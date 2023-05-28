Ученый союз: в Минске прошло совместное заседание президиумов НАН и РАН

В Минске состоялось совместное заседание президиумов Национальной академии наук Белоруссии и Российской академии наук, на котором подвели итоги общей работы за последние два года, обсудили реализацию программ Союзного государства и наметили планы на будущее . Участники отметили, что сотрудничество двух стран в научной сфере динамично развивается и дает плоды. В будущем это сообщество двух братских народов ждут еще более амбициозные проекты, среди которых создание союзного электромобиля, полет в космос белорусского космонавта и многое другое. Собравшиеся обсудили, каким должно быть участие ученых в разработке новых программ Союзного государства и в выборе приоритетных направлений общего экономического развития двух государств.

От космоса до недр

26 мая в Минске состоялось совместное заседание президиумов Российской академии наук (РАН) и Национальной академии наук (НАН) Белоруссии, посвященное важнейшим результатам общей работы, а также реализации действующих программ и будущим проектам Союзного государства. Первым собравшихся приветствовал глава НАН Владимир Гусаков. Он отметил, что тесные научные связи между учеными двух стран не прекращались в постсоветский период и успешно продолжаются сейчас. Это сотрудничество всегда было направлено на внедрение совместных разработок в реальный сектор экономики .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Важно отметить внимание, которое уделяют науке главы двух стран. Оно выражается в постановке крупных задач по созданию экосистемы, стимулирующей научный поиск. Объявленное в России десятилетие науки можно назвать знаковым событием, которое дает шанс и белорусским ученым . Уже сегодня мы можем гордиться нашими результатами в самых разных областях — от космоса до недр Земли, от Антарктики до сельского хозяйства, — сказал Владимир Гусаков.

По его словам, совместная работа специалистов двух государств направлена на выполнение ряда фундаментальных и поисковых исследований. При этом наиболее эффективной формой сотрудничества ученый считает программы Союзного государства. Их реализовано уже более 60 . Сейчас российские и белорусские специалисты активно прорабатывают новые программы, которых уже насчитывается около 20. Это создание инновационных материалов, накопителей энергии, технологий точного земледелия, генной инженерии и другие разработки.

По мнению академика, ученые должны стремиться к тому, чтобы каждый год был отмечен яркими разработками, приносящими пользу не только науке, но и экономике и всему обществу . Среди направлений, в которых нужно реализовывать подобные флагманские проекты, он выделил формирование единого IT- пространства Союзного государства, создание промышленной микроэлектронной базы, разработку нового спутника дистанционного зондирования Земли со сверхвысоким разрешением, полет в космос белорусского космонавта, беспилотные большегрузные автомобили и летательные аппараты, технологии, которые можно объединить под брендом «союзный электромобиль» , и многие другие. Также глава НАН отметил важность участия белорусских ученых в совместных с РФ исследованиях на установках класса «мегасайенс» .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Следующим слово взял президент Российской академии наук Геннадий Красников. Он отметил, что стратегическое партнерство ученых двух стран носит комплексный характер и обеспечивает прочный фундамент для решения задач, которые стоят перед Союзным государством. В следующем году РАН празднует 300-летний юбилей. Уровень доверия к этой организации в стране превысил 90%. Это объясняется тем, что в меняющемся мире население ждет от науки ответов на новые вызовы , что накладывает на ученых дополнительную ответственность.

— Раньше любую технологию можно было купить, поэтому бизнес не вкладывался в их разработку. Теперь это изменилось. Стране, которая хочет быть независимой, нельзя не иметь свою фундаментальную науку . И мы видим, как меняется отношение к финансированию. У России и Белоруссии очень большой потенциал, чтобы наше взаимодействие шло на очень высоком уровне, — сказал Геннадий Красников.

Конкретные результаты

Затем к собравшимся обратился президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Он отметил, что науку России и Белоруссии связывают как общие советские основы, так и многочисленные современные проекты. Например, Белоруссия стала первым иностранным участником международного научного центра, созданного на базе самого мощного в мире полнопоточного реактора ПИК на площадке НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в Гатчине . Кроме того, сильная сторона белорусской науки — нацеленность на конкретный результат. Ориентация на практику становится сегодня приоритетом и для российских исследователей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Вместе с белорусскими коллегами мы обсудили целый ряд проектов, которые будут реализовываться в рамках союзных программ. У нас намечается программа по атомным станциям малой мощности. Вторая важная тема — взаимодействие в области биотехнологий и биобезопасности. Нами подготовлена детальная программа, будем интенсивно двигаться в этом направлении, — сказал Михаил Ковальчук.

Также президент Курчатовского института рассказал, что в России по поручению президента РФ возрождается институт научного руководства. Курчатовский институт уже является головной научной организацией нескольких федеральных научно-технологических программ. Однако механизм контроля пока не проработан : сейчас научный руководитель может только оценить эффективность использования уже предоставленных средств, но не влиять на то, кому и на что их предоставляют. Михаил Ковальчук отметил, что восстанавливать полноценный институт научного руководства нужно в рамках Союзного государства и это повысит значение науки для развития обоих стран.

Кроме того, президент Курчатовского института обозначил и еще одну практическую задачу — выработку стратегии взаимодействия Союзного государства со странами СНГ, в соответствии с которой должно развиваться и сотрудничество научных организаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы попросили глав правительств поручить отраслевым министерствам определить, по каким направлениям мы должны готовить предложения по формированию нового пакета программ Союзного государства. Те предложения, которые мы получили, должны иметь экспертную оценку Национальной академии наук Белоруссии, Российской академии наук и Курчатовского института, чтобы мы не тратили деньги впустую и работа велась в соответствии с задачами, которые ставит время и формулируют национальные лидеры , — сказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.