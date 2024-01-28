Путин оценил товарооборот между Москвой и Минском в $42 млрд

Отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече 28 января со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«В целом ситуация у нас развивается очень энергично. За первые 10 месяцев прошлого года у нас товарооборот, по нашим данным, $42,5 млрд. Он растет постоянно», — сказал он.

По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд, и эта работа идет в двустороннем режиме.

Путин подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям — в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культурной сфере.

Кроме того, российский лидер отметил, что у РФ и Белоруссии есть совместные интересы и в Антарктиде, и страны будут над этим работать.

Он также поблагодарил Лукашенко за визит в Санкт-Петербург.

«Мне очень приятно, что вы согласились даже изменить несколько график нашей совместной работы. Имею в виду нашу завтрашнюю совместную работу в рамках Высшего госсовета Союзного государства в связи с тем, что город Ленинград, Петербург, отмечает 80-летие полного снятия блокады нацистов», — добавил президент РФ.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток». Президент России в ходе мероприятия отметил, что открытие данного сегмента станции является большим и знаменательным событием для российских ученых-полярников.

Также лидеры стран осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.