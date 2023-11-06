«Сейчас 70-80% в победах — это заслуга вратарей»

После первых двух месяцев сезона КХЛ главная сенсация со знаком минус — восьмое место победителя предыдущего регулярного чемпионата петербургского СКА. Команда замыкает зону плей-офф Западной конференции, причем может в любой момент из нее выпасть, так как имеет одинаковое количество очков с идущим позади «Сочи». В последнем туре клуб из Северной столицы прервал трехматчевую серию поражений, с трудом обыграв в серии буллитов аутсайдера Запада, подмосковный «Витязь» (3:2), отыгравшись с 0:2 в основное время.

А главным событием этой недели стала дисквалификация на эту игру главного тренера СКА Романа Ротенберга. Он эмоционально раскритиковал судейство домашнего матча с омским «Авангардом» (3:5) и поведение игрока омичей Марка Вербы во время драки с Иваном Зинченко, который пошел наказывать оппонента за силовой прием на Захаре Бардакове. В ходе драки, уже повалив на лед соперника, когда судьи начали их разнимать, Верба бил по лицу лежачего Зинченко, что считается некрасивым поступком для дерущихся хоккеистов.

В интервью «Известиям» нападающий СКА Марат Хайруллин оценил этот эпизод, а также прокомментировал неудачи своей команды и трансфер в клуб из владивостокского «Адмирала» лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова.

— Как вашими глазами смотрелся скандальный эпизод драки между Иваном Зинченко и Марком Вербой?

— Это хоккей — драки всегда бывают. Они провели хороший бой, пожали друг другу руки. Просто некрасиво было, что в конце Верба добивал лежачего Зинченко. А так в целом это мужская игра — всё бывает.

— Что происходит со СКА? Сентябрьские неудачи можно было списать на вкатывание в сезон команды, которая сильно обновила состав. Но после двух месяцев игр находиться на границе зоны плей-офф и с трудом обыгрывать аутсайдера конференции «Витязь» кажется слишком серьезным кризисом.

— Много ошибок допускаем. Сейчас смотрим видео с разбором эпизодов, тренируемся, чтобы избежать этих ошибок. И вот с «Витязем» проявили характер — молодцы. Нам это всё в будущем поможет, чтобы подниматься наверх.

— Следующий ваш матч — на выезде со «Спартаком», одним из лидеров Запада. Там с этого года играет Павел Порядин, с которым вы несколько лет подряд были лидерами «Нефтехимика» и лучшими друзьями в команде. Теперь, когда он на год позже вас уехал в одну из двух столиц России, есть какое-то заочное противостояние, кто будет выше в таблице, кто дальше в плей-офф пройдет?

— Да нет, мы сейчас за свои команды играем. И самое главное — помогать своей команде играть как можно успешнее, стараться побеждать. Паша со «Спартаком» сейчас среди лидеров чемпионата — нам со СКА сейчас тоже надо подниматься наверх.

— А нужно вообще подниматься? Может быть, и с восьмого места достаточно выйти в плей-офф, а там уже выиграть трофей?

— Мы играем за СКА и всегда должны побеждать — это наша цель.

— В прошлом сезоне вы с серьезным отрывом выиграли регулярный чемпионат. Нет ощущения, что как раз из-за этого тогда не хватило эмоций на плей-офф?

— Не сказал бы так. Мы хорошо играли в прошлом сезоне и в плей-офф. Просто всё решили детали в полуфинальной серии с ЦСКА. В этом году уберем все эти сложности, и, дай Бог, у нас всё получится.

— Вы начинали этот сезон капитаном СКА, но потом эта нашивка перешла к Александру Кадейкину. На вас как-то сказалась эта история?

— Никак не сказалась. Всё нормально. Мы обсудили это с главным тренером. Я сказал, что никаких обид. Говорил ранее, что у нас каждый игрок может быть капитаном.

— На результаты СКА как-то влияет значительное обновление состава в межсезонье и ротация звеньев по ходу регулярного чемпионата?

— Я был на травме, месяц не играл. Только вышел и набираю форму, поэтому ничего сказать не могу об этом. А со стороны не сказал бы, что была прям какая-то широкая ротация. Плюс-минус играл один и тот же состав — больших изменений не было.

— Как на команде сказался октябрьский приход в нее из «Адмирала» лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова?

— Он хороший вратарь, сильный. Когда вратарь играет очень хорошо, это помогает команде выигрывать. Сейчас 70–80% в победах — это заслуга вратарей. Поэтому, дай бог, Никита нам поможет и снова станет лучшим вратарем лиги.

— Чем нынешний СКА с Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Алексом Гальченюком отличается от СКА прошлого сезона с Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым?

— Мы, в принципе, играем в ту же систему, ту же тактику. Просто пришли новые ребята — быстрые, хорошие. Мы уже сыгрываемся. И дай бог, всё у нас будет хорошо.