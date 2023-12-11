Вместились все: Матч звезд КХЛ показал рекордную посещаемость

Матч звезд КХЛ стал первым официальным мероприятием на новом стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Она стала самым вместительным хоккейным объектом в мире. И в минувшие выходные оказалась заполнена почти до отказа. Самые яркие хоккеисты лиги нынешнего сезона традиционно устроили увлекательное шоу для зрителей, отметившись как броскими комбинациями в самом матче, так и интересными исполнениями в мастер-шоу. А участие звезд футбола недавнего прошлого в качестве ассистентов главных тренеров четырех команд добавило матчу колорита.

Космическая арена

Строить «СКА-Арену» начали в 2020 году. Она должна была принять у себя матчи чемпионата мира 2023 года. Но после начала специальной военной операции Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) под давлением западных политиков и общественности отобрала у Северной столицы этот турнир, перенеся его в Ригу и финский Тампере.

Мировое первенство должно было пройти в Санкт-Петербурге в мае 2023 года, поэтому его потеря позволила сдвинуть открытие стадиона на полгода. В ноябре объект сдали в эксплуатацию. И в минувшие выходные он предстал перед широкой публикой. Его масштабы поражают воображение уже на подходе, когда становится виден фасад здания.

Снаружи и изнутри стоит отметить минималистичный белый интерьер. Дизайн арены — стилизация под космический корабль будущего. В частности, на многих дверях имеются небольшие круглые окна в стиле иллюминатора. Всего «СКА Арена» вмещает 23 тыс. человек, но это на концертных мероприятиях. Хоккейные матчи может посетить одновременно 21,5 тыс. Точнее 21 542 зрителя. Это на 254 больше, чем «Белл-центр» в Монреале, ранее являвшийся рекордсменом мира по вместимости.

В выходные «СКА Арена» собрала почти полные трибуны. В первый день — 9 декабря — Матч звезд посетило более 19 тыс. человек. На следующий день посещаемость и вовсе перевалила за 20 тыс. При этом даже такой людской поток не создавал внутри стадиона больших очередей на вход и выход ввиду того, что трибуны и фойе сделаны очень просторными.

Это позволяет народу свободно гулять в перерывах почти по всему радиусу арены, участвуя в разных активностях. Одну из них организовала в своей бренд-зоне платежная система «Мир», официальный партнер КХЛ. Там можно было поучаствовать в разных конкурсах, выиграть джерси и шайбы с логотипами компании, а также пообщаться с известными блогерами.

— Крутая арена, масштабный проект — впечатляет, очень круто, — заявил «Известиям» капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев, участвовавший в Матче звезд в составе сборной дивизиона Харламова. — Масштабность поражает. Выходишь на лед и чувствуется объем. В Северной Америке тоже много хороших арен. Одна из таких у «Вегаса», которую относительно недавно построили. Она тоже очень крутая и масштабная, но в Питере ни капельки не хуже.

Банка икры и футбол в хоккее

Традиционно в Матче звезд принимают участие сборные четырех дивизионов КХЛ — Чернышева, Тарасова, Боброва и Харламова. Обычно лига придумывает определенный креатив в привлечении нехоккейных людей к участию в матчах. Так, несколько лет назад помощниками главных тренеров четырех команд ставили девушек-журналисток, работающих в кадре разных телевизионных каналов.

На этот раз ассистентами наставников команд футбольных звезд прошлого. Александр Мостовой помогал руководившему командой дивизиона Боброва главному тренеру «Спартака» Алексею Жамнову. Романа Широкова прикрепили в дивизион Тарасова к главному тренеру московского «Динамо» Алексею Кудашову. Андрей Аршавин сотрудничал с главным тренером магнитогорского «Металлурга» Андреем Разиным в сборной дивизиона Харламова. А уроженец Омска Дмитрий Сычев получил возможность оказаться на одной лавке с нынешним рулевым «Авангарда» —команды из его родного города — и поруководить сборной дивизиона Чернышева.

Впрочем, на лавке все четыре игрока находились только в первый день Матча звезд. На второй день они вышли на лед. Учитывая выставочный характер мероприятия, все они органично вписались в свои команды рядом с профессиональными хоккеистами. Тем более Мостовой, Аршавин, Сычев и Широков сами часто играют в хоккей на любительском уровне.

— Аршавин очень хорош, — сказал Егор Яковлев. — Видно, что он не в первый раз вышел на лед, что играет в хоккей довольно часто. Поэтому в наш коллектив хорошо вписался. И как тренер в первые день тоже достойно себя проявил. Хорошую установку дал. Сказал, что будут навесы — будут голы. Не перепутал ли он вид спорта с футболом? Понятно, что всё говорилось им в шуточной манере. Именно поэтому все на позитиве отработали. Прекрасная была атмосфера.

В первый день состоялись полуфиналы Матча звезд КХЛ. В них со счетом 8:6 дивизион Харламова победил дивизион Чернышева, а дивизион Тарасова — дивизион Боброва. На следующий день в матче за третье место дивизион Боброва одолел дивизион Чернышева (7:4). А в финале после ничьи 7:7 в серии буллитов дивизион Харламова во главе с Разиным и Аршавиным оказался сильнее дивизиона Тарасова.

Но самыми яркими моментами стали конкурсы в рамках мастер-шоу: на скорость, лучшие буллиты, силу и точность броска и многое другое. Как обычно, игроки заворачивали их в неожиданную обертку. Так нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов победил в конкурсе «Самый эффектный буллит», исполнив штрафной бросок в шлеме-ананасе.

Одна из главных звезд КХЛ, нападающий московского «Динамо» Никита Гусев вышел на конкурс капитанов в пиво-шлеме — с прикрученными к нему бутафорскими банками пенного напитка. А на самом шлеме была написана цитата из песни Сергея Шнурова «В Питере — пить!».

Таким образом, были обыграны скандальные слухи об уходе Никиты из СКА по итогам прошлого сезона. Тогда ряд СМИ вбрасывал информацию, что Гусев не лучшим образом играл в питерском клубе из-за злоупотребления пивом.

А получивший не так давно российское гражданство канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли продемонстрировал не просто свое обрусение, но и то, что прикипел к Дальнему Востоку. Исполняя один из буллитов, он вместо шайбы отправил в ворота консервную банку с красной икрой. Противостоявший Ли вратарь новосибирской «Сибири» Антон Красоткин был бессилен.

— Необычная была история — я в последний момент узнал, что должен буду не шайбу отбивать, — со смехам поделился впечатлениями с «Известиями» Красоткин. — Самое главное, что банка не взорвалась. А то весь бы был в икре. Но отбить этот бросок мог — эта банка летит примерно по той же траектории, что и шайба.

Уже второй сезон календарь в КХЛ такой плотный, что Матч звезд — единственный шанс отдохнуть больше недели. Других таких пауз нет. И даже те, кто не остался в своих городах, а поехал на Матч звезд, отмечают, что это хороший способ развлечься и разгрузиться по ходу напряженного чемпионата. Впрочем, пауза будет длиться еще неделю, так как с 14 по 17 декабря в том же Питере состоится турнир Кубок Первого канала с участием сборной России.