Потехи час: в прокат вышел российский фильм «Сквозь время»

Среди главных новинок предстоящего уикенда — научно-фантастический триллер «Сквозь время», а также боевик с Сэмом Уортингтоном «Кровь за кровь». Еще в прокат выходят две комедии: «В ожидании Дали» и «Не буди во мне киллера». А детскую и семейную аудиторию порадуют мультфильмом от номинанта премии «Оскар» «Герои волшебного леса». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Сквозь время»

12+

Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Софья Присс, Дэниел Барнс, Егор Бероев, Платон Алексеев, Мирослав Аксёнов, Севастьян Бугаев

Предыдущая лента Богуславского в жанре фэнтези («Эбигейл») не имела большого успеха, и теперь режиссер пробует свои силы на международной арене с научно-фантастическим триллером. По его словам, изначально фильм сняли на английском языке, потому что его покажут в Европе, Азии, Южной Америке и США.

Братья-ученые Итан Блэйк и Джейкоб создают уникальный энергетический ресурс. Разработку решают протестировать при помощи инновационного самолета, который будет работать на этом передовом топливе. Проверка идет не по плану, и борт терпит крушение на загадочном острове. Здесь экипаж сталкивается с туманом, который запечатлевает события прошлого и будущего, подобно кинопленке. Итан узнает, что аномалия появилась в 1986 году во время провального секретного эксперимента, а их разработка станет причиной мировой войны. Но Джейкоб не готов расставаться с трудом всей его жизни.

Лента порадует любителей научной фантастики, триллеров и даже детективов: тут и сверхтехнологичные военные дроны, и ретро-футуристическая научная база СССР, и регулярные «прыжки» в прошлое, настоящее и будущее. В первой части фильма зрители вместе с Итаном гадают, что же произошло на острове, и как предотвратить катастрофу. А вторая половина картины богата боевыми сценами и замысловатыми махинациями с силой времени.

Но простым аттракционом «Сквозь время» назвать нельзя: главный герой эволюционирует на глазах и осознает, что никакие научные достижения и слава не смогут заменить ему семью и друзей, а ради спасения человечества нужно пожертвовать амбициями.

«В ожидании Дали»

16+

Режиссер: Давид Пужоль. В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо, Поль Лопес, Вики Пенья, Варвара Бородина, Хосе Анхель Эхидо, Кристиан Стамм

Это уже третий фильм Давида Пужоля, посвященный гениальному художнику. Но если его предыдущие работы — документальные («Последний шедевр Дали», «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия»), то новый релиз — комедийная драма о свободе творчества и самовыражения.

События фильма происходят в 1975 году, в испанском обществе назревают революционные настроения. Повар Альберто принимает участие в поджоге городской администрации и, чтобы не попасть за решетку, решает залечь на дно в прибрежном городке Кадакесе. Вместе с ним уезжает его брат Фернандо, и парочка устраивается работать в захудалый ресторанчик «Эль Сюрреаль» неподалеку от дома Сальвадора Дали под названием. Мечта хозяина заведения — угостить легендарного художника своими блюдами, но эксцентричный творец его ловко избегает.

Дали в фильме выступает как фоновый персонаж: его показывают в виде тени, со спины или где-то вдалеке. Присутствие художника будто бы меняет реальность и людей вокруг — жители одеты в яркие и эксцентричные костюмы, а на деревьях висят «текучие» часы. Кадакес становится для главных героев островком творчества и свободы, к которой они так стремились в Барселоне.

«Не буди во мне киллера»

16+

Режиссер: Сесилия Руа. В ролях: Франсуа Дамиенс, Уилльям Лебхил, Лора Фельпен, Ванесса Паради, Брюно Подалидес, Люсиль де ла Морена, Алисия Хава, Жантиль Каме

Уилльям Лебхил за свою роль в этом фильме получил приз за лучшую мужскую роль на международном фестивале комедийных фильмов в Альп-д’Юэз.

