Чудеса на виражах: как Ферстаппен оставил Хэмилтона без титула

Решающая гонка сезона в «Формуле-1» соответствовала напряженному ходу всего сезона. Имеющие одинаковое количество очков семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен боролись друг с другом до последних метров дистанции. И волею сумасшедшего случая победа все-таки досталась 24-летнему голландцу. В стане «Ред Булл» нет предела счастью, а вот в «Мерседесе» почти агония. Не исключено, что мы еще увидим продолжение этой гонки — в виде протестов или даже судов.

Шокирующее начало

Финальная гонка сезона не могла не начаться без драмы на старте. Хэмилтон рванул с места лучше стартовавшего первым Ферстаппена и сразу же прошел голландца. Макс не терял надежды вернуть позицию еще на первом круге и решился на рискованную атаку уже в шестом повороте. Гонщик «Ред Булл» поравнялся с соперником и почти было обогнал Льюиса, но Хэмилтон, стараясь избежать столкновения, срезал поворот и не отдал позицию. Судьи решили даже не рассматривать противоречивый момент, и в гараже «Красных быков» ожидаемо были недовольны ситуацией. По мнению руководителя команды Кристиана Хорнера, гонщик «Мерседес» должен был вернуть позицию. Гоночный директор FIA Майкл Маси объяснил решение стюардов тем, что Ферстаппен выдавил Хэмилтона, поэтому Льюис не обязан был возвращать позицию. В «Ред Булл» с этим не согласились, но вердикт изменен не был и гонка продолжилась.

Хэмилтон начал отъезжать от Ферстаппена — отрыв к 14-му кругу составил уже пять секунд, и «быки» решили зазвать Макса в боксы. Перед гонкой шинники из «Пирелли» давали прогноз, что один пит-стоп станет оптимальной тактикой для гонщиков, поэтому не было сомнений, что Ферстаппен на свежем «харде» поедет до

финиша. Ответ «Мерседес» последовал на следующем же круге. Льюис сменил покрышки и также больше не планировал останавливаться в боксах.

После своего пит-стопа голландец выехал позади Норриса и Сайнса, но быстро смог сломить сопротивление гонщиков и погнался за Хэмилтоном. А Льюису предстояло серьезное сражение с напарником Макса Пересом. В «Ред Булл» применили командную тактику: коллектив не зазывал Серхио в боксы, чтобы тот попробовал придержать гонщика «Мерседес» и дать Ферстаппену возможность сократить отрыв.

Подъехав к другому пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу, Хэмилтон получил жесточайшее сопротивление со стороны мексиканца. На протяжении круга Серхио агрессивно оборонялся против британца, не давая себя обогнать. Льюис пожаловался на чересчур опасное вождение со стороны Переса, но судьи нарушений не увидели. Тем временем Ферстаппен сумел сократить отрыв от Хэмилтона до двух секунд. В итоге Перес сдался, но за такую помощь удостоился похвалы от Ферстаппена, который назвал напарника «настоящей легендой». Мексиканец поехал в боксы, оставив лидеров сезона сражаться за титул.

Несмотря на благородную услугу со стороны партнера, Макс всё равно не мог угнаться за Льюисом. Британец начал постепенно наращивать отрыв, и в «Ред Булл» задумались о втором пит-стопе. Антонио Джовинацци в своей последней гонке в «Формуле-1» из-за технических проблем остановился на трассе, поэтому дирекция гонки была вынуждена вмешаться в заезд. Появление режима виртуальной машины безопасности помогло «быкам» принять решение. Макс заехал за новым «хардом», а в «Мерседес» на такой риск не пошли и оставили Льюиса на трассе. Претендентов на чемпионство разделяло 17 секунд. У Макса оставалось 20 кругов, чтобы догнать Льюиса и забрать у него и победу, и титул.

Чудо на последнем круге

Ферстаппен делал всё возможное и сокращал отрыв от британца, но кругов оставалось всё меньше. В «Ред Булл» считали, что только чудо может помочь голландцу. Новая надежда появилась за пять кругов до финиша. Николас Латифи разбился на последнем секторе, что привело к появлению настоящей машины безопасности. В «Мерседес» вновь решили оставить Хэмилтона на трассе, а Ферстаппен поехал за свежим «софтом». Таким образом, лидеров разделяли пять круговых гонщиков. Поначалу дирекция гонки приняла решение оставить всё как есть, но затем все-таки разрешила круговым обогнать пейс-кар и вернуться в круг. Машина безопасности за круг до финиша покинула трассу, и зрители увидели решающее сражение за титул на последних метрах дистанции.

Макс Ферстаппен на «софте» ожидаемо получил преимущество, но Льюис Хэмилтон не собирался отдавать титул просто так. Голландец с большим трудом прошел британца, а гонщик «Мерседес» попробовал в следующем же повороте ответить. Макс не пустил Льюиса, хотя Хэмилтон не оставлял попыток атаковать Ферстаппена. На последнем секторе британец всё еще пытался бороться с Ферстаппеном, но гонщик «Ред Булл» на этот раз не упустил своего и удержал лидерство до финиша.

Макс Ферстаппен завоевал свой первый титул чемпиона мира «Формулы-1». Льюис Хэмилтон финишировал вторым и долго еще не мог эмоционально отойти от случившегося. Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рвал и метал от решений судей, но Майкл Маси остался непреклонен: «Это гонки».

— Это невероятно, — сказал Макс Ферстаппен по окончании заезда. — Всю гонку я продолжал бороться и получил шанс победить на последнем круге. Это просто потрясающе. У меня до сих пор судорога в ноге. Наконец-то мне улыбнулась удача. Я хочу сказать большое спасибо Серхио Пересу, он тоже выкладывался на полную катушку. Это была отличная командная работа, и он замечательный напарник. Моя команда знает, как я их люблю, и надеюсь, мы сможем работать вместе 10–15 лет. Хочу остаться с ними на всю оставшуюся жизнь. Я так счастлив! Кристиан Хорнер и Хельмут Марко доверили мне быть в команде с 17 лет. Нашей целью было выиграть этот чемпионат, и мы это сделали.

Несмотря на протесты «Мерседес», Хэмилтон нашел в себе силы подойти и поздравить соперника с победой.

— Поведение Льюиса после финиша? Как настоящего чемпиона, — подчеркнул «Известиям» первый российский пилот в «Формуле-1» Виталий Петров. — Хэмилтон

отнесся к Ферстаппену как к победителю — пожал руку, вышел на подиум. К нему никаких претензий нет, он вел себя достойно, провел хорошую гонку. За такие сценарии мы и любим «Формулу»: никто не знал, что так повернется итог всего чемпионата, последнего этапа, последнего круга.

Сумасшедший сезон Ф-1, который точно войдет в историю, подошел к концу. После такого финала обсуждать решения стюардов и стили пилотажа претендентов на титул будут еще долго, однако одно останется неизменным: Макс Ферстаппен — заслуженный чемпион мира «Формулы-1» 2021 года.