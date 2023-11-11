«Сакик улыбнулся, когда я сказал, что мой любимый игрок — Кейл Макар»

Одним из главных открытий последнего времени в КХЛ стал 18-летний защитник омского «Авангарда» Михаил Гуляев. Дебютировавший прошлой осенью воспитанник «ястребов» уже закрепился в основной команде. А в июне в первом раунде драфта НХЛ его под 31-м номером выбрал клуб «Колорадо Эвеланш». Между тем игрок помог своей нынешней команде преодолеть кризис первой половины осени, когда омичи чередовали победы с поражениями, а одно время шли внизу зоны плей-офф.

Отчасти это было связано с грандиозными перестановками весны и осени — уходом идеолога современного «Авангарда» председателя совета директоров Александра Крылова, сменой генерального менеджера, скандальными расставаниями с главными звездами прошлых сезонов нападающими Сергеем Толчинским и Арсением Грицюком, долгой неопределенностью с новым контрактом еще одного звездного форварда Владимира Ткачёва и внезапным августовским уходом оставшегося лидера атаки канадца Корбана Найта.

Тем не менее в ноябре подопечные Михаила Кравца набрали ход. Сейчас у них пятиматчевая победная серия. В последней встрече был в гостях обыгран действующий обладатель Кубка Гагарина московский ЦСКА (6:4). В Восточной конференции «Авангард» всего на два очка отстаёт от первого места.

В интервью «Известиям» Михаил Гуляев рассказал об адаптации к КХЛ и причинах нестабильных результатов, а также о контактах с «Колорадо» и его генеральным менеджером легендарным хоккеистом Джоном Сакиком и фанатизме от звездного защитника «Эвеланш» Кейла Макара. Кроме того, он поделился впечатлениями о бывшем партнере по молодежной команде «Авангарда» Иване Мирошниченко, в 2022 году сумевшим вылечиться от лимфомы Ходжина, а минувшим летом уехавшем в клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

— «Авангард» тяжело провел первые два месяца, но разогнался в ноябре. Что поменялось в команде?

— Да не скажу, что разогнались. Просто у нас всё хорошо — все в хорошей форме. Были две тяжелые выездные серии в сентябре и октябре, когда играли с хорошими командами. Отсюда и неудачные результаты были. Но по-другому никак — есть календарь, которого мы придерживаемся. Нужно играть, выкладываться в каждой игре, идти за победой. Вот мы через это и пришли к тому, что результаты улучшились. И уже в ноябре выездную серию прошли без осечек.

— Видели когда-нибудь такое, как в матче с ЦСКА, где Рид Буше забил два гола в меньшинстве?

— Нет. По-моему, в меньшинстве в этом сезоне мы еще не забивали (до матча с ЦСКА «Авангард» забил один гол в меньшинстве в нынешнем сезоне. — «Известия»). Но эти два меньшинства хорошо отработали. Все партнеры по команде молодцы, всех с победой. Не могу вспомнить, чтобы такое было с двумя голами в меньшинстве за матч. Но мы готовились к игре в неравных составах. Смотрели видео, как соперник разыгрывает большинство, разбирали его. И понимали, что, если есть момент какой-то, чтобы убежать «2 в 1» или «2 в 0», то нужно реализовывать эти моменты, пытаться забить.

— На неудачах первой половины осени сказывалось то, что в клубе произошли в межсезонье грандиозные перемены — смена руководства, уход сначала Толчинского и Грицюка, потом Найта?

— Конечно, тяжело отпускать хороший игроков. Но это хоккей. Приходят новые люди, которые доказывают, что они не хуже тех, кто ушел. Так бывает (улыбается).

— Уже окончательно адаптировались к КХЛ за год с небольшим игры в ней?

— Да нет. Я еще, так сказать, не закрепился в составе. Мне есть еще над чем работать. Есть что доказывать. Поэтому нужно просто продолжать.

— «Колорадо» контактирует с вами после июньского драфта?

— Да. Звонят, спрашивают о моей игре в «Авангарде». Я задаю какие-то вопросы им, обсуждаем разные ошибки. На связи постоянно — это радует.

— Что за вопросы от них идут?

— Ну вопросы в плане игры. Что требует от меня тренерский штаб «Авангарда»? Как я к этому отношусь? От игры к игре интересуются, что каждый раз от меня требуют в Омске. Им это интересно. И меня это радует.

— И что вы им говорите?

— Ну говорю как есть (улыбается).

— А конкретно?

