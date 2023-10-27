«Лучше тяжело начать, чем пойти вниз в самый важный момент сезона»

Едва ли не главной сенсацией нынешнего сезона КХЛ стали крайне нестабильные результаты петербургского СКА. Один из самых богатых клубов лиги с топовым подборов игроков заметно обновил состав по сравнению с прошлым розыгрышем, когда с большим отрывом выиграл регулярный чемпионат. Теперь армейцы Северной столицы находятся лишь на шестом месте в Западной конференции после 22 матчей (из 68), притом что в плей-офф попадает восемь команд и идущая девятой череповецкая «Северсталь» отстает от питерцев на четыре очка, сыграв на одну встречу меньше.

Одним из самых громких приобретений СКА в межсезонье стал центральный нападающий Алекс Гальченюк, много лет отыгравший в НХЛ, в 2013 году в составе сборной США выигравший золото молодежного чемпионата мира и бронзу взрослого. В интервью «Известиям» 29-летний хоккеист рассказал о необычных вещах, которые увидел в КХЛ, адаптации к большим площадкам на российских стадионах на фоне традиционных маленьких в Северной Америке, ротации состава в Петербурге и неудачном начале сезона своей команды.

— КХЛ сильно отличается от НХЛ?

— Конечно, есть некоторые свои отличия. Например, здесь в некоторых местах поляна больше. Или, допустим, некоторые команды в «откат» (от обороны. — «Известия») играют, могут встать сзади. В НХЛ такого почти нет. А так особой разницы нет. Не играет роли, где мы играем и какие отличия есть между лигами. Везде есть свои плюсы и минусы, но это неважно. Я просто стараюсь прогрессировать, делать свою работу и помогать своей команде выигрывать.

— Отвыкли от больших площадок за время игры в НХЛ?

— Нет, ну когда пару лет назад играл на чемпионате мира, там были такие же площадки. Так что всё равно что-то вспоминается. Но, конечно, по ходу сезона отвыкаешь от этого. Просто здесь, в КХЛ, интересно — когда в течение недели два раза играешь на поляне одного размера, три раза на поляне другого. Это увлекательно. А так всё равно — лёд скользкий, шайба круглая. Силовую работу никто не отменял — тут уже неважно, большая площадка или маленькая. Но всё равно непривычная (улыбается).

— Ожидали, что СКА тяжело дастся старт сезона?

— Что тут сказать... У всех бывают спады. Я думаю, у нас в коллективе все согласны, что лучше так тяжело начать, чем потом пойти вниз, когда будет очень важный момент в сезоне. Мы набираем свой ритм, набираем свой темп. В последнее время играем всё лучше и лучше. Поднимаемся выше, планируем, как надо играть. Набираемся уверенности и идем дальше.

— Вы отыграли эти полтора месяца в разных звеньях: начинали в атакующей тройке с Сергеем Толчинским и Маратом Хайруллиным, теперь — с Александром Кадейкиным и Эмилем Галимовым. Насколько удается находить взаимопонимание с партнерами в условиях такой ротации?

— У нас хорошая команда и множество хороших игроков. У нас всех много мастерства. Поэтому, с кем бы ты ни играл, можно показывать себя с лучшей стороны. Да, иногда надо время для появления «химии». Но всё равно с любыми партнерами по звену ты должен совершать правильные действия и рано или поздно разобраться со своим звеном, как играть. К тому же в этом сезоне у нас в команде появилось много новых игроков. Я думаю, из-за этого тоже трудно было сделать так, чтобы всё сразу пошло гладко, как по маслу. Всегда же нужно время, когда новые игроки в клубе, новая атмосфера. Понадобилось время, чтобы это всё появилось. Но я не переживаю за нас. Всё у СКА будет хорошо.