Лодочка, плыви: на экраны вышел «Снегирь» Бориса Хлебникова

Одна из главных новинок предстоящего уикенда — «Снегирь» Бориса Хлебникова. Также в прокате — голливудский фильм-мюзикл «Рождение легенд», док «Киты: Стражи планеты» и маленький шедевр Жака Одиара «Париж, 13-й округ» из конкурса Канн-2021. Из Казахстана пришла спортивная драма «Вперед!», на подростковую аудиторию рассчитана «Голова-жестянка» Ивана Капитонова. «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Снегирь»

16+

Фото: Студия Глобус

Режиссер: Борис Хлебников. В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Михаил Кремер, Владимир Лукьянчиков, Олег Савостюк, Макар Хлебников, Анатолий Попов, Василий Щипицын

«Снегирь» открывал 45-й Московский международный кинофестиваль в апреле. В основу сюжета лег роман «Три минуты молчания» Георгия Владимова, который был написан еще в 1969 году, но назвать новинку экранизацией нельзя. Хлебников внес много изменений — начиная от главных героев и заканчивая названием корабля (в романе он был «Скакун»).

По сюжету два молодых парня, Никита и Максим, попадают на борт рыболовного судна «Снегирь». Оба — студенты мореходки. Команда от пополнения не в восторге, но отказаться от новичков не может. В черством и сугубо мужском коллективе юноши осваивают азы суровой профессии. Фильм можно разделить на две части: в первой на переднем плане оказывается конфликт поколений, а во второй — самоотверженный подвиг во время жестокого шторма.

Примечательна почти документальная точность, с которой Хлебников (и великолепный оператор Алишер Хамидходжаев) показывает работу команды «Снегиря». Вместе с Никитой и Максимом зрители узнают о тонкостях морского рыболовного промысла, а также смертельных опасностях, от которых не застрахованы даже опытные моряки. Чтобы расстаться с жизнью, достаточно сделать один лишний шаг.

«Голова-жестянка»

12+

Режиссер: Иван Капитонов. В ролях: Варвара Володина, Олег Чугунов, Сергей Гилев, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин, Наталья Кудряшова, Владимир Селезнев, Юрий Ицков, Дима Мальков

Еще один фильм Московского международного кинофестиваля, который выходит в широкий прокат в этот уикенд. До «Жестянки» Иван Капитонов занимался преимущественно хоррорами и триллерами: был режиссером «Ледяного демона», работал над сценариями к «Русалке. Озеро мертвых» и «Яге. Кошмар темного леса», а также продюсировал нашумевший сериал «Пищеблок». Так что это его первая комедийная драма о подростках. В основу фильма лег одноименный роман Серафимы Орловой, она же работала над сценарием к экранизации. Ее книга в 2018 году стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Крапивина.

В центре сюжета 16-летняя Женя, которую все называют Жесть: характер девушки сильно изменился после сотрясения мозга и травмы ноги. Она стала черствой и грубой, а под раздачу попадают родители и подруги, но больше всего достается бывшему парню — Приходько, которого Женя считает виновником инцидента. Выбраться из кризиса ей поможет руководитель кружка робототехники.

«Жестянка» может показаться очередным фильмом про переходный возраст, непростую подростковую любовь и историю взросления. Но историю рассказывают глазами чудаковатой Жени, а она видит мир иначе: у нее бурное воображение, она верит в магию и знаки вселенной, а за словом в карман не лезет — это создает более легкую и комедийную атмосферу.

«Вперед!»

16+

Фото: Akimbo Production

Режиссер: Ернар Нургалиев. В ролях: Жандос Айбасов, Ербол Семкулов, Ерик Жолжаксынов, Карина Кудекова

Казахстанское кино переживает период подъема. На картины Адильхана Ержанова, Акана Сатаева, Аскара Узабаева, Ернара Нургалиева и других режиссеров всё чаще обращают внимание международные фестивали и критики. «Вперед!» уже был удостоен приза итальянского киносмотра Paladino d’Oro, фильм также одержал победу на Международном кинофестивале Леонида Хромова (LKIFF).

