«Основание», 2-й сезон

16+

Apple TV+

Продолжение научно-фантастического сериала по мотивам цикла романов Айзека Азимова. Всего ожидается девять новых эпизодов.

В первом сезоне амбициозный ученый Гэри Селдон выяснил, что Галактическую империю и человечество ждет крах. Чтобы избежать катастрофы, он создает организацию «Основание». В нее вошли изгнанники, которым однажды предстоит восстановить цивилизацию после неминуемого падения империи. События новинки происходят спустя век после концовки первого сезона. Галактика переживает очередной напряженный период. При этом актерский состав остался прежним.

Первая серия станет доступна зрителям 14 июля.

«Благие знамения», 2-й сезон

16+

Amazon Prime Video

Спустя четыре года сериал-хит по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана получил новый сезон. Оригинальное произведение не имело продолжения, и Гейман написал сценарий — фанатов ждет совершенно уникальная история.

Обаятельные Кроули и Азирафаэль, спасшие мир от апокалипсиса, возвращаются. Их роли вновь исполнили Майкл Шин и Дэвид Теннант. Дуэту демона и ангела предстоит разобраться с архангелом Гавриилом, который неожиданно потерял память и оказался в мире людей. Архангел уверен: скоро произойдет что-то ужасное.

Шесть новых эпизодов появятся на Prime Video 28 июля.

«Кизази Мото: Поколение огня»

6+

Disney+

Премьера футуристического анимационного сериала-антологии состоится 5 июля на Disney+. Формат «Кизази Мото» во многом напоминает другой популярный мультсериал — «Любовь. Смерть. Роботы». Из ключевых отличий — основным источником вдохновения послужила африканская культура и мифология.

Каждая серия будет иметь свой собственный уникальный анимационный стиль. А в числе продюсеров числится оскароносный Питер Рэмзи , работавший над «Человеком-пауком: Через вселенные», что гарантирует качество картинки.

«Замкнутый круг»

18+

HBO MAX

Криминальный триллер «Замкнутый круг» — детище оскароносного Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена») и Эда Соломона («Люди в черном» и «Иллюзия обмана»). Основным источником вдохновения послужил классический шедевр «Рай и ад» Акиры Куросавы. Главные роли в мини-сериале исполнили именитые актеры: Клэр Дэйнс, Зази Битц и Тимоти Олифант.

Действие разворачивается в Нью-Йорке. Главные герои — обеспеченная семейная пара Дерек и Сэм. Они узнают, что их сына похищают, но афера пошла не по плану преступников. Пытаясь разобраться в непростом деле, детектив раскрывает цепочку неожиданных связей и секретов шумного мегаполиса.

Шестисерийный проект станет доступен зрителям 13 июля, а финал покажут 27-го.

«Футурама», 8-й сезон

16+

Hulu

Один из самых популярных комедийных мультсериалов о далеком будущем возвращается после десятилетнего перерыва. К озвучке героев вернулись Билли Уэст, Джон Ди Маджио и Кэти Сагал, работавшие над предыдущими сезонами.

В конце седьмого сезона Фрай наконец-то сделал предложение одноглазой Лиле, но из-за инцидента с устройством, позволяющим контролировать время, он создал бесконечную временную петлю. Чтобы из нее выбраться, героям пришлось «обнулить» свои жизни и начать с самого начала. По словам создателей шоу, продолжение разовьет эту тему, а также глубже раскроет отношения Фрая и Лилы.

В новом сезоне будет 20 эпизодов, премьера состоится 24 июля.

«Птичий короб: Барселона»

18+

Netflix

Новинка — испанский спин-офф популярного постапокалиптического хоррора «Птичий короб», который в 2019 году стал самым просматриваемым фильмом на Netflix (более 80 млн зрителей). «Барселона» не стала изменять задумку оригинальной картины: неизвестные существа всё так же склоняют людей к самоубийству после визуального контакта. Только в этот раз действия развернутся на территории Испании.

По духу новинка напоминает другой хоррор-хит — «Тихое место», только в «Барселоне» избежать верной смерти можно при помощи ослепляющей повязки на глазах, а не тихих перемещений.

Премьера ленты состоится 14 июля.



«Ведьмак», финал 3-го сезона

18+

Netflix

27 июля состоится премьера второй половины третьего сезона сериала-хита «Ведьмак». После трех завершающих эпизодов Генри Кавилл больше не будет играть Геральта, и его место займет Лиам Хемсворт, снимавшийся в «Голодных играх».