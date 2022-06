«Чемпионатов у нас много, они не дадут трассам простаивать»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) среди прочих тем активно обсуждались развитие российского спорта в условиях санкций и новые форматы соревнований, которые могут стать альтернативой классическим международным турнирам, от которых отстранили наших спортсменов после начала специальной военной операции на Украине. В числе спикеров на форуме был автогонщик Никита Мазепин, который в прошлом году дебютировал в «Формуле-1» и должен был выступать в «Королевских гонках» в нынешнем сезоне, но в марте оказался отстранен от выступлений. В интервью «Известиям» на полях форума в Питере он рассказал, как проводит время в условиях вынужденного простоя, и поведал, как пытается помочь своим коллегам, оказавшимся вне международной соревновательной системы.

— Продолжаете следить за «Формулой-1» после отстранения?

— Разумеется. Я ведь всегда следил за главной гоночной серией, задолго до того, как в нее попал. Приезжал со своих гонок, включал телевизор и смотрел. Один, с семьей, с друзьями, но смотрел. Для меня «Формула-1» не закончилась с моим отстранением. Ничего не изменилось, я слежу за нынешним сезоном. Анализирую действия пилотов, как они ведут гонки. Стараюсь использовать возможности посмотреть на это со стороны, что может быть полезно. Надеюсь, мне этот опыт еще поможет.

— Поможет в «Формуле» или в других гоночных сериях? Надеетесь вернуться в F-1?

— Да, надеюсь. Я оптимист. Всегда стараюсь находиться на позитивной волне и в таком состоянии работать, тренироваться. Поэтому верю, что еще вернусь в «Формулу-1». Пока же стараюсь помогать тем, кто, так же как и я, пострадал из-за этих санкций. Все прекрасно знают, что это коснулось подавляющего большинства российских спортсменов. И нам надо в этих условиях объединяться. Для этого я открыл благотворительный фонд «Мы выступаем как один» или We compete as one, если на английском.

— Вы презентовали его на ПМЭФ. Кому будете в первую очередь оказывать помощь?

— Фонд официально начал свое функционирование только 16 июня, начал работать сайт. Мы будем помогать спортсменам по четырем направлениям. Первый проект — помощь паралимпийцам. Мы провели с ними стратегическую сессию, встретились в Москве, пообщались и выслушали их мнение, как мы можем быть полезны. На основе этого сформулировали перечень критериев для спортсменов, которым будет нужна наша помощь. Теперь, когда сайт фонда заработал, спортсменам, которые хотят стать нашими подопечными, необходимо будет заполнить анкету. После этого совет фонда примет решение, подходят ли они под критерии, о которых я сказал. Дальше работа будет строиться так, что к каждому спортсмену приставят куратора, который погрузится в его историю.

— Чем будет заниматься этот куратор?

— Он будет единственным контактным лицом спортсмена. И он доведет этот проект из точки А (когда спортсмен к нам пришел) до точки Б (когда мы уже оказали ему нужную помощь). У нас есть различные уровни для того, чтобы принимать решение об оказании помощи тому или иному человеку. Это решение должно быть коллегиальным, что очень важно. Мы должны сделать, чтобы в принятии этих решений участвовали люди, которые посмотрят на проблему через разные призмы. К нам, например, присоединился Никита Нагорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. — «Известия»). Он будет работать в нашем фонде. И думаю, постепенно к нам присоединятся еще люди. Коллектив единомышленников будет расти.

— Что за четыре направления помощи спортсменам, о которых вы говорили?

— Фонд будет заниматься теми спортсменами, которые были отстранены исключительно по неспортивным причинам. Будет оказано четыре типа поддержки: психологическая, юридическая, образовательная и помощь в перепрофилировании, а именно работа над тем, чтобы мы стали таким мостиком для спортсмена, который чувствует, что его время в спорте подошло к концу. Если он больше не хочет этим заниматься, то мы через компании-партнеры, которые у нас появятся, будем предоставлять рабочие места и помогать им обустраивать свою жизнь уже за пределами гоночной трассы, спортивного зала единоборств или чего-то еще.

— У России отобрали Гран-При «Формулы-1», таким образом «Автодром Сочи» лишился шансов попрощаться с главной гоночной серией. У вас есть понимание, как загружать объекты автоспорта на территории нашей страны?

— Я думаю, чемпионатов, аналогичных РСКГ (Российская серия кольцевых гонок. — «Известия»), у нас в стране очень много. Они точно не дадут трассам простаивать. Но я всегда говорил: для меня важно, чтобы люди, принимающие решения, были компетентны в той или иной области. Как спортсмен могу помогать единомышленникам-спортсменам. И мы с ними говорим на одном языке. А вопросы организационного характера все-таки не совсем мой профиль.

— Чего ждете от своего скорого участия в ралли вместе с Сергеем Карякиным?

— Я Сергея Карякина знаю примерно полгода. Он классный профессионал в своей области. С ним всегда было интересно общаться. И у нас будут какие-то совместные проекты. Возможно, еще где-то вместе выступим. Пока трудно сказать, что мы что-то решили в долгосрочном плане, но есть стремление поучаствовать в ралли «Шелковый путь» (пройдет с 7 по 16 июля), где ты проезжаешь от Астрахани до Москвы. С детства любил все, что связано с бездорожьем. И всегда уважал спортсменов, выступающих в таком формате. Поэтому хочу попробовать себя тоже. Не строю иллюзий, что у меня сразу всё получится, все-таки это другой формат по сравнению с тем, где я выступал до этого. Но хочу получить удовольствие и сделаю всё, чтобы максимально удачно выступить.