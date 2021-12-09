Титульный борт: Ферстаппена и Хэмилтона ждет последняя битва сезона

В пятницу, 10 декабря, начинается гоночная программа Гран-при Абу-Даби — последнего этапа сезона королевской серии. Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен из «Ред Булла» и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» подходят к решающей гонке с одинаковыми очковыми показателями. А это значит, что в воскресенье на трассе «Яс Марина» будет очень жарко независимо от погодных условий. Если отбросить нюансы, то титул достанется тому из фаворитов, кто финиширует впереди своего главного конкурента. И это обещает необычный накал и бескомпромиссность борьбы. Ставки необычайно высоки, и главное теперь, чтобы эмоции участников этого поединка не перехлестнули через край.

Историческая дуэль

В «Формуле-1» почти полвека не возникало ситуации, чтобы накануне финальной гонки два лидера имели одинаковое количество очков. По-хорошему в Абу-Даби ради чистоты противостояния надо бы провести заезд с участием только двух претендентов на чемпионский титул. В реальности же нас ждет стандартная гонка, когда на трассе помимо Ферстаппена и Хэмилтона будут еще 18 пилотов, каждый из которых теоретически может повлиять на историческую дуэль. И конечно, особая роль отведена напарникам претендентов — Серхио Пересу и Валттери Боттасу. Особенно интересно, как поведет себя финн, который после этого Гран-при покидает «Мерседес». Напоследок Валттери может как помочь «серебряным стрелам», так и сильно навредить.

Существуют и некоторые тонкости регламента, хотя изначально всё кажется довольно простым: чемпионом станет Хэмилтон, если он финиширует раньше Ферстаппена, и наоборот. Однако если, к примеру, Льюис станет девятым, а Макс — десятым, но при этом покажет лучший круг (или наоборот), то в генеральной классификации снова будет равенство. Как и в том случае, если оба конкурента займут места ниже десятого или вовсе сойдут с дистанции. А при равенстве баллов преимущество по дополнительным показателям должно быть отдано голландцу — у него в этом сезоне на одну победу в Гран-при больше. И это обстоятельство ставит «Ред Булл» перед тяжелым моральным выбором — ведь если Хэмилтон сходит (например, в результате аварии), то Ферстаппен автоматически становится чемпионом, даже если сам Макс не доедет до финиша.

— Я думаю, это будет самая эмоциональная гонка в сезоне, — отметил в беседе с «Известиями» бывший главный конструктор Marussia Игорь Ермилин. — Действительно, в «Формуле-1» давно не было ситуации, когда перед последним этапом у двух гонщиков набралось одинаковое количество очков. Поэтому есть огромное напряжение не только между Максом и Льюисом, но и другими пилотами, которые случайно могут помешать этой борьбе. Надеюсь, всё решится в честной борьбе. Если же говорить про Кубок конструкторов, то «Мерседес» завоюет его на 99%.

Снова скандал?

Болельщики со стажем наверняка помнят, как в 1994 году Михаэль Шумахер завоевал титул, якобы случайно выбив с трассы своего главного соперника Деймона Хилла. Тогда этот безумный поступок сошел немцу с рук. Сейчас Ферстаппен сражается на трассе не менее безрассудно, чем когда-то Красный Барон, но стюарды крайне строго следят за его маневрами. Во время последнего Гран-при Саудовской Аравии именно судейские решения привели к тому, что голландец проиграл гонку Хэмилтону. Многие поклонники Макса считают, что лидера «Ред Булла» засудили ради того, чтобы открыть Льюису дорогу к рекордному восьмому чемпионскому трофею. Но есть и другое мнение: машина британца объективно быстрее, а маневры голландца на трассе находятся за гранью фола и просто опасны для окружающих.

Весь мир больших призов сейчас разделился на два враждующих лагеря. Одни говорят, что Хэмилтон сам не чужд подлых приемов пилотирования, его победы всем уже надоели, а новый чемпион нужен «Формуле-1» как воздух. Другие уверены, что глупо искусственно отнимать у Льюиса шанс (возможно, последний) на величайшее достижение в истории, а кроме того, постоянное давление «Ред Булла» на судей выходит за рамки приличия. Ну и постоянное стремление Ферстаппена обойти правила недостойно претендента на звание самого быстрого гонщика планеты.

Количество гоночных инцидентов, которые требуют вмешательства стюардов, в этом сезоне действительно превосходит все границы. Но если судьбу титула придется решать судьям, это будет крайне обидно для чемпионата, который подарил нам исключительно красивую (и именно спортивную) интригу. Поэтому если на Гран-при Абу-Даби обойдется без скандалов, это станет настоящим подарком эстетам от автоспорта. Хотя вероятность этого невелика — слишком многое сейчас поставлено на карту и слишком многие уверены, что для победы хороши любые средства, ну а победителей не судят.