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Гони к Льюису: Ферстаппен отрывается от Хэмилтона в чемпионской гонке

Голландский пилот выиграл второй Гран-при подряд
Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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Гони к Льюису: Ферстаппен отрывается от Хэмилтона в чемпионской гонке
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2021-11-08 11:55:34
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Гран-при Мексики, прошедший за пять недель до финиша чемпионата в «Формуле-1», принес уверенную победу Максу Ферстаппену. Голландский гонщик «Ред Булла», стартовав третьим, прорвался на лидирующее место в первом же повороте и в последующие 100 минут не позволил никому усомниться в своем преимуществе. Льюис Хэмилтон снова стал вторым, что в оставшихся четырех гонках ставит перед британцем очень непростую задачу. Вроде бы отрыв Ферстаппена в 19 очков не кажется пропастью, но темп «Ред Булла» на финише сезона практически не оставляет ставленнику «Мерседеса» надежд на рекордный восьмой титул в нынешнем году.

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Мазепин не сошел

Многих удивило, что «Ред Булл» по итогам квалификации отдал «Мерседесу» первую линию стартового поля. Однако последующие события позволяют предполагать, что это мог быть и хитрый тактический ход. Всем известно, что на автодроме имени братьев Родригес длинная стартовая прямая с узким поворотом в конце. Она дает преимущество тем, кто стартует за спиной лидеров. У «серебряных стрел» была небольшая надежда на то, что их два пилота слаженными действиями сдержат атаку сзади. Но начинавший гонку с поула Валлтери Боттас по недоброй традиции начудил. Финн не только уступил Ферстаппену в игре «кто затормозит позже», но, потеряв первое место, сразу же попал в аварию.

Гони к Льюису
Болид Льюиса Хэмилтона на Грин-при в Мексике

Болид Льюиса Хэмилтона на Гран-при Мексики

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Столкновение Боттаса и Риккьярдо в первом же повороте привело к рестарту. Авария отбросила Валлтери в конец пелотона, и далее Хэмилтону пришлось сражаться с двумя машинами «быков» в одиночку. Льюис делал что мог, рисковал с пит-стопами, но темп его машины изначально уступал скорости Макса. Голландец не совершил фатальных ошибок и заслуженно выиграл вторую гонку подряд. А главной интригой Гран-при Мексики в итоге оказалась битва за вторую строчку. Мексиканец Серхио Перес, которого гнали вперед родные трибуны, устроил яростную погоню за Хэмилтоном. Но, к разочарованию публики, британец сумел отстоять свою позицию, признав после финиша: еще пару кругов, и он бы не сдюжил.

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Тем не менее первый подиум Серхио на домашней трассе — тоже отличный результат. Вообще мексиканский пилот — это отличный пример для россиянина Никиты Мазепина. В прошлом Перес считался беспросветным рента-драйвером и безнадежным аутсайдером. Но, набравшись опыта, Серхио благодаря своему упорству доказал, что его талант — не только в умении находить спонсоров. Сейчас у Переса конкурентоспособная машина и неплохие перспективы завершить сезон в топ-3 общего зачета.

Что касается Мазепина, то на Гран-при Мексики он снова стал последним. В качестве утешения можно отметить, что четвертую гонку подряд Никита обходится без сходов. И старую истину «если долго мучиться, что-нибудь получится» никто не отменял.

Гони к Льюису
Никита Мазепин

Никита Мазепин

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

Это было очень приятное ощущение, — цитирует Мазепина Motorsport.com. — У меня получился хороший старт, я верно расположил машину в первых поворотах. Первая часть гонки складывалась очень здорово. Думаю, в этот раз темп был неплохим в сравнении с «Уильямс», у которых возникли какие-то сложности. Мы решили защититься [за счет раннего пит-стопа], но, к сожалению, во время моей остановки в боксах случилась заминка. Из-за этого я оказался позади Латифи, после чего было уже сложно на что-то рассчитывать. У нас мало прижимной силы, потому сложно преследовать соперников. Жаль, что наш план не сработал. Думаю, мы могли переиграть Латифи. Я спокойно сдерживал его позади, так как обгонять на этой трассе непросто. Пожалуй, в этом и состоит небольшой позитив от прошедшего уикенда. Гонка для меня продолжалась где-то 10–12 кругов. А после этого я уже не мог вести ее полноценно, так как приходилось быть очень осторожным с голубыми флагами и тому подобными вещами.

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Встретимся в Бразилии

Всего через неделю гонщикам «Формулы-1» предстоит старт в бразильском Сан-Паулу. И, помимо новой серии в противостоянии Ферстаппена и Хэмилтона, дополнительной интригой может стать битва «Ред Булла» и «Мерседеса» за лидерство в Кубке конструкторов. Сейчас «быки» отстают от «стрел» всего на одно очко и впервые за восемь лет могут лишить немецкую конюшню титула лучшего коллектива чемпионата. Туман в личном и командном зачетах, а также очень плотный график гонок обещают сумасшедшую концовку сезона. Несомненно, мы стали свидетелями лучшего чемпионата за долгие годы — по крайней мере, со спортивной точки зрения. Шансы Ферстаппена впервые в карьере взять титул выглядят предпочтительнее, но за плечами у Хэмилтона огромный опыт, и стоит Максу дать своему конкуренту малейший шанс, Льюис немедленно им воспользуется.

Гони к Льюису
Болид Макса Ферстаппена перед гонкой на «Грин-при Мексики»

Болид Макса Ферстаппена перед гонкой на Гран-при Мексики

Фото: REUTERS/Edgard Garrido

— Я болею за хорошую борьбу, — сказал «Известиям» первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. — У «Ред Булла» очень сильная машина в плане прижимной силы, а у «Мерседеса» — качественный, мощный мотор. У обоих хорошие шансы на успех. Да, у Макса есть преимущество в 19 очков за четыре гонки до конца, но Льюис с годами доказал свою силу и умение выигрывать в сложных ситуациях. Этот опыт может оказать решающее влияние в последних гонках.

Кроме Бразилии в календаре 2021 года остались этапы в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Чемпионат закончится 12 декабря.

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