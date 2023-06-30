Ешь, дерись, люби: какие кинопремьеры ждут нас в июле

Несмотря на летнее затишье, в июле зрителей ждет немало звездных лент: в этом месяце на экраны выйдет гипнотический детектив от Роберта Родригеса с Беном Аффлеком, байопик гитариста «Кино» Алексея Рыбина с Николаем Фоменко, психологический триллер с Николасом Кейджем и трогательная десантная комедия с Сергеем Шакуровым. Словом, каждый зритель сможет найти себе «звезду» по вкусу. О предстоящих кинопремьерах июля рассказывают «Известия».

«Мать Тереза»

Премьера: 6 июля

Фильм, в оригинале называющийся «Мать Тереза и я» («Mother Teresa & Me»), — совместный проект кинематографистов Великобритании, Франции и Индии. Судя по всему, Европа предоставила для фильма материально-техническую базу, а Индия обеспечила актерский состав, визуальный ряд и сценарий. Поэтому никаких популярных в последнее время разоблачений о жестокости Агнес Гондже Бояджиу (или святой Терезы Калькуттской) по отношению к беспомощным пациентам и о ее личном пристрастии к роскоши от фильма ждать не следует.

Это романтическая история в лучших традициях индийского кино рассказывает о двух женских судьбах — о святой Терезе, которая уходит из калькуттского монастыря в мир, чтобы служить бедным, и о Кавите, юной британской скрипачке индийского происхождения, которая приезжает в Калькутту, чтобы обрести себя. Связь двух историй весьма условна, но обе они мелодраматически трогательны, а главное, зрителю не приходится сомневаться — в полном соответствии с индийским киноканоном в финале всё будет хорошо.

«Гипнотик»

Премьера: 6 июля

От «Эль марьячи» до «Города грехов» и от «Детей шпионов» до «Мачете» — Роберт Родригес ни разу не подвел любителей крепкого экшена с острой мексиканской перчинкой. Фанаты боевиков могут смело покупать билеты в кино: зрелище обещает быть достойным. Главный герой картины — полицейский детектив с энергичным именем Дэнни Рурк, дочь которого была таинственным образом похищена, причем тела так и не нашли. Отчаяние, депрессия, развод — к началу фильма у героя есть все традиционные вводные, чтобы встрять в какую-нибудь мощно закрученную детективную интригу. И она является, причем Родригес, верный традициям, не сдерживает фантазию: тут и виртуозные ограбления банков, и банда злодеев-гипнотизеров, и девушка с экстрасенсорными способностями, помогающая следствию.

По слухам, Родригес почти два десятка лет не мог найти финансирование для съемок задуманной картины, что с учетом высокой репутации режиссера обещает почти запредельный уровень трэша. В роли детектива Рурка — Бен Аффлек , который наконец получил шанс сравняться в боевой мощи с другом-соперником Мэттом Дэймоном и его незабвенным Борном.

«Джонни»

Премьера: 13 июля

Рок-музыкант, гитарист первого состава «Кино» Алексей Рыбин — человек широких дарований. После распада группы он играл в группах «Оазис Ю» и «Гарин и гиперболоиды», написал несколько книг о «Кино» и русском роке, продюсировал телесериалы и наконец решил попробовать себя в режиссуре. «Джонни» — его второй полнометражный фильм, к выходу которого он готовился несколько лет. Изначально он хотел снимать картину о Викторе Цое, но что-то не сложилось, поэтому новая картина «Джонни» посвящена Майку Науменко. От традиционных для российских рок-байопиков претензий фанатов создатель картины обезопасил себя изначально: речь идет не столько о конкретном лидере «Зоопарка», сколько об абстрактном, каким тот мог бы стать, доживи он до наших дней. Даже имя у него другое — Джонни.

Герой появляется в картине в двух ипостасях — юным (Андрей Дидик) и постаревшим (Николай Фоменко). И в обоих случаях перед ним встает выбор между творчеством и материальным успехом. Фоменко, ради роли поправившийся на 15 кг, утверждает, что это фильм о жизни поэта в России. Песни «Зоопарка» непременно прольют бальзам на души тех, кто помнит молодые годы российского (впрочем, тогда еще советского) рок-движения.

