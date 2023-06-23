«И просто так»: вышел второй сезон сиквела «Секса в большом городе»

На HBO Max 22 июня состоялась премьера продолжения «И просто так» — сиквела «Секса в большом городе». В каст вернулась Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс, которой не было в первом сезоне шоу. «Известия» посмотрели новые эпизоды и рассказывают, стоит ли зрителям ждать грандиозного воссоединения легендарной четверки подруг. Осторожно, спойлеры!

И просто так…

22 июня вышло сразу два эпизода второго сезона «И просто так». Продолжение оправдывает название оригинальной истории. Первая же серия начинается с множества постельных сцен. Например, одна из ключевых героинь Миранда Хоббс в сиквеле рассталась с мужем и вступила в новые отношения. Во втором сезоне она пытается разобраться в них — и в премудростях игрушек для взрослых. В одной из сцен она предстает полностью обнаженной. А еще Миранда начинает посещать группу анонимных алкоголиков.

Жизнь Шарлотты всё так же вертится вокруг семьи. Диалогов о гендерной идентичности ее дочери, которыми пестрил первый сезон, пока значительно меньше. Теперь ее заботит то, что другая из дочерей продала платье Chanel, чтобы купить музыкальный инструмент.

Фото: HBO Entertainment Кэрри и Мистер Биг — сцена из сериала «И просто так»

В продолжении Кэрри всё так же ведет подкаст, а по четвергам от тоски встречается с коллегой для романтических утех. Муж героини, он же Мистер Биг и Мужчина ее мечты, по воле сценаристов и к разочарованию поклонников умер от инфаркта еще в первом сезоне «И просто так».

Во втором сезоне зрители также узнают, что лучший друг Кэрри Стэнфорд перебрался в Японию. В реальной жизни актер Уилли Гарсон, который играл его на протяжении многих лет, умер осенью 2021 года. Он был частью каста с самой первой серии «Секса в большом городе», которая вышла 25 лет назад. Всего за это время было снято шесть сезонов и два полнометражных фильма.

«Не ждите Ким Кэтролл затаив дыхание»

Главной интригой второго сезона «И просто так» стала новость о воссоединении легендарной четверки подруг. В первом сезоне перезагрузки появились только трое: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта и Миранда. Отсутствие роковой соблазнительницы Саманты Джонс объяснялось тем, что она уехала покорять Лондон после конфликта с Кэрри.

В интервью Variety исполнительница роли Саманты Ким Кэтролл рассказывала, что отказалась от участия в продолжении еще на этапе, когда создатели планировали сделать третий фильм. По сценарию, там должны были показать, как ее героиня получает интимное фото от сына подруги.

Фото: Home Box Office (HBO) Кэрри и Саманта — сцена из сериала «Секс в большом городе»

— Почему Саманта, у которой свое пиар-агентство, не могла, скажем, продать его из-за финансовых проблем? 2008 год был тяжелым. Некоторые до сих пор восстанавливаются. Например, ей пришлось бы продать компанию какому-то парню в толстовке, и в этом ее конфликт, — приводит слова актрисы издание. — Я бы предпочла, чтобы у всех героинь было событие, которое оправдало бы третий фильм. Этого не произошло.

В начале лета СМИ сообщили, что во втором сезоне Саманта всё же появится. Однако особых надежд на прежние отношения четверки фанатам питать не стоит.

— Вот совет: если у вас текут слюнки при мысли о том, что Ким Кэтролл воссоединится со своей старой закадычной подругой Сарой Джессикой Паркер во втором сезоне «И просто так» — не ждите этого затаив дыхание. Несмотря на недели прелюдии, в течение которых зрителей дразнили обещанием Кэтролл появиться в продолжении «Секса в большом городе», несмотря на ее публичную вражду с Паркер, знайте, что исполнение этого желания откладывается. Я посмотрела первые семь серий и не увидела ее там. Разве что пропустила, когда моргнула, — пишет обозреватель The Times (UK) Кэрол Мидгли.

Всего в новом сезоне 11 серий. В интервью Entertainment Weekly Сара Джессика Паркер поделилась, что в шоу покажут телефонный разговор ее героини с Самантой. При этом известно, что на съемочной площадке актрисы не пересекались.

Любопытно, что в день премьеры «И просто так» на HBO на Netflix вышел другой сериал с Ким Кэтролл в главной роли — «Гламур».

В сиквеле «Секса в большом городе» появится еще один знакомый персонаж — Эйдан, с которым у Кэрри был роман в оригинальной истории. Его вновь сыграл Джон Корбетт. Правда, в первых двух эпизодах его нет.

Фото: HBO Entertainment Кэрри и Эйдан — сцена из сериала «И просто так»

— В некотором роде всё начинается с чистого листа, ведь Кэрри вышла из глубин своего горя настолько, чтобы позволить себе несколько хороших, старомодных свиданий в стиле оригинального «Секса в большом городе». В сериале роскошные наряды, а еще возвращаются традиционные бранчи подруг и, конечно, секс, — пишет Дженнифер Кейшин Армстронг в TheWrap.

Еще одно возвращение всё же порадует фанатов уже в первой серии. Кэрри появится в легендарном платье от Vivienne Westwood, в котором она собиралась выйти замуж за Бига (в фильме церемония сорвалась).

Фото: Home Box Office (HBO) Кэрри в свадебном платье от Vivienne Westwood — сцена из сериала «Секс в большом городе»

А судьи что?

На сервисе Rotten Tomatoes первый сезон «И просто так» получил лишь 48% поддержки критиков. Второй — 72%. Но отзывов там еще не так много, и даже положительные неоднозначны.

— В целом сносно. Сериал поднялся к уровню ностальгической посредственности, к которой, в общем-то, и стремятся возрожденные сейчас старые шоу, — пишет Алан Сепинуолл (Rolling Stone).

А вот Марша Ледерман прорисовкой персонажей осталась довольна.

— Шарлотта не изменяет своей закрытости, Миранда, наоборот, превращается в неуклюжую тень себя прежней, а Кэрри всё такая же мудрая и забавная. Вот почему я продолжаю смотреть сериал, несмотря ни на что, — пишет она на The Globe and Mail.

Фото: HBO Entertainment Миранда, Кэрри и Шарлотта — сцена из сериала «И просто так»

Автор The Times назвал сериал раздражающим и наполненным проблемами избалованных богатых. Обозреватель The Daily Telegraph — ошибочным решение сценаристов расширить список основных персонажей. А в рецензии London Evening Standard сравнили продолжение с дешевым коктейлем.

— Одновременно и лучшее, и худшее впечатление от просмотра за всю мою жизнь. У меня голова шла кругом от впечатлений, я впитывал и смаковал отснятую чушь, будто это дешевый холодный «Космополитен» в очень жаркий день, — написал автор.

В России сериал выйдет на «Амедиатеке», но дата пока не сообщается. В онлайн-кинотеатре ivi выход серий анонсирован 26 июня.