— Тренерский штаб хочет, чтобы мы больше играли с шайбой, меньше откидывались. Ну и показывали свои лучшие качества. Потому что, если мы будем показывать лучшие качества, цены нам не будет. Об этом и рассказываю представителям «Колорадо».

— Нравится, что в «Авангарде» дают подключаться к атакам?

— Да в принципе у нас любой защитник может подключиться в атаку и играть с шайбой. Это приветствуется. Сейчас хоккей немного меняется — нужно играть впятером и в атаке, и в обороне. Поэтому без этого (подключений к атаке), я думаю, никуда.

— С кем контактируете из «Колорадо»?

— С Андреем Плехановым, их скаутом. Насколько я знаю, он был на игре с ЦСКА. Может быть, увидимся с ним, поговорим. Плюс еще общаемся с директором по развитию игроков «Колорадо». Врать не буду, не помню, как его зовут. Он американец. С ним тоже созванивались, разговаривали. Видеоразборы моих игр тоже были.

— Вообще ожидали, что именно «Колорадо» вас выберет на драфте? До церемонии этот клуб как-то проявлял инициативу в общении с вами, проводил интервью?

— Да, было такое. На первом собеседовании мы поймали какую-то ноту настроения. Я им понравился, мне понравился их штаб, их руководство. Потом они позвонили моему агенту и предложили вторую встречу. Мы увиделись, и они сказали, что если у них будет пик в первом раунде драфта, то заберут меня. Так что я на 90% знал, что меня «Колорадо» заберет.

— А с кем до драфта общались? Лично с главным тренером и генеральным менеджером?

— Да, Джо Сакик, генеральный менеджер со мной разговаривал. Когда он услышал, что мой любимый игрок Кейл Макар, то как-то сразу заулыбался со своими помощниками. И как-то нашли мы общий язык.

— Вы специально его задобрили, сказав про Макара?

— Нет (улыбается). Так и есть — я слежу за ним. Весь прошлый и нынешний сезоны стараюсь полностью смотреть нарезки его игр, его обыгрыши, игру на синей линии.

— Чему особенно хотите у него научиться?

— Да я не знаю. Наверно, подключениям к атаке. То, как он играет в атаке, — мне этого не хватает. Где-то на синей линии нужно себе немного руки развязать, быть чуть-чуть поуверенней.

— Сакик каков в личном общении? Какие-то слова запомнились?

— Да нет, такого ничего не было. Просто как-то с теплом ко мне отнеслись. И мне это понравилось. Мне хотелось, чтобы меня выбрал «Колорадо».

— С учетом того, как в «Колорадо» интересуются тем, что от вас требуют в «Авангарде», Михаила Кравеца можно назвать удобным тренером для адаптации к НХЛ?

— Ну да, Михаил Григорьевич в этом смысле требует то, что мне нравится. Да, есть какие-то запреты в плане построений в обороне — от этого ты никуда не уйдешь. А в плане атаки ты, можно сказать, свободный художник. Исполняй, делай. Главное, сильно не ошибайся, и всё нормально будет.

— Вы уже подобрались к лидерам Восточной конференции. Удивлены тому, что среди лидеров не только традиционные конкуренты «Авангарда» в лице «Металлурга» и «Ак Барса», но и только вернувшаяся в КХЛ «Лада»?

— Сейчас середина сезона. И даже не середина, а только первая половина. Всё поменяется — еще играть более половины сезона. Рано судить, кто на каком месте, кто за кем гонится. Понятно, что хочется быть в тройке и даже на первом месте, — это сразу поднимает команду и настроение внутри нее.

— Общаетесь с Иваном Мирошниченко?

— Общались, когда он был в «Авангарде». Сейчас не особо контактируем, после его отъезда в Северную Америку. Иногда в соцсетях смотрю нарезки его матчей. Полностью ни одного не смотрел. Но за Ваню рад, что он там.

— Как внутри команды переживали, когда узнали о его заболевании?

— Было тяжело, конечно. Но Ваня молодец, что смог перебороть такую болезнь. Мы все гордимся им. Чтобы перебороть такое, нужно быть больше чем мужиком.

— Он больше полугода не играл в хоккей из-за болезни, но прошлой осенью по возвращении сразу начал много забивать в МХЛ и ВХЛ, быстро добился дебюта в КХЛ. Удивило то, как он проявил себя после такого простоя?

— Да Ваня любит забивать, любит создавать моменты. Мы знали, что он вернется сильным, что у него будет много сил. Он делал то, что от него требовалось.