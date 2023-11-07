«Стараемся работать на команду независимо от того, кто в составе»

Главной сенсацией нынешнего сезона КХЛ стало выступление тольяттинской «Лады», вернувшейся в сильнейшую лигу страны после пятилетнего перерыва. Летом она сменила главного тренера и спортивного директора, а также большую часть игроков, выступавших в ВХЛ. А в начале осени усилилась целым десантом хоккеистов из Санкт-Петербурга, не закрепившихся в системе СКА. Тем не менее комплектование по остаточному принципу не помешало подопечным Олега Браташа успешно провести первые два месяца сезона. Сейчас тольяттинцы идут на первом месте в Восточной конференции, обыграв несколько топ-команд, в том числе действующего обладателя Кубка Гагарина московский ЦСКА на его льду в минувшие выходные (4:3), и всерьез претендуют на выход в плей-офф, чего им не удавалось добиться в прошлые пришествия в КХЛ.

Одним из лидеров «Лады» стал ее капитан, силовой нападающий Михаил Фисенко. В интервью «Известиям» он объяснил феномен клуба из Самарской области, а также прокомментировал резонансную драку в недавнем матче СКА — «Авангард» между питерцем Иваном Зинченко и омичем Марком Вербой.

— Чем объясните то, что только вернувшаяся в КХЛ «Лада» идет вверху турнирной таблицы?

— А вы думали, где мы будем?

— Судя по тому, как аврально собирался состав, можно было предположить, что будете на границе зоны плей-офф бороться за место в восьмерке.

— Просто от игры к игре мы стараемся везде взять очки. Стараемся никакую игру не пропускать. Знаем, что нам тяжело. Поэтому работаем в каждом матче, пытаемся навязать свою игру и в каждой встрече забрать очки.

— Судя по тому, как вы ответили вопросом на первый вопрос, вас задевает то, что в «Ладу» многие не верили?

— Тут всё понятно и объяснимо. Вы правильно сказали, что мы недавно собрались всей командой. И только летом познакомились. Есть причины, чтобы думать так, как вы думали. Но, как уже показал чемпионат, мы команда, которая в каждой игре может побороться за очки. Ну или хотя бы точно не уступить даже топовым соперникам.

— У вас еще со времен выхода в финал Кубка Гагарина – 2019 с «Авангардом» репутация человека, способного сплотить команду в раздевалке, оказать очень большое влияние на формирование коллектива. С учетом кадровых перемен в «Ладе» после возвращения в КХЛ эти функции вам снова пришлось брать на себя?

— Да, доверили мне роль капитана. И, соответственно, все прилегающие функции. Все знают, в чем заключается роль капитана. Нужно иногда разговаривать с ребятами, где-то их настраивать на борьбу и подсказывать в игре. Поэтому работаем в этом направлении. Тренеры доверили такую роль — несем ее и стараемся справляться.

— Есть какие-то конкретные методы у вас?

— На самом деле всё зависит от обстоятельств и конкретной ситуации. Поэтому если того требует ситуация, то, конечно, я что-то могу сказать в раздевалке и где-то даже крикнуть. А могу кого-то просто подбодрить. Так что всё зависит от конкретной ситуации и в раздевалке, и на льду.

— У вас, по сути, уже два раза собирался состав — сначала летом в ходе предсезонки подписала контракты основная часть игроков, а в сентябре уже по ходу чемпионата подъехало много новичков из СКА.

— Мы особо не обращали внимания на это. Была предсезонка — мы занимались своими делами. Нам было уже не до того, кто уйдет, а кто придет. Концентрировались на том, чтобы подготовиться к сезону. Кто пришел — мы рады им. Как показывает сезон, часть селекции приносит свои плоды. Спасибо тем, кто занимался ей.

— Есть риск, что у «Лады» всё-таки случится спад по ходу сезона?

— Есть риск того, что могут быть травмы и иные причины. Сезон длинный — трудно быть свежим в каждой игре, трудно показывать свою лучшую игру в каждой игре. Но даже когда нам не хватает свежести и мы не очень готовы к играм в силу усталости или объективных потерь, стараемся компенсировать это чем-то другим. Стараемся работать на команду независимо от того, кто у нас в составе.

— Вам как капитану часто приходится общаться с руководством «Лады»?

— На самом деле нечасто. Бывают вопросы, бывают какие-то встречи — как с тренерским штабом, так и с руководством. Поэтому всё в рабочем режиме.

— В начале сезона «Cпорт-Экспресс» опубликовал информацию о грядущем назначении президентом «Лады» легендарной теннисистки Анастасии Мыскиной, что косвенно подтвердил и гендиректор вашего клуба Александр Чеботарев. Ранее она входила в наблюдательный совет «Лады». Она с вами и командой как-то общалась?

— Нет, мы ее не видели.

— Недавно в Питере произошла резонансная драка между Иваном Зинченко и Марком Вербой. Главный тренер СКА Роман Ротенберг жестко высказался об этом из-за того, что Верба добивал лежачего Зинченко, когда их уже разнимали судьи. Можете оценить этот эпизод как один из лучших игроков КХЛ по части драк и силовых приемов?

— Я пересматривал этот эпизод, и вы знаете, скажу вам такое свое мнение по этому поводу: те, кто хоть раз скидывали перчатки и дрались, независимо от того, на льду или где-то еще, знают, что иногда в порыве драки трудно себя контролировать. И ты можешь уже не обратить внимания, что соперник находится на одном колене или двух — в зависимости от ситуации. Поэтому не думаю, что Верба хотел специально нанести травму. Конечно, в порыве эмоций не всегда себя контролируешь. Особенно когда по тебе тоже стараются нанести удары, причинить тебе урон. Так что думаю, это игровой эпизод. По-моему, там ребята друг перед другом извинились. Я здесь в принципе ничего такого не вижу. Надо всегда быть готовым. Даже если ты падаешь. Это драка.

— У вас случалось, что вы били лежачего или вас били, когда вы оказывались в лежачем положении?

— Может быть, и было. Не могу вспомнить. Но, повторюсь, если человек принес извинения и сказал, что это сделано не специально, ничего страшного нет. Как я сказал, в драке иногда трудно остановиться. Иногда ты в ситуации, когда уже не осознаешь, что соперник на колене. И хотя вас разнимают, удар у тебя уже пошел, поэтому не можешь остановиться. Те, кто дрался и дерется, знают, что если удар пошел, то его трудно остановить. Не вижу здесь криминала.

— Несколько лет назад вы сказали, что не хотели бы попасть в драку с Александром Свитовым и Евгением Артюхиным. Сейчас, когда оба завершили карьеру, появился кто-то, про кого вы можете повторить эти слова?

— Нет. Готов драться со всеми.