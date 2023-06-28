Опять спин-офф, Карл: оцениваем новый сериал по «Ходячим мертвецам»

На AMC+ вышла очередная история на основе вселенной «Ходячие мертвецы». Спин-офф получил название «Мертвый город», и следом за ним скоро выйдут новые шоу франшизы. Действие «Мертвого города» разворачивается в Нью-Йорке. «Известия» посмотрели первые эпизоды и рассказывают, откуда там взялся зомбодождь и почему заклятые враги Мэгги и Ниган стали сообщниками. Осторожно, спойлеры!

Ниган уже не тот

События «Мертвого города» развиваются после окончания «Ходячих». В центре сюжета — Ниган (Джеффри Дин Морган) и Мэгги (Лорэн Коэн), которые были злейшими врагами в оригинальной истории. Нигана фанаты помнят как главного антагониста сериала — безжалостного и пугающего. В одном из эпизодов он с хладнокровной улыбкой на лице и с особой жестокостью убил на глазах у беременной на тот момент Мэгги ее парня Глена. Это один из самых страшных и эмоциональных моментов за все одиннадцать сезонов «Ходячих».

Фото: AMC Studios Мэгги и Глен

Вообще ощущение, что в «Мертвом городе» Ниган уже не тот, не покидает. По крайней мере, в первых двух эпизодах, которые вышли к настоящему моменту. Он теперь заботится об осиротевшей девочке. А еще — не прочь поговорить по душам. Мэгги он признается, что монстра «включал» только по необходимости, чтобы защитить своих людей. В спин-оффе герой, правда, вновь устраивает кровавое шоу, чтобы дать отпор напавшим на общину, к которой они с напарницей примкнули, но после исповедальных откровений его улыбка уже не кажется такой пугающей. Наличие у монстра души всегда вселяет надежду.

В остальном первые эпизоды — в духе оригинальной истории. Персонажи объединяются, чтобы найти сына Мэгги, которого похитил бывший соратник Нигана — Хорват. Они прибывают в кишащий зомби Манхэттен. Мертвецов там так много, что они буквально сыплются с небес, а точнее — с небоскребов мегаполиса. Бороться приходится и с ними, и с новыми врагами.

Живучие мертвецы

«Ходячие мертвецы» выходили в течении 12 лет, 11 сезонов с 2010 по 2022 годы. Долгое время сериал оставался одним из самых популярных и обсуждаемых в мире, был обласкан критиками, номинировался на престижные награды. Впрочем, шоу переживало и непростые времена. Бывало падение рейтингов. Дотянуть до финала хватило стойкости не у всех зрителей. Некоторые из них сдались после того, как в девятом сезоне каст покинул исполнитель главной роли — шерифа Рика Граймса — Эндрю Линкольн. Тот самый, который стал звездой мема «Карл!» (так звали сына его персонажа).

Фото: AMC Studios

Границы «вселенной» не ограничиваются оригинальной историей и новым спин-оффом. Еще в 2015 году вышел сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», действия которого разворачиваются параллельно событиям в «Ходячих», но в другом городе. В 2020-м зрители увидели новый зомбопроект — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами», который рассказывает о жизни первого поколения людей, выросшего уже во время апокалипсиса. В 2022-м появились «Истории ходячих мертвецов» — антология рассказов о выживших.

Фото: AMC Studios Дэрил Диксон

Похоже, «мертвецы» будут жить вечно — зрителей ждут еще два спин-оффа, в которых вернутся ключевые герои. Один из них расскажет о Рике и Мишонн (Данай Гурира). Премьера запланирована на 2024 год. Второй будет посвящен Дэрилу Диксону (Норман Ридус) и выйдет осенью этого года. Главная интрига — составит ли ему компанию Кэрол, которую в «Ходячих» играла Мелисса МакБрайд.

«Не задушить франшизу до смерти»

Можно предположить, что последние три спин-оффа будут успешнее предшественников, потому что рассказывают о культовых персонажах. «Мертвый город» на платформе Rotten Tomatoes уже получил 83% положительных отзывов зрителей и 71% поддержки критиков.

— Этот спин-офф возвращает «вселенной» долгожданное ощущение опасности. Но с учетом того, что впереди еще так много спин-оффов, настоящая хитрость будет заключаться в том, смогут ли продюсеры не задушить франшизу до смерти, — пишет Карл Куинн из The Age (Australia).

Критики CNN и Variety положительно оценили решение объединить персонажей Джеффри Дина Моргана и Лорэн Коэн.

Фото: AMC Studios Мишонн и Рик Граймс

— «Ходячие мертвецы: Мертвый город» — это хорошо рассказанная, самодостаточная история, которая сохранила многие из лучших качеств своего предшественника, но больше раскрыла двух любимых персонажей, — считает Джессика Лиз из Variety.

Вместе с тем, Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что история скорее могла стать не спин-оффом, а просто 12-м сезоном «Ходячих».

— Только в пятом и шестом эпизодах появляется хоть что-то выделяющееся. Если вы устали от основной формулы «Ходячих мертвецов», то пройдет много времени, прежде чем вы почувствуете хотя бы намек на креативные и новые идеи — и это действительно только намек, так что не обнадеживайтесь. Однако если вас устраивает, что Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн снова появились на экране и опять размазывают зомби, то «Ходячие мертвецы: Мертвый город» представляет собой почти не измененную версию этой формулы, — считает автор.

Некоторые критики сходятся во мнении, что эта история зайдет только истинным поклонникам, которые смотрели оригинальный сериал.

— Возможно, это лучший спин-офф франшизы на сегодняшний день. Проблема в том, что планка настолько низка, что если вы не заядлый фанат «Ходячих мертвецов», то, скорее всего, пропустите и это, — пишет Мишель Ганем из TheWrap.

Сейчас рейтинг сериала на IMDb — 7,9, на Кинопоиске — 6,8. Всего у спин-оффа шесть эпизодов. Последний выйдет 20 июля 2023 года.