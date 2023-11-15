«Проходных матчей в КХЛ больше нет»

Сильнейший клуб КХЛ последних лет — московский ЦСКА — неожиданно оказался вне топ-4 турнирной таблицы Западной конференции нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата. Такого с армейцами не случалось давно. Обладатель двух последних Кубков Гагарина находится на пятом месте Запада, а по потерянным очкам и вовсе на шестом.

15 ноября подопечные Сергея Федорова завершат матчем с хабаровским «Амуром» домашнюю серию. В ее рамках они уже потерпели три поражения подряд — от тольяттинской «Лады» (3:4), челябинского «Трактора» и омского «Авангарда» (4:6). И лишь в начале этой недели прервали серию волевой победой над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).

В интервью «Известиям» один из лидеров ЦСКА, нападающий Михаил Григоренко, поделился мнением о причинах неудач команды, порассуждал о возможности повторить успех двух предыдущих сезонов, а также оценил игру вратаря армейцев Ивана Федотова, с лета 2022 по лето 2023 года находившегося вне хоккея из-за прохождения срочной службы в армии.

— Что поменялось в игре с «Нефтехимиком» по сравнению с тремя проигранными матчами?

— Соперники забрасывали больше шайб, чем мы. (Смеется.) Поэтому не получалось выигрывать. В матче с «Нефтехимиком» тенденция поменялась. Неплохо сыграли в обороне, Ваня (Иван Федотов. — «Известия») здорово сыграл в воротах. Удачно забили два гола за одну минуту во втором периоде. Здорово, что выиграли.

— А почему соперники забрасывали больше шайб, чем вы?

— Сложно сказать. Какие-то причины, наверное, есть. Нам просто надо больше забивать.

— Нет самоуспокоенности от того, что в прошлые два сезона ЦСКА тоже не очень успешно провел регулярный чемпионат, но плей-офф для него заканчивался выигранными Кубками Гагарина?

— Понятно, что самые важные матчи весной. Но туда еще нужно попасть. Очень важно перед плей-офф находиться как можно выше в таблице, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Опять же, надо вообще в плей-офф попасть. Такая вот ситуация у нас — будем исправлять.

— Преимущество домашней площадки действительно так важно в плей-офф? У ЦСКА в предыдущие два сезона его не было в решающих сериях против СКА в финалах конференции и против «Металлурга» с «Ак Барсом» в финалах Кубка Гагарина, что не помешало вам завоевать трофеи.

— Просто даже находиться дома, в своей раздевалке, на своей арене и играть при своих болельщиках решающий матч серии, если до него дойдет, всегда важно. Не знаю, может, еще где-то на перелет меньше времени потратим. (Улыбается.) Это небольшие мелочи, но в итоге они всё равно решают исход.

— Создается впечатление, что в те два с лишним года, что главным тренером ЦСКА работает Сергей Федоров, вам чем сложнее, тем лучше. В плей-офф еще ни разу не вышли с первого места, в Кубке Гагарина кучу выигранных серий доводили до седьмых матчей.

— Ну, не знаю. Посмотрим. (Улыбается.)

— При этом в прошлые два сезона к середине ноября ЦСКА все-таки приходил в себя и находился в таблице Западной конференции на месте повыше шестого.

— Команды подравнялись в лиге. Все хорошо играют, настраиваются. Проходных матчей в КХЛ больше нет. Поэтому где-то очень много мелочей сказывается на игре и результатах. Где-то в обороне плохо сыграли, где-то не забили, где-то в меньшинстве плохо сыграли, где-то в большинстве. Очень мало в сезоне провели игр, где получилось полностью отыграть 60 минут. И отыграть их хорошо во всех аспектах. Постоянно что-то где-то выпадает. Я думаю, из-за этого проблемы. Нужно всё подтянуть, в кучу собрать. И тогда всё нормально будет.

— Вы упомянули хорошую игру в воротах Ивана Федотова с «Нефтехимиком». По вашим ощущениям, он уже набирает форму и преодолел проблемы, которые у него были в первые два месяца сезона из-за годичного отсутствия в профессиональном хоккее? Он уже напоминает того вратаря Федотова, благодаря которому ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в позапрошлом сезоне?

— Безусловно, он хорошо играет. Чем больше матчей Ваня будет играть, тем только лучше будет становиться. Тогда и ему, и команде — всем будет легче. Думаю, от игры к игре Федотов будет прибавлять. В этом плане в ЦСКА никто в нем не сомневается — все в нем уверены.