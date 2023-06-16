Секреты вторжения: «Ведьмак» и «Черное зеркало» против «Библиотекаря»

«Секретное вторжение» от Marvel на Disney+, новые сезоны «Ведьмака», «Черного зеркала», а также боевик со звездой «Тора» «Тайлер Рейк 2» на Netflix. Wink и more.tv представят «Библиотекаря» по роману-бестселлеру Михаила Елизарова, на KION вышел «Бэби-тур», а на «Амедиатеке» — второй сезон «И просто так». «Известия» рассказывают о главных премьерах онлайн-кинотеатров в июне.

«Библиотекарь»

18+

more.tv и Wink

В основу фэнтезийного детективного сериала лег одноименный роман-бестселлер Михаила Елизарова, за который писатель получил премию «Русский Букер». В проекте есть несколько отличий от источника, но в целом он следует оригиналу.

По сюжету, актер-неудачник Алексей Вязинцев (его сыграл Никита Ефремов) мечтает уехать из России в Америку и покорить Голливуд. При загадочных обстоятельствах погибает его отец, который давно ушел из семьи. В наследство Алексею достается квартира в другом городе, которую он собирается продать. Здесь Алексей сталкивается с необъяснимым — книги малоизвестного писателя Дмитрия Громова обладают магической силой и даруют читателям особые способности (Сила, Ярость, Память, Терпение, Власть и Радость). Но самая ценная и редкая — книга Смысла. За обладание могущественными артефактами борются «библиотеки». Это сообщества людей, узнавших о тайне книг. Конфликты между организациями решаются при помощи сатисфакций — подобия дуэлей.

Алексей вступает в одну из «библиотек», чтобы раскрыть секреты своего отца.

«Джон Уик 4»

18+

Okko

Боевик Чада Стахелски отгремел в российском прокате, заработав 873 млн рублей. Теперь лента с Киану Ривзом в главной роли вышла в цифре. Это заключительная часть злоключений Джона Уика, в которой он наконец-то свел счеты с Правлением кланов. Фильм называют лучшим во франшизе — его рейтинг на Rotten Tomatoes обгоняет все предыдущие части (оценка критиков — 94%, а зрителей — 93%).

Хронометраж блокбастера — почти три часа, и большую часть времени герой Ривза эффектно расправляется с наемниками и мафиози. Каждая экшен-сцена уникальна: в одной Джон дерется при помощи нунчаков, в другой зрители смотрят на перестрелку сверху, что напоминает ракурс компьютерной игры, а в третьей — главный герой отбивается от орд головорезов, наворачивая круги вокруг Триумфальной арки в Париже.

Перед просмотром боевика желательно ознакомиться с предыдущими частями, иначе понять сюжет будет трудно.

«Два холма» 2-й сезон

18+

Start

Комедийный сериал, наполненный стереотипами о мужчинах и женщинах, получил продолжение. Но теперь режиссером выступил Аскар Бисембин, а не Дмитрий Грибанов. К своим ролям вернулись Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Светлана Камынина, Владимир Епифанцев и другие актеры.

Первый сезон завершился свержением коррумпированной правительницы утопического города «Два холма» Веры Надеждовны. Ее место занимает Елена Зоевна, которая сразу же начинает злоупотреблять полномочиями. Она объявляет «приматам» (мужчинам) войну и желает от них избавиться. Конфликтом сильного и слабого полов пользуется искусственный интеллект Лариса, который постепенно захватывает власть.

«Вика-ураган»

16+

Premier

Над «Викой» работали создатели известного комедийного сериала «Ольга» Илья Петрухин и Олег Гольдфайн. Главную роль в новом проекте исполнила Аглая Тарасова (дилогия «Беспринципные»).

Импульсивная Вика в порыве эмоций лишает пьяного мужчину глаза. За свой поступок она попадает в женскую колонию. Выйдя на свободу, она выясняет, что предприимчивая мама сделала из квартиры дочки секс-шоп, муж спит с ее лучшей подругой, а сын попал в специализированный интернат для детей с отклонениями.

Вика не сдается и пытается наладить свою жизнь вопреки всем трудностям, периодически взрываясь эмоциями.

«Три мушкетера: Д’Артаньян»

12+

«Кинопоиск»

Новых «Трех мушкетеров» Мартина Бурбулона стоит посмотреть хотя бы из-за актерского состава: в фильме сыграли всемирно известные секс-символы французского кино Венсан Кассель, Ромен Дюрис и Луи Гаррель, а также красавицы Ева Грин и Вики Крипс.

