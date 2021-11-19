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Формульные новинки: как закончится первый Гран-при Катара

Градус противостояния Ферстаппена и Хэмилтона достиг своего предела
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Дебютный Гран-при Катара станет 20-м этапом нынешнего сезона «Формулы-1». Чемпионат близок к своей развязке, однако теперь он явно шагает в неизвестность. Никто не представляет, чего можно ожидать от уикенда на трассе, которая изначально была предназначена для мотогонок. Поэтому соперничество лидеров сезона Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона выходит на новый уровень. Также можно ждать и достойного выступления от Никиты Мазепина, который провел сильный прошлый этап в Бразилии.

Новый этап

Ближний Восток постепенно захватывает «Формулу-1». Многие уже привыкли к любопытным, но не всегда зрелищным этапам в Бахрейне и Абу-Даби. Теперь настало время поставить новые точки на карте мира в календаре чемпионата. О том, что Саудовская Аравия примет гонку Ф-1, стало известно еще в прошлом году. Нефтяная компания Aramco стала титульным спонсором чемпионата, а проведение Гран-при Саудовской Аравии в последние годы всегда было лишь вопросом времени. Тем не менее появления еще одной гонки на Ближнем Востоке вряд ли кто-то ожидал в этом сезоне.

Катар смело воспользовался неразберихой с календарем чемпионата и предложил свою кандидатуру на замену отмененного этапа в Австралии. Трасса «Лосаил» еще никогда не принимала гонки «Формулы-1». По слухам, организаторы этапа в Дохе раньше пытались отправить заявку на участие, но получали отказ от бывшего босса чемпионата Берни Экклстоуна. Всё из-за того, что в соседнем Бахрейне ставили условие: гонка на «Сахире» должна быть эксклюзивной в этом регионе. Благодаря новому руководству чемпионата и пандемии Катар сумел заключить с «Формулой-1» большой контракт на 10 лет. В следующем году гонка на «Лосаиле» не пройдет из-за чемпионата мира по футболу, однако с 2023-го Катар неизменно будет принимать этапы королевского класса.

«Лосаил» в первую очередь известен мотогонками. В последние годы катарская трасса неизменно открывала чемпионат MotoGP. В прошлом году «Формула-1» приезжала на «Муджелло», которая также популярна из-за гонок на мотоциклах. Гран-при Тосканы получился зрелищным, однако итальянскую трассу сложно сравнить с «Лосаилом». Многие гонщики едут в неизвестность, так как никогда не были на этой трассе. Серхио Перес участвовал здесь в рамках серии GP2 Asia в 2009-м, а российский гонщик Никита Мазепин гонялся на «Лосаиле» в чемпионате «Формула MRF» в 2014 году. Тем не менее тот опыт не играет большой роли, поэтому пятничные тренировки в Катаре станут по-настоящему интересными как для гонщиков, так и для зрителей.

Продолжение битвы

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон в зрелищной манере победил на Гран-при Бразилии, однако в «Мерседес» всё равно остались недовольны действиями лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Голландец жестко защищался в борьбе с британцем и в какой-то момент выдавил Льюиса с трассы. Судьи оставили инцидент без внимания, однако ярости руководителя «Серебряных стрел» Тото Вольфа не было предела. Спустя два дня после гонки появилась запись с онборд-камеры машины Ферстаппена, и команда из Бракли отправила запрос в FIA с просьбой пересмотреть инцидент на 48-м круге заезда в Сан-Паулу. Если «Мерседес» предъявит новые доказательства вины голландца, стюарды могут наказать Макса за агрессию в Бразилии.

— Я много раз в своей карьере был участником таких рассмотрений, и, когда увидел, что «Мерседес» отправили запрос на пересмотр, меня это расстроило, — рассказал российский пилот «Хаас» Никита Мазепин. — Как болельщика. Я являюсь фанатом тех лет, когда не было телеметрии и такой телетрансляции. В пределах безопасных маневров всё решалось на трассе. Это 1990-е и 2000-е годы, когда гонки были настоящими, а все сражения тех гонщиков-героев, которые я видел в детстве, происходили на трассе. Двое мужчин выясняли, кто из них быстрее и хитрее в вопросе обгонов. Это выяснялось в повороте, а не в комнате судей, и тем более не через несколько дней после окончания. Наверное, «Мерседес» это рассматривает больше как равенство, нежели чем какой-то протест. Будет интересно, что скажут судьи.

В Катаре главным действующим лицам чемпионата придется забыть бразильские страсти. Невозможно кому-то заранее отдавать преимущество из команд в Дохе, так как слишком много факторов отвечает за распределение сил на «Лосаиле». Неизвестная трасса, свежий двигатель «Мерседеса» и потенциальный реванш Ферстаппена — именно те вводные, которые позволяют рассчитывать на зрелищный дебют «Лосаила» в «Формуле-1».

Борьба за третье место в Кубке конструкторов постепенно сходит на нет. В последних гонках «Феррари» взяла инициативу и бьет по амбициям «Макларена» завершить сезон в ранге лучших из остальных. Отрыв между командами составляет уже 31,5 очка, поэтому Катар может быть последней возможностью для Ландо Норриса и Данэля Риккьярдо угнаться за Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом.

Очень интересным выглядит и сражение «Альпин» и «Альфа Таури» за пятую строчку, однако главная новость недели прозвучала всё же в стане «Альфа Ромео». На днях было объявлено, что Антонио Джовинацци покидает «Формулу-1», а на его место в команду из Хинвила приходит Чжоу Гуаньюй. Чжоу еще борется за титул в «Формуле-2» с Робертом Шварцманом и Оскаром Пиастри, однако уже забронировал себе путевку в Ф-1. Новый напарник Валттери Боттаса станет первым китайским гонщиком в истории чемпионата. Таким образом, для Джовинацци Гран-при Катара будет одним из последних этапов в «Формуле-1», так что итальянец постарается громко завершить сезон.

В команде Никиты Мазепина «Хаас» отличное настроение после уикенда в Бразилии. Мазепин и Мик Шумахер вновь оказались последними в гонке, но пилоты были довольны темпом, а для Никиты этап в Сан-Паулу стал лучшим в сезоне. Россиянин провел яркий старт, а впоследствии красивым обгоном прошел своего напарника в первом повороте. Никита Мазепин, будучи на эмоциональном подъеме, постарается добиться максимума в Катаре, пускай и в борьбе вне очковой зоны.

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