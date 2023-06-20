Вперед в прошлое: «Сквозь время» стал лучшей новинкой уикенда

Лидером отечественного кинопроката по кассовым сборам остается «Переводчик» Гая Ричи, у него 30,5 млн рублей и первое место. Серебро досталось «Вызову» Клима Шипенко — 24 млн. А бронзу забрала картина Александра Богуславского «Сквозь время». При этом посещаемость залов опустилась до 0,8 млн зрителей за уикенд. «Известия» подводят итоги выходных в кинотеатрах.

Бессменные лидеры

В минувший уикенд посещаемость кинотеатров резко снизилась: если до этого три недели подряд число зрителей держалось на уровне 1,1–1,2 млн, то теперь такой досуг выбрало всего 0,8 млн человек. Это один из самых низких показателей с начала года. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, в ее сети зрителей, напротив, прибавилось.

— По сравнению с прошлым годом фиксируем прирост по посещаемости и выручке в 30%, — рассказала Ольга Зинякова.

Фото: госкорпорация «Роскосмос» Съемки фильма «Вызов»

«Переводчик» и «Вызов» удерживают позиции в топ-3 рейтинга ЕАИС уже несколько недель подряд, и показатели обеих картин сопоставимы. Например, в минувшие выходные их посмотрели примерно 73–74 тыс. человек. Средняя наработка на сеанс тоже идентичная — в районе 5 тыс. рублей за показ. Но боевик Гая Ричи обошел «Вызов» по количеству сеансов: 6 тыс. против 4,9 тыс. А вот по средней наполняемости залов космическая драма Клима Шипенко слегка обгоняет западный блокбастер: 15 человек против 12.

По общим сборам в России «Вызов» с лихвой опережает «Переводчика». Суммарная касса ленты с Юлией Пересильд преодолела рубеж в 1,8 млрд рублей. А вот у новинки от Гая Ричи результат скромный — всего 200 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров научно-фантастический триллер «Сквозь время». Его посмотрели 68 тыс. человек, чем обеспечили ленте 20 млн кассовых сборов и звание лучшей новинки уикенда. Как считает Ольга Зинякова, фильм работает в рамках ожиданий.

Мармадюк против львенка с панголинами

За детскую и семейную аудиторию в минувший уикенд боролись сразу три картины: «Мармадюк», «Король-львенок» и «Хроники панголинов». Но если первые две ленты показали условно неплохой результат, то «Хроники» пока что проваливаются в прокате.

«Мармадюк» стал абсолютным лидером рейтинга ЕАИС по количеству зрителей за прошедший уикенд: на него сходили 82 тыс. человек. Кассовые сборы составили 16,6 млн рублей, что позволило мультфильму занять пятую строчку рейтинга. В среднем один сеанс собирал по 11 человек, а наработка составила чуть больше 2 тыс. рублей.

У «Львенка» результаты чуть скромнее — 15 млн рублей кассовых сборов и 66 тыс. зрителей. Один сеанс фильма приносил почти 2,5 тыс. рублей, а наполняемость залов составила 11 человек. Результат не самый впечатляющий, если учитывать, что сеансов было более 6 тыс. Но если прибавить предпродажи, то общие сборы французской новинки составили 28,7 млн рублей.

Фото: Auvergne Rhône-Alpes Cinéma Кадр из фильма «Король-львенок»

«Панголины», расположившиеся на двенадцатой строчке топа, заработали всего 7,7 млн рублей, хотя фильм показали примерно 4,7 тыс. раз. У новинки самая низкая наработка — 1,6 тыс. рублей за сеанс. Как считает Ольга Зинякова, новинка не выдержала конкуренции с другими лентами.

— Семейной новинке не удалось конкурировать с «сарафаном» «Мармадюка», который сработал на втором уикенде так же, как стартовал «Король-львенок». С аналогичной наработкой, но с гораздо большим количеством зрителей, — добавила эксперт.

Перспектива на будущее

Пока лидерами проката остаются холдоверы, но, по словам Ольги Зиняковой, уже в ближайшее время ожидается выход нескольких перспективных новинок, которые должны внести разнообразие в рейтинг ЕАИС.

— Предстоящий уикенд порадует комедией «Мальдивы подождут», драмой «Дыхание», анимацией «Зверогонщики» и ужасами «Шкатулка проклятия». То есть новинки найдутся для любой аудитории, и у них есть все шансы потеснить холдоверы, — рассказала Ольга Зинякова «Известиям».

Также в прокате продолжают оставаться короткометражные фильмы, вместе с которыми предсеансовым обслуживанием показывают западные новинки. Сейчас это преимущественно мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», фантастический блокбастер «Трансформеры: Восхождение Звероботов», а также криминальный боевик «Форсаж 10».

«Через Москву» занял четвертую строчку рейтинга — 16,7 млн рублей. «Три добрых дела» основались на шестой позиции — 15,6 млн. На 11-м месте — «Фора Х» (7,8 млн). Наработка короткометражных картин составила от 5,7 тыс. рублей (минимальная) до 8,7 тыс. По наполняемости залов они тоже обгоняют все остальные ленты: от 16 до 19 человек на показ.

В предстоящий уикенд в неофициальном прокате должен появиться супергеройский блокбастер «Флэш», а также новый мультфильм от Pixar «Элементарно». С большой долей вероятности это поднимет показатели короткометражных картин в топе.