«Жанна Дюбарри»

Премьера: 20 июля

Фильм, где Джонни Депп исполнил свою первую главную роль после триумфального возвращения из забвения, сняла Майвенн Ле Беско, бывшая супруга Люка Бессона и обладательница приза каннского жюри 2011 года. Кроме того, «Жанна Дюбарри» стала самым дорогим французским фильмом, созданным в 2022 году (бюджет картины составил $22,4 млн) и одной из самых громких премьер на фестивале в Каннах. Этого вполне достаточно, чтобы хотя бы из любопытства посмотреть историческую ленту об отношениях Людовика XV (Джонни Депп) с его самой известной фавориткой.

Съемки проходили в Версале и на парижской натуре, костюмы сшиты в полном соответствии с пышной придворной модой XVIII столетия — словом, перед нами классическая костюмная драма из жизни королевского двора. Взыскательную фестивальную публику она не слишком впечатлила — критикам не хватило социальной составляющей, рассказа о том, как женщина вынуждена выживать в условиях шовинистического мужского давления, с трудом сохраняя себя как личность. Но для тех, кому идеалы феминизма не мешают спать по ночам, это будет скорее плюсом.

«Любовь со вкусом»

Премьера: 20 июля

Голландское кино — нечастый гость на наших экранах, но погружаться в чужую культуру зрителям, а точнее, зрительницам не понадобится: режиссер Маннин де Вильдт сняла классическую легкую и забавную романтическую комедию, понять которую можно, кажется, даже без перевода. Фуд-блогерша Сэм мечтает о любви и славе, и, кажется, ей всё удается: ее блог набирает популярность, а отношения с парнем ее мечты Марко очень быстро перерастают в серьезный роман. Однако в один далеко не прекрасный для нее день Сэм пишет разгромную рецензию на кухню недавно открывшегося ресторана, шеф-поваром которого оказывается Марко. Конечно, тайное однажды станет явным, и героям предстоит преодолеть взаимные обиды.

Дополнительное обаяние фильму придает исполнительница роли Сэм Санни Фогель — настоящая девчонка с соседнего двора, самоуверенности которой не мешает ни лишний вес, ни далеко не идеальная кожа. Фанаткам Бриджет Джонс — обязательно к просмотру.

«Схватка с дьяволом»

Премьера: 20 июля

Для съемок психологического триллера объединилась весьма разношерстная интернациональная команда: израильский режиссер Юваль Адлер («Вифлеем»), швед Юэль Киннаман («Отряд самоубийц», «Девушка с татуировкой дракона») и капризное дитя Голливуда Николас Кейдж. Его звездное присутствие, впрочем, никогда не было гарантией качества картины: Кейдж известен своим мотовством и, вечно попадая в долги, склонен сниматься в фильмах сомнительного качества, если это помогает ему расплатиться с судебными приставами.

Фото: Capstone Group

Однако создатели картины подошли к делу серьезно: так, для съемок автомобильных сцен была задействована одна из суперсовременных виртуальных студий в Тампе, Невада. Киннаман сыграет водителя, оказавшегося в центре смертельно опасных событий после того, как согласился подвезти таинственного незнакомца в исполнении Кейджа. По свидетельству продюсера Аллана Ангара, Киннаман и Кейдж отлично сыгрались на площадке. Хватит ли их актерского мастерства, чтобы удержать в напряжении зрителей до конца картины, мы скоро узнаем.

«За Палыча!»

Премьера: 27 июля

Фильм Андрея Богатырева («СашаТаня», «Красный призрак») не зря выходит в прокат незадолго до дня ВДВ: кажется, все положительные персонажи картины мужского пола либо служат, либо служили в десанте, а приобщение к боевому десантному братству является знаком перевоспитания для плохишей. В начале фильма к их числу принадлежит и главный герой, мажор Тема Голубев (Евгений Зарубин — «Медиатор»), золотой сынок богатых родителей, считающий, что ему всё позволено. Но после аварии, в которой от Теминого лихачества пострадало влиятельное лицо из Москвы, жизнь мажора круто меняется: его отца снимают с выборов, у семьи отбирают богатый дом, а сам Тема отправляется на службу в «войска дяди Васи».