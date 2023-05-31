Морская «капуста»: какой получилась новая «Русалочка»

Самый скандальный блокбастер сезона «Русалочка» с черной актрисой в роли Ариэль уже собрал почти $200 млн в мировом прокате и в эти выходные будет показываться в российских кинозалах . При этом фильм встречен шквальной критикой, и это может сильно повредить его дальнейшей коммерческой судьбе. «Известия» посмотрели картину и сравнили ее с классическим диснеевским мультфильмом.

Полутона Тритона

Совсем недавно американское телевидение выпустило поразительный по хулиганству и творческим находкам скетч — ведущий Late Late Show Джеймс Корден будто бы затащил Тома Круза в мюзикл «Король Лев», и суперзвезда боевиков сначала вместе с Корденом нехотя залез в чучело носорога, а затем превратился в бородавочника Пумбу, чтобы, подпрыгивая, исполнить вживую хит «Акуна матата». Том Круз в очередной раз продемонстрировал, что он способен сыграть что угодно — и это всё равно будет неотразимо.

Именно этот образ почему-то приходит в голову, когда смотришь новую «Русалочку». Великолепен ли Хавьер Бардем в образе короля морских глубин Тритона? Ну разумеется, каждый кадр с его участием наполнен благородством и трагизмом, а многолетний статус секс-символа у Бардема легко объясняет, почему у короля столько дочерей всех возможных рас. Король Тритон, похоже, убежден в природной своей полигамности и даже ради спортивного интереса мог собрать себе такую коллекцию, жемчужиной которой стала черная русалочка Ариэль.

Фото: Walt Disney Pictures

Выступила ли выше всяких ожиданий Мелисса Маккарти в образе ведьмы Урсулы? Да, выступила. Лауреат «Эмми» и номинантка на «Оскар» всегда идеально балансирует между комедией и драмой, здесь ее Урсула превратилась из «просто колдуньи» в сестру Тритона, у которой с ним какие-то давние счеты . Личность Тритона вообще заявлена здесь так, что хотелось бы отдельный фильм о нем, его женах (похоже, они все еще и погибли при странных обстоятельствах), дочерях и прочих темах, заявленных в этом блокбастере лишь пунктирно. Изумительно играет голосом Давид Диггс, Себастьян которого звучит даже иногда лучше, чем в оригинальном мультике. Конкуренцию ему составляет непосредственная хулиганка Аквафина, ее чайка Скаттл выглядит хуже, чем в мультфильме, а звучит — опять же интереснее, глубже .

И, конечно, жемчужина новой «Русалочки», главный скандал — и главная же рекламная приманка, черная Ариэль в исполнении Холли Бейли. Этого момента ждали и боялись. Ариэль — героиня знаковая, любимая, одна из популярнейших диснеевских принцесс, и песня у ее героини такая, что наслушаться невозможно. И в мультике Ариэль была с отчетливо европеоидной внешностью. Здесь она — африканка, и у этого есть даже некое логическое объяснение. Ее принц живет на острове где-то в районе Латинской Америки, и на этом острове правят черные, видимо, однажды взбунтовавшиеся против белых рабовладельцев. Королева тут правит тоже черная, а вот принц, ее приемный сын — белый , его довольно вяло и скучно играет британец Джона Хауэр-Кинг.

Фото: Walt Disney Pictures

Правда, естественно было бы для Королевы, видя, что ее сын влюбляется в немую незнакомку, как-то отметить вслух тот факт, что они с ней одной расы. Но всё это не имеет никакого отношения к игре Бейли. У Бейли очень живая мимика, так что даст любой мультяшке фору, огромные удивленные глаза и мощные вокальные данные. Она уже через несколько минут заставляет забыть все предрассудки и привычки, потому что Бейли — настоящая Ариэль, в этом никаких сомнений быть не может. Она всё время в движении, ее непослушные дреды эффектно развеваются в морских глубинах, а обретя ноги, эта русалочка действительно как будто бы очень долго не может к ним привыкнуть. В эту Ариэль невозможно не влюбиться, для этого быть принцем не обязательно.

Опять «двойка»

Критики громят «Русалочку» с наслаждением, с каким-то особым сладострастием. Если обобщить претензии, то все согласны в том, что перед нами цинично коммерческий продукт, деньговыжималка, использующая для диснеевских воротил материал великолепного классического мультфильма. Ругают фильм за новые, специально написанные музыкальные номера, которые хуже старых. За неоправданное увеличение метража — теперь «Русалочка» идет больше двух часов. Но главное — за сценарий, и это претензия самая серьезная.

Фото: Walt Disney Pictures

У авторов фильма, прежде всего у режиссера Роба Маршалла, было два варианта. Либо делать практически покадровую адаптацию оригинала, как «Король лев», либо оттолкнуться от первоисточника и сделать что-то свое, как в «Золушке» и тем более в «Дамбо». Маршалл решил пойти средним путем, но выглядит это даже не как конформизм, а как заикание. Например, заявляется экологическая тема — что, дескать, люди засоряют океан. Но за пределы одной сцены эта тема не прорывается, пропадает.

Есть намек на то, что Ариэль и принц Эрик куда ближе друг к другу, чем думают: у них тут и характеры одинаковые, и хобби. Ариэль «фанатеет» от всего «земного», Эрик изучает морские глубины. В какой-то момент возникает отчетливое ощущение инцеста, но и эта интрига не раскрывается . Когда Эрик дает Ариэль урок географии, а потом ведет на деревенскую улицу, кажется, что сейчас мы и о колониализме поговорим, и о рабстве, и о политике изоляционизма, которую поощряет королева-мать. И всё опять мимо, сюжет мчится в сторону сказочного поцелуя. А зритель не понимает, зачем его тогда дразнили, к чему эти намеки. Как будто сначала была версия сценария, в которой всё это присутствовало в изобилии, а потом студийные боссы испугались и стали срочно срезать углы, как бы чего не вышло.

Но ведь в итоге действительно не вышло! Перед нами несколько прекрасных актерских работ, суперзрелищная картинка, до неприличия детализированный мир, в котором живут герои, — но на этом и всё, идеальной сказки, какой был мультфильм, не получилось. Это продукт высочайшего технического качества, но на зрителя он не срабатывает. И это, конечно, обидно.

Фото: Walt Disney Pictures