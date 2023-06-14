Языка сняли: «Переводчик» продолжает лидировать в прокате

В российском кинопрокате «Вызов» Клима Шипенко смог подняться с третьей на вторую строчку рейтинга ЕАИС, бронза досталась мультфильму «Мармадюк» — анимационная лента стала лучшей новинкой длинного уикенда. «Снегирь» Бориса Хлебникова стартовал скромно, а «Маша и Медведь» и вовсе не выдерживает конкуренции и показывает худшую наработку в топе. «Известия» подводят итоги выходных в кинозалах.

Фаворит — Гай Ричи

Посещаемость кинотеатров в праздничный уикенд составила 1,2 млн человек, всего на 100 тыс. больше, чем в период с 1 по 4 июня. Средняя цена на билет опустилась до минимальной отметки с начала года — 303 рубля на один показ. Как рассказала «Известиям» президент кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, число зрителей держится на одном уровне из-за нехватки привлекательных новинок.

— Несмотря на то что репертуар сейчас разнообразный, работают в основном холдоверы. В уикенд не выходило релизов, которые бы мощно простимулировали зрительский интерес, — объяснила эксперт.

По данным ЕАИС, «Переводчика» посмотрели 146 тыс. человек, они обеспечили ленте почти 60 млн рублей. Общие кассовые сборы «серьезного» боевика от Гая Ричи перевалили за 156 млн рублей, что выглядит довольно скромно на фоне комедийной «Фортуны» с Джейсоном Стэйтемом, которая вышла в январе и заработала 684 млн. Средняя наработка новинки — 5,3 тыс. рублей на показ.

«Вызов» было уступил вторую позицию новому «Кахе», но теперь космическая драма Клима Шипенко вернула себе серебро, заработав примерно 42 млн рублей. Она также обгоняет лидера проката по средней наработке и наполняемости залов. Один показ картины в прошедшие выходные собирал 21 зрителя и почти 7 тыс. рублей. По словам Ольги Зиняковой, «Вызов» продолжит хорошо работать всё лето.

— «Вызов» показывает отличный перфоманс — спустя два месяца проката у него самая большая наработка на сеанс. Фильму помогают и «сарафан», и продолжение рекламной кампании, поэтому у него есть все возможности приумножить кассу, — уверена глава КАРО.

Лучшей новинкой уикенда стал американский мультфильм «Мармадюк», он занял третью строчку топа ЕАИС, заработав 35 млн рублей. Оригинальный фильм про буйного немецкого дога вышел еще в 2010 году, и тогда его суммарные сборы в России составили 54 млн рублей. Так что анимационный релиз сможет обогнать своего предшественника. Новинка может похвастаться и наибольшим количеством зрителей и сеансов — на «Мармадюка» сходило 160 тыс. россиян, а показали его 14 тыс. раз. Но по средней наработке и наполняемости залов лента третья с конца — по 2,5 тыс. рублей и 11 человек соответственно.

Не у всех всё гладко

«Непосредственно Каха. Другой фильм» опустился со второй на шестую строчку — 30 млн рублей. Общие сборы комедии теперь составляют 306 млн рублей, что пока значительно меньше, чем у предыдущей части. Та вышла в прокат в период пандемии и, несмотря на ограничения, смогла заработать почти 550 млн рублей.

Следом идет выступивший ниже ожиданий «Снегирь» Бориса Хлебникова — 25 млн рублей и седьмое место. Драму, открывшую ММКФ-2023, показали 8,8 тыс. раз, а посмотрело ее 75 тыс. человек, но один сеанс в среднем собирал всего девять зрителей.

За детскую аудиторию с «Мармадюком» борется российский мультфильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!», но дела у последнего идут хуже. В минувший расширенный уикенд анимационная лента заработала всего 20 млн рублей, хотя показали ее более 10 тыс. раз. У релиза самая низкая наработка — один сеанс приносил только 1,8 тыс. рублей. Близкие цифры у семейной картины «Солнце на вкус» (1,9 тыс. рублей), которая заняла 11-ю строчку.

Как объяснила Ольга Зинякова «Известиям», для «Мармадюка» минувший уикенд был премьерным, потому он и обогнал «Машу и Медведя».

— Это одинаково качественные продукты, и они имеют спрос у семейной аудитории, которая сейчас остается форвардом мнений, — добавила эксперт.

Паук добрался до России

В рейтинге ЕАИС продолжают оставаться короткометражные картины, у которых уже традиционно наилучшие результаты по наработке и наполняемости залов. Три из них попали в топ-5. С большой долей вероятности с ними сейчас предсеансовым обслуживанием показывают две главные западные новинки: мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» и боевик «Форсаж 10» с Вином Дизелем.

На четвертой строчке расположился короткометражный фильм «Через Москву» — 31,3 млн рублей. Среднее количество зрителей на сеанс составило 31 человек, а наработка — 12,5 тыс. рублей. Это самые высокие цифры во всем топе. Пятое место досталось «Трем добрым делам», у них 31,2 млн рублей сборов. Цифры короткометражки держатся на уровне 9 тыс. рублей за один показ и 27 зрителей на сеанс. «Фора Х» заняла девятую строчку, заработав 16,6 млн рублей. У нее средняя наработка тоже превысила 9 тыс. рублей, а число зрителей на один сеанс составило 26 человек.

Точно подсчитать кассовые сборы неофициальных показов нового «Человека-паука» нельзя, но, как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», новинка заработала примерно 70–80 млн рублей. По этим данным, мультфильм должен был бы занять первое место топа ЕАИС.

В предстоящий уикенд в России стартуют неофициальные показы блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов» (мировой релиз состоялся 9 июня), что тоже увеличит результаты короткометражных лент.