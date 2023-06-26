Дали жанру: что показали на фестивале сериалов «Пилот»

В Иваново завершился фестиваль сериалов «Пилот». Ключевые темы показанных там релизов — налаживание связи между «отцами» и «детьми», ожидание народного заступника, воздействие новых технологий на повседневную жизнь. Зафиксировал форум и удивительную особенность современных российских сериалов — их принципиальное нежелание быть актуальными. Может, поэтому зрители не столько смотрели на экран, сколько читали новостные сводки в телефонах прямо в зале. «Известия» ознакомились с фестивальными премьерами «Пилота» и оценили их.

В быстром темпе

В России всего три фестиваля телесериалов и небольшая программа на ММКФ, но анализировать российское сериальное производство удобнее всего именно на «Пилоте»: смотр в Иваново акцентирует внимание на том, что здесь представлены и онлайн-кинотеатры, и федеральные каналы. Из-за этого программу тяжело смотреть непрофессиональному зрителю, ведь уровень произведений слишком разный как по профессиональному исполнению, так и по художественным амбициям.

Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

Да и сам темп — два десятка «пилотов», конференции и презентации (а это еще более 60 проектов) за два дня — мало располагает к отдыху. Все же это скорее форум, чем фестиваль в привычном смысле слова. И для исследователя он представляет огромную ценность именно как выборка и своего рода диагноз отечественным заказчикам, производителям, авторам и, конечно, зрителю.

Сразу бросается в глаза растущий технический уровень сериалов. Почти везде очень тщательно выстроена «картинка». Везде чувствуется, сколько редакторских правок претерпел сценарий на разных стадиях , пусть даже иногда в итоге он напоминает знаменитое письмо из Простоквашина. Почти нет сериалов без медийных актеров. Много локаций, много действия, почти везде есть юмор, а вот мелодрам мало: дневной эфир обычно на фестивали не берут и для него надо бы, кстати, сделать особый смотр. Часто сюжет вращается вокруг больших денег, содержит криминальные элементы.

Все это относительно привычные тренды. Но в программе были и новые и оттого особенно важные тенденции. Так, в целом ряде сериалов конфликт поколений решается через своего рода «оправдание» старшего, т о есть на первое место выводится представитель «отцов», который доказывает, что «дети» слишком рано списали его со счетов и сильно недооценили «старика».

Принципиальный и оттого нищий сварщик вдруг обнаруживает в себе способности к киберспорту и начинает зарабатывать в чемпионатах. Бывалый сибирский старик устраивается работать в офис в «Москва-Сити» и борется с бюрократией. Обманутый пенсионер осваивает компьютер и бросает вызов киберпреступности. По сути, одна и та же история рассказывается на один лад в разных шоу, а иногда и актер, как супервостребованный Александр Робак, вместе со своим образом телепортируется из проекта в проект.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Ясно, почему создатели контента ухватились за этот прием: так они прокладывают путь к аудитории разных возрастов и получают богатое пространство для шуток над неловкостью «бумеров».

Кроме того, ясно, что Виктор Добронравов, Тимофей Трибунцев или Юрий Стоянов — актеры высочайшего класса, что сразу поднимает продукт на новый уровень. С молодежными сериалами сложнее, там харизмы меньше, героев постоянно путаешь: сильных молодых артистов мало.

Ожидая супермена

Еще один тренд — мотив богатыря, или, как сейчас говорят, народного мстителя. Здесь нас впускают в пространство тотальной катастрофы, бесправия, нависшей угрозы, неработающих социальных институтов. И вот в этот момент должен появиться «супергерой» и всех спасти, он — последняя надежда.

Этот мотив был задан уже на открытии «Пилота», ведь протагонист «Библиотекаря» (скоро на Wink и more.tv, а затем на РЕН ТВ), молодой повеса, мечтающий о сладкой жизни в Голливуде, узнав о волшебной силе книг писателя Громова, решает забыть о своих мечтах и выбрать служение людям, рискуя безвестно сгинуть в провинциальном городишке. Он становится своего рода мессией для окружающих, они готовы сплотиться вокруг молодого и неопытного человека, почувствовав в нем нездешнюю силу.

В «Игре головой» таким супергероем становится гениальный математик с РАС: его интеллект не только позволяет ему стать грозой букмекеров, но и очень помогает вплоть до мелочей распутывать любые преступные схемы. О пожилом сибиряке мы уже говорили выше, стоит только отметить, что он еще и владеет приемами рукопашного боя. Есть еще шеф-повар Кай в мишленовском ресторане, и этот повар настолько отважен и принципиален, что взяточникам, толстосумам и обычным хамам он оказывается не по зубам.

Все эти сериалы играют с чувством бытовой уязвимости зрителя, но рецепт дают тот же, что и марвеловские блокбастеры: надо либо ждать супермена, либо объявлять законом самого себя, как судья Дредд. И вершить справедливость по своему усмотрению, а потом уже решать, сила — в правде или правда — в силе.

Одна удивительная особенность современных российских сериалов — в их принципиальном нежелании быть актуальными. Если оставить в стороне те шоу, действие которых разворачивается в прошлом, будь то 1990-е или даже СССР, то такое ощущение, что перед нами параллельная реальность или некий условный срез действительности, датируемый примерно 2019 годом: гаджеты уже продвинутые, но нет ни пандемии, ни всех последующих событий. Может, поэтому в дни фестиваля зрители не столько смотрели на экран, сколько читали новостные сводки в телефонах прямо в зале.

Фото: пресс-служба фестиваля «Пилот»

В соответствии с законом

Отдельная тема, которая поднималась на фестивале, — приведение контента на онлайн-платформах в соответствии с современным российским законодательством. Так, генеральный директор онлайн-кинотеатра «KION» рассказал «Известиям», что целый ряд сериалов платформы сейчас модерируется так, чтобы не нарушать закон.

Речь идет о переозвучании или перемонтаже некоторых сцен и диалогов, отдельные проекты, как второй сезон «Клиники счастья», пришлось отменить, хотя сценарий уже был утвержден. Вариант, при котором платформа выпустит контент без модерации в других странах, Мишин не рассматривает.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот» Статуэтка победителей фестиваля сериалов «Пилот»

По словам Мишина, четыре готовых проекта платформы пока остаются на полке. Среди конкурсных проектов вопросы соответствия законодательству возникают по отношению к сериалу PREMIER «Про это самое» с Денисом Власенко, звездой «Хэппи-энда». Власенко играет там психолога-сексолога, который решил бороться с провинциальными предрассудками, трудясь в сельской поликлинике. Если сериал снимался до конца 2022 года, без серьезных правок ему до релиза не обойтись.

Телеканалы продемонстрировали на фестивале верность жанру. Обращают на себя внимание экшен-детективы «Оборотень» с Денисом Шведовым и «Уровень угрозы» с Алексеем Кравченко, шпионский ретро-боевик «Смерш 1944» с Игорем Петренко и «Банда Зигзаг» с ним же — и тоже про 1940-е. Все скоро выйдут на РЕН ТВ.

СТС покажет авантюрную комедию про хакеров «Короче, план такой» в духе «Друзей Оушена». Канал «Россия» представил многофигурную драму-детектив «Лихорадка» про эпидемию из вымышленной африканской страны. НТВ выпустит детективный триллер «Черное солнце» с Юрием Чурсиным.

Жюри под руководством режиссера Сергея Урсуляка наградило главным призом сериал «Цербер» Владимира Щеголькова. Полный список призов выложен на официальном сайте фестиваля.