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Путин и Лукашенко осмотрели спортивный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко 28 января осмотрели многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге.

В частности, глав государств сопровождали первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, гендиректор хоккейного клуба Дмитрий Константинов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Комплекс является самым большим хоккейным стадионом в мире. Его площадь составляет 182,3 тыс. кв.м. Ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40 066 зрителей.

Хоккейная команда СКА была образована в 1946 году. Она участвует в чемпионатах страны с сезона 1946-1947 годов. В 2017 году команда стала чемпионом России по хоккею.

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Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.

Ранее в этот день Путин и Лукашенко по видеосвязи приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию зимовочного комплекса станции «Восток». Президент России в ходе мероприятия отметил, что открытие данного сегмента станции является большим и знаменательным событием для российских ученых-полярников.

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