Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 27 января, отправился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», приближенный к главе республики.

Ожидается, что Лукашенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

О повестке встречи сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется подвести итоги выполнения базового документа — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвердить аналогичный документ на очередной трехлетний период. Кроме того, имеется в виду принятие ряда важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канал «Пул Первого», Лукашенко и российский лидер Владимир Путин проведут двусторонние переговоры.

Ранее в январе встречу анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Лукашенко же отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.