Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. Документ был подписан 29 января на заседании Высшего Госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

Кроме того, российский и белорусский лидеры утвердили постановление о стратегии научно-технического развития Союзного государства до 2035 года.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором присутствовали президент России Владимир Путин и Лукашенко, прошло 29 января. На нем подвели итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» и утвердили продолжающий его документ на следующие три года. Помимо этого, президенты обсудили ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества России и Белоруссии.

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