Ленту нельзя назвать точным пересказом романа Александра Дюма, это скорее блокбастер, вольно интерпретирующий источник. Неизменными остались герои: Д’Артаньян, который все время нарывается на неприятности, Атос, Портос и Арамис, коварный кардинал Ришелье.

Также 14 декабря в кино должен выйти сиквел «Три мушкетера: Миледи».

«Райцентр»

18+

Ivi

Главные роли в новом комедийном детективе исполнили Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарев, Карина Разумовская, Иван Добронравов и другие. Режиссерами выступили Данил Чащин (для него это дебютный проект) и Эдуард Мошкович (сериалы «За час до рассвета», «Хэдшот», «Территория»).

По сюжету, бывшие одноклассники собираются отметить 20-летие окончания школы в райцентре Вармалей. Праздник идет не по плану: из местного пруда вытаскивают автомобиль с трупом и загадочным метеоритом. Все собравшиеся оказываются втянуты в расследование, раскрываются малоприятные секреты прошлого.

Премьера всех серий состоится 23 июня.

«Ухожу красиво»

18+

Wink

Комедийный боевик с Владимиром Яглычем в главной роли расскажет о самоотверженности человека, которому нечего терять. Премьера сериала состоялась в рамках внеконкурсной программы ММКФ-45. Режиссером проекта выступил Михаил Поляков, ранее он работал над фильмом «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

У полицейского-неудачника Бориса всё не слава богу: в семье проблемы, коллеги на работе его недолюбливают, а сам он страдает от алкоголизма. Из-за неожиданной острой боли в животе он идет к врачу и выясняет, что у него рак печени. Жить ему осталось не больше года. Трагическая новость не приходит одна: его возлюбленная и дочь рискуют остаться без квартиры из-за несчастного случая.

Борис решает схитрить: ему нечего терять, а если он погибнет при исполнении, то родственникам полагается компенсация. Так он сможет уйти красиво, а также помочь любимым. Он берется за самые опасные задания и лезет на рожон, но геройская смерть предательски обходит его стороной.

«Бэби-тур»

18+

KION

«Бэби-тур» — комедийный сериал Федора Стукова («Дылды», «Ивановы-Ивановы», «Физрук») по сценарию Василия Сигарева («Страна ОЗ»). Главные роли сыграли Анастасия Попова, Лина Миримская, Анна Котова и Мария Осипова. У проекта уже есть регалии — на фестивале Original+ сериал выиграл награду за оригинальный сценарий и оригинальную актрису.

События сериала происходят в середине нулевых в поселке Ливни. Зинаида продает косметику, и одна из клиенток рассказывает ей, что если родить ребенка в США, то он автоматически получит иностранное гражданство. А когда достигнет совершеннолетия, сможет перевезти на родину родителей. Зина и ее лучшие подруги решают устроить себе бэби-тур. Осталось только найти деньги и отца для будущего гражданина Америки.

«И просто так» 2-й сезон

18+

«Амедиатека»

Сериал-сиквел «Секса в большом городе», вышедший в декабре 2021 года, получил продолжение. Самых преданных поклонников франшизы порадует Ким Кэтролл, которая вновь сыграет Саманту Джонс в финале второго сезона.

В новом сезоне Кэрри (Сара Джессика Паркер) пытается наладить свою жизнь и занимается записью подкаста, но судьба снова сводит ее с бывшим возлюбленным Эйданом (Джон Корбетт). Шарлотта разбирается с миллионом проблем, которые приносит ей дочка-подросток, а Миранда будет встречаться с небинарным комиком Че.

На «Амедиатеке» сериал можно будет посмотреть с 22 июня, в нем будет 11 серий.

«Переполненная комната»

18+

Apple TV+

Главную роль в психологическом триллере исполнил Том Холланд, которого зрители привыкли видеть в роли Человека-паука. Компанию ему составила номинантка на премии «Золотой глобус» и «Оскар» Аманда Сайфред. В основу сценария лег документальный роман Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Билли Миллиган — один из самых известных людей, страдавших от множественного расстройства личности. У него их было 24. Эта же история была в основе боевика «Сплит». Новый проект многообещающий — шоураннер «Комнаты» оскароносный Акива Голдсман («Константин: Повелитель тьмы», «Мистер и миссис Смит», «Я — легенда»).

Летом 1979 года в Манхэттене задерживают Дэнни Салливана (Том Холланд) по обвинению в убийстве. Дело берет на себя следовательница Риа, она проводит с подозреваемым многочасовые беседы и допросы, чтобы отследить цепочку роковых событий, приведших юношу к роковому дню.