Два брата, Аскар и Бекзат, подались в воры после смерти отца — жить на что-то надо. Судьба дает им шанс всё изменить: в их родной аул приезжает тренер по легкой атлетике, чтобы найти талантливую молодежь. Он застал их за очередным ограблением, но разглядел скрытый потенциал. Несмотря на возражения парней, через изнурительные тренировки тренер пытается дать им новую цель в жизни. Один из них сможет побороться с чемпионом мира на марафонской дистанции.

«Париж, 13-й округ»

18+

Режиссер: Жак Одиар. В ролях: Люси Чжан, Макита Самба, Ноэми Мерлан, Дженни Бет, Камилль Леон-Фюсьен, Оcеан Кайрати, Анаид Розам, Пол Уайт, Ян Жунъин, Женевьева Доан

Среди наиболее известных работ крупнейшего французского режиссера Жака Одиара — «Братья Систерс», «Дипан», «Пророк», все получали престижные награды международных кинофестивалей. «13-й округ» номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» Канн-2021 (тогда лента получила награду в номинации «Лучший композитор») и премию «Сезар» в 2022 году. Над сценарием новинки совместно с Одиаром работали еще пять успешных режиссеров и сценаристов: Селин Сьямма, Леа Мисиус, Селин Дево, Томас Бидеген и Николя Ливекки.

События фильма разворачиваются в наши дни в Париже. Уроженка Тайваня Эмили живет в бабушкиной квартире и работает в call-центре, хотя имеет диплом политолога. В свободную комнату заселяется преподаватель Камиль. Сожители быстро сближаются и становятся любовниками, но всё меняется, когда в их отношения вклинивается француженка Нора из Бордо.

Одиар не только рассказывает о любовном многоугольнике миллениалов, но и затрагивает темы мультикультурализма, одиночества в век социальных сетей и проблему профессионального кризиса.

«Рождение легенд»

16+

Режиссер: Тимоти Скотт Богарт. В ролях: Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Мишель Монахэн, Джей Фэро, Линдси Фонсека, Дэн Фоглер, Пейтон Лист, Джеймс Волк

Изначально о создании фильма объявили еще в сентябре 2011 года, но проект никак не могли завершить из-за постоянных переносов. Фильм рассказывает о Ниле Богарте (отец режиссера) и истории основания звукозаписывающего лейбла Casablanca Records — одной из самых влиятельных компаний музыкальной индустрии Америки 1970-х. Ей приписывали открытие таких известных исполнителей, как Kiss, Донна Саммер, Gladys Knight & the Pips, T.Rex, The Isley Brothers и Village People.

События фильма разворачиваются в 70-е. Харизматичный авантюрист Нил Богарт сумел найти инвесторов, которые бы вложились в его проект — студию звукозаписи. На пути к успеху его ждут проблемы на личном фронте, наркотическая зависимость и умопомрачительные вечеринки.

«Киты: Стражи планеты»

+6

Режиссер: Жан-Альбер Льевр. В ролях: Жан Дюжарден

До «Стражей планеты» Жан-Альбер Льевр создал еще один док «Синдром Титаника» о стремительном ухудшении экологии. В новой работе он вновь вернулся к зеленой теме, но на этот раз решил сфокусироваться на колоссальных морских млекопитающих — китах. Но «Стражи планеты» — не просто живописные кадры дикой природы, сопровождаемые комментариями ихтиолога. Это познавательная история о целом виде, а также призыв помочь нашей планете.

Повествование ведется от лица кита, которого спасли после выброса на берег. Зрителям рассказывают о всех периодах жизни, об их уникальной системе общения и феноменальном для животных интеллекте, а также той нише, которую они занимают в экосистеме планеты. Эти величественные млекопитающие помогают питаться фитопланктону, который выделяет столько же кислорода, сколько все леса на планете вместе взятые. Но из-за действий человека этот хрупкий баланс нарушен: сонары подводных лодок сбивают с толку китов, экологические катастрофы снижают популяцию криля. Сокращение популяции этих зверей приведет к краху биосферы.