На одной из миссий бывалый киллер Макс неожиданно падает в обморок при виде крови. Дома эта история повторяется, когда тот решает порезать себе палец. Теперь привычная работа ему противопоказана. Босс и жена в ярости, а с его «резюме» устроиться на новую работу очень трудно. Помогают ему новые соседи — супруги Карим и Стефани приглашают его в колл-центр компании по продаже недвижимости.

Создатели фильма воспользовались классическим приемом: поместили героя в непривычную для него обстановку и чужое общество. Два мира сталкиваются и за счет этого контраста создаются комедийные ситуации. Вот и здесь профессиональный убийца должен стать дружелюбным и общительным оператором колл-центра, что дается ему с трудом. Долго работать на новой должности не выходит — на Макса объявляют охоту и теперь в его мир должны погрузиться безобидные Карим и Стефани.

«Кровь за кровь»

18+

Режиссер: Мэтью Нэйбл. В ролях: Сэм Уортингтон, Фиби Тонкин, Мэтью Нэйбл, Сьюзи Портер, Джессика Нэпиер, Джереми Линдсэй Тейлор, Сэм Коттон, Дэмиен Страутос, Брэд МакМюррей, Джордж Хувардас

«Кровь за кровь» — криминальная драма со звездой «Аватара» Сэмом Уортингтоном в главной роли. Это дебютный фильм Мэтью Нэйбла (снимался в сериале «Стрела», фильмах «Риддик» и «По соображениям совести»). Оригинальное название картины в переводе с английского — «Переливание». Но в этот раз российский вариант лучше передает суть ленты.

Жена бывшего снайпера элитных спецслужб Райана погибает в ДТП. Мужчина тяжело переживает трагедию, а выросший сын Билли справляется с утратой еще хуже: он налегает на алкоголь, конфликтует с отцом и постоянно попадает в передряги. Из-за этого служба опеки хочет забрать юношу от отца. Главный герой вынужден переступить закон, чтобы вернуть долг сослуживцу. Теперь он вне закона, и Билли оказываются в смертельной опасности.

«Герои волшебного леса»

6+

Режиссер: Але Абреу. В ролях: Джулия Бенито, Стенио Гарсиа, Лоренцо Тарантелла

Бразильская работа от режиссера Але Абреу — номинанта премии «Оскар» за анимационный фильм «Мальчик и мир».

Мультфильм рассказывает о Клаэ и Бруо. Они — секретные агенты, работающие на два враждующих королевства. Одно поклоняется Солнцу, а другое — Луне. Лес, в котором они живут, в опасности: его разрушают железные гиганты (в действительности это машины для лесозаготовки). Чтобы спасти свой дом и его обитателей, они должны объединиться и найти магический народ Перлимпов. Только их колдовство способно остановить гигантов.

По духу мультфильм близок работам Хаяо Миядзаки: яркие и живописные пейзажи радуют глаз, а юных зрителей призывают бережнее относиться к природе.

«Король-львенок»

12+

Режиссер: Давид Моро. В ролях: Жерар Дармон, Лу Ламбрехт, Лео Лорлеак, Тибо де Монталембер, Клементин Баэр, Мариус Бливе, Лоран Бато, Ванесса Дэвид, Мари-Сона Конде

В оригинале французский фильм называется «Король» и с ремейком «Короля-льва» от Диснея релиз не связан. Давид Моро преимущественно работал в жанре ужаса и триллера (хорроры «Оно», «Глаз» и «Одни»), но теперь режиссер решил попробовать силы в семейном кино. Получился трогательный фильм, напоминающий «Инопланетянина» Спилберга. Только вместо пришельца другом детей становится лев.

Во Франции приземляется самолет, перевозивший маленького львенка. Тот сбегает из клетки и добирается до 12-летней Инес, которую постоянно задирает брат Алекс. Новая хозяйка называет львенка Королем и начинает за ним ухаживать. В Сеть попадают кадры с диким зверьком, и теперь к ним в дом наведывается полиция. Инес не готова отдавать Короля в недобрые руки и решает вернуть его на родину – в Африку. Брат и сестра отправляются в опасное путешествие.