«Секретное вторжение»

16+

Disney+

Мини-сериал по одноименной линейке комиксов от Marvel. Секретный агент и бывший предводитель организации «Щ.И.Т» Ник Фьюри (его сыграл Сэмюэл Л. Джексон) узнает о заговоре, который угрожает всему человечеству. Инопланетная раса скруллов, способных моментально менять свою внешность, тайно проникла в большинство супергеройских и административных организаций, чтобы подготовить Землю к полномасштабному вторжению.

Это будет первый сериал, входящий в пятую фазу кинематографической вселенной Marvel. По хронологии сюжет «Вторжения» разворачивается после событий фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Посмотреть его можно будет с 21 июня. Всего будет 6 серий по 40–50 минут каждая.

«Кумир»

18+

HBO Max

Долгожданный сериал от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона уже успел нашуметь: во время мировой премьеры на Каннском кинофестивале зрители встретили «Кумира» пятиминутными овациями. А вот критики новинку разгромили: ленту ругали за избыток сексуальных сцен, чрезмерную жестокость и обилие штампов. Но вся эта шумиха только привлекла большее внимание к релизу.

Производство тоже не обошлось без скандалов: работа над «Кумиром» началась в ноябре 2021 года, и вскоре режиссер Эми Саймец ушла их проекта, хотя большая часть сериала была готова. Сэм Левинсон совместно с Абелем Тесфайе переписали сценарий, и сериал отсняли заново.

Главные роли исполнили певец The Weekend Абель Тесфайе и Лили-Роуз Депп, дочь звезды Голливуда Джонни Деппа.

«Мужской стриптиз»

18+

Hulu

Сериал-продолжение одноименного фильма 1997 года. В 1998 году «Мужской стриптиз» выиграл приз Британской киноакадемии, победил на фестивале «Гойя», а также был номинирован на «Золотой глобус» и «Оскар». Над проектом работали сценарист, продюсер и актеры оригинальной картины.

В оригинальном фильме шесть друзей решают подзаработать стриптизом. Прошло 25 лет, мужчины постарели, но продолжают общаться и дружить. Сериал расскажет, как сложилась непростая судьба героев, как изменился их родной город, а также подробнее раскроет семейные проблемы, с которыми они пытаются справиться.

«Ведьмак» 3-й сезон

18+

Netflix

29 июня состоится премьера первых пяти серий третьего сезона суперхита от Netflix. Оставшиеся три эпизода станут доступны 27 июля. В основе сюжета долгожданного продолжения лежит роман Анджея Сапковского «Час презрения». Но создатели предупреждают, что в новинке будет больше расхождений с книгой. Так что ожидать простого пересказа печатной истории Геральта не стоит.

К сожалению, это последний раз, когда Геральта будет играть Генри Кавилл, в дальнейшем его сменит Лиам Хемсворт, снимавшийся в «Голодных играх». Озвученная причина ухода — сильные расхождения сюжета проекта с оригинальными книгами Сапковского. Отличия были и в предыдущих сезонах, но они не помешали сериалу стать одним из самых популярных проектов на Netflix.

Релиз продолжит историю Геральта, Йеннифер и Цири после их воссоединения в финале предыдущего сезона.

«Черное зеркало» 6-й сезон

18+

Netflix

Легендарный мрачный научно-фантастический сериал Чарли Брукера получил продолжение после четырехлетнего перерыва. Предыдущие сезоны заработали множество наград, в числе которых несколько «Эмми», а также неоднократные номинации на телепремию BAFTA.

Новые серии вновь покажут, как современные технологии разрушают и искажают жизни людей. По традиции каждый эпизод будет рассказывать отдельную историю. В числе актеров, снявшихся в продолжении проекта, Сальма Хайек, Джош Хартнетт, Бен Барнс, Зази Битц, Ааарон Пол и Кейт Мара.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

18+

Netflix

Звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт возвращается в роли наемника Тайлера Рейка. Над новой «Операцией» работали именитые специалисты: режиссером новинки выступил Сэм Харгрейв («Мстители: Финал»), а в числе сценаристов числится Джо Руссо («Все везде и сразу»). Первые зрители встретили блокбастер лучше, чем предыдущую часть: на Rotten Tomatoes ее рейтинг составил 77% (кинокритики) и 89%.

События «Тайлера Рейка 2» происходят после спасательной операции в Бангладеш во время которой Тайлер чуть не погиб. Теперь наемнику предстоит выйти на новую миссию и помочь семье, которая находится в плену грузинских гангстеров. Предводитель группировки погибает, и теперь его брат желает отомстить Тайлеру.