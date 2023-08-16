На фарт внимание: вышел «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой

Шоу стриминговых платформ more.tv и Wink «Диагноз «Везучая» с Аглаей Тарасовой в главной роли выходит 16 августа. Особо удачливая героиня Тарасовой ввязывается в криминальные авантюры и служит талисманом для успеха в темных делишках местных авторитетов. Вторым ведущим актером стал эстонский артист Кирилл Кяро, известный по российским сериальным хитам Netflix «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». Серий будет восемь, а «Известия» посмотрели первый эпизод до премьеры . Осторожно, спойлеры!

Криминальное чтиво

В числе продюсеров сериала — Федор Бондарчук, а режиссером проекта стал Кирилл Кузин, снявший «Сергий против нечисти». Ведущие роли отданы звездному составу в лице Аглаи Тарасовой, Кирилла Кяро и Полины Гухман — молодой актрисы, уже получившей известность благодаря проектам «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Инсомния». Как рассказали «Известиям» в пресс-службе стриминга, сериал сняли довольно быстро: процесс занял всего три месяца, а именно — 57 смен. «Известия» направили запрос о бюджете производства, но ответа не получили.

По сюжету, героиня Тарасовой — Лика — широко известная в узких кругах звезда криминала. Она примечательна и ценна для всех представителей «отрасли», от мошенников и до грабителей тем, что ей всегда сопутствует практически баснословное везение: любое грязное дело оборачивается успехом, если Лика участвует и получает свою долю. В этом таланте есть и кармическая сторона — стоит кинуть Лику, оставив без процента, как обидчика настигает кара в виде СИЗО или чего-то подобного.

Кадр из сериала «Везучая» Фото: more.tv

— Можешь верить, можешь — нет. Но у меня одна особая бабенка есть. С ней любое грязное дельце выгорает. Ну, там, мошенничество какое, грабеж. Стоит взять ее в долю — считай, успех гарантирован. Я сам не знаю, каким образом она всё это исполняет, но знающие люди подтверждают, — восхищенно говорит о Лике сокамерник героя Кирилла Кяро.

Судьба сталкивает фартовую Лику с Антоном в исполнении Кирилла Кяро. Он — человек из совершенно другого мира, средненький бухгалтер, ставший козлом отпущения. Когда в его фирме стало горячо, шеф украл 200 млн рублей, а коллеги-крысы сбежали с тонущего корабля. Инфантильный маленький человек без цели в жизни (сам себя Антон называет «тварью дрожащей») все-таки решает обратиться к «криминальной кудеснице». Его несправедливо обвиняют в хищении тех самых миллионов, от чего и так непростые отношения с дочерью у него ухудшаются, а сам он оказывается в СИЗО. Сначала Лика не хочет ему помогать, но ей нужны деньги: старый знакомый хочет свести с ней счеты.

— У меня нет заначки на черный день. У меня не бывает черных дней. Я самый везучий человек на свете, забыл? — высокомерно говорит Лика.

Кадр из сериала «Везучая» Фото: more.tv

— Конечно. Именно поэтому за тобой охотится безумный криминальный авторитет, а в карманах у тебя пусто, — насмешливо отвечает вляпавшейся «не по фарту» героине бармен.

Не всё то золото, что блестит

Хотя героиню Тарасовой в ее сомнительном бизнесе преследует удача, весь ее образ кричит зрителю — не в деньгах счастье. Она пресыщена теми средствами, какие имеет, поэтому даже когда ее кидают коллеги по цеху, она хоть и ворчит, но не сильно. Есть ощущение, что ей уже давно побоку, сколько получается доход и с кем работать, несмотря на «семь правил», включающие в себя принцип работать только с начинающими жуликами. Получая долю с нового дела, везучая идет прожигать крупные суммы в барах, заполняя пустоту в душе алкоголем.

У Лики явно есть «крыша», поскольку кто-то находит ей клиентов — это уже история о том, что в российских глубинках и ныне живы межличностные отношения 90-х со всеми вытекающими: обилие криминальных авторитетов и коррупции. Но персонаж Тарасовой явно многослойный: по какой-то причине, будучи отпетой мошенницей, у нее есть принцип отказа от физического насилия на любых операциях — он прописан всё в тех же «семи заповедях» героини.

Кадр из сериала «Везучая» Фото: more.tv

Заявка на развитие извечной темы отцов и детей тоже в этом сериале есть: герой Кирилла Кяро испытывает сложности в отношениях с дочерью — она отказывается с ним видеться даже в свой день рождения, а узнав, что отец оказался в СИЗО, не верит ему и даже не допускает мысли о том, что он невиновен . Какая именно между ними произошла драма, первый эпизод не раскрывает, но можно предположить, что дочь Антона — либо ребенок развода, либо росла с отцом-одиночкой, против которого, в силу подросткового максимализма, пытается бунтовать. Примечательно, что у самого Антона были сложные отношения с отцом-лесничим, и он очень боится стать на него похожим.

— Пап, у меня тренировка через две секунды. Сегодня никак, я с друзьями. Я пока не знаю. В выходные? Может, в следующие. Всё, пап, я побежала, — отвечает дочь Антона на его предложение увидеться.

— Зай, я тебя… Я очень люблю тебя, — говорит герой Кяро в конце разговора, но дочь уже повесила трубку.

Кадр из сериала «Везучая» Фото: more.tv

Помимо этих проблем, в сериале затрагивается и тема издевательств — одна из героинь, девочка Стефания, не до конца раскрытая как персонаж в первом эпизоде, ходит в балетное училище, где ее травят мальчики-сверстники, дразня «жабой» и высмеивая ее вес, хотя на вид нельзя сказать, что конституция тела героини не подходит для балета . Кажется логичным, если в последующих эпизодах эта тема получит развитие как попытка привлечь внимание к подростковому расстройству пищевого поведения. Стефания тоже не так проста: обидчика она легко обливает жидкостью для розжига и поджигает его куртку — сделано ли это от слишком большой обиды, от осознания собственной безнаказанности или от безысходности, вызванной травлей.