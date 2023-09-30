«Смолов тоже немножко удивился результатам «Лады» в КХЛ»

Нынешний сезон стал первым для тольяттинской «Лады» в КХЛ после пятилетнего перерыва. В 2018 году она покинула лигу и с тех пор выступала в ВХЛ. Теперь клуб из Самарской области опять находится в высшем эшелоне российского хоккея. Он с нуля стал комплектоваться летом, назначив новый тренерский штаб во главе с Олегом Браташом и подписав контракты с более чем 25 новичками, часть из которых пришли в команду только перед началом сезона или по ходу него.

Но это не помешало «Ладе» неожиданно успешно стартовать в сезоне. К концу сентября она находится на втором месте в таблице Восточной конференции, отставая на четыре очка от лидирующего магнитогорского «Металлурга» и сыграв на один матч меньше. В интервью «Известиям» нападающий тольяттинцев Дмитрий Кугрышев объяснил, за счет чего у его команды такие результаты, призвал не делать раньше времени выводы об успехах и прокомментировал реакцию на победы клуба своего друга, известного футболиста московского «Динамо» Федора Смолова.

— За счет чего собранная с нуля команда находится в верхней части таблицы по прошествии почти месяца регулярного чемпионата?

— Еще рано что-то объяснять на этот счет. Сезон еще толком не начался — сейчас только конец сентября. Объяснять будем, когда закончится чемпионат. Да, команда только вернулась в КХЛ, много новых хоккеистов пришло в этом году. Но мы не первые и не последние, кто в такой ситуации.

— Но мало кто после такого сразу начинает побеждать.

— Да, было непросто. Многие ребята не проходили с нами предсезонку. Кто-то подъехал либо перед самым началом регулярного чемпионата, либо по ходу него. Но в России часто команды перестраиваются. Было немало случаев, когда клубы устраивали какие-то перестройки в межсезонье без всяких переходов из ВХЛ в КХЛ. А в случае с «Ладой» всё было логично, поскольку она поднялась на совершенно другой уровень. Плюс-минус не вижу ничего такого необычного в том, с чем мы столкнулись.

— Всё-таки как подобные трудности преодолевались?

— У нас были долгие сборы, когда я и другие ребята подписали контракты с «Ладой». Было достаточно времени, чтобы взаимопонимание на льду и в раздевалке найти. Мы очень много времени проводили вместе, поэтому проблем сплотиться не было. Все друг друга быстро узнали, а кто-то с кем-то был знаком и раньше. Ну а когда перед сезоном и в начале него пришла еще группа новичков, команда была уже готова их быстро принять в свои ряды. Но опять же, я не люблю говорить о каких-то результатах в сентябре. Повторюсь, будем говорить о них, когда наступит время плей-офф. Сейчас рано об этом говорить.

— Сейчас посматриваете в сторону лидирующего на Востоке «Металлурга»?

— Мы никуда не посматриваем. Вообще не следим за таблицей и стараемся идти от игры к игре. У нас матчи сейчас через каждые два дня — время есть только на подготовку к ним, а не смотреть в таблицу.

— Как вам живется в Тольятти?

— Отличный город, очень хорошо живется. Но у меня с этим вообще нет никаких проблем — я играл в разных городах, в Москве, Новосибирске, Омске, Уфе, Балашихе. И в Тольятти отлично. Всё там есть для семьи, для детей.

— В Тольятти сейчас такой же ажиотаж вокруг «Лады», как до ее выхода из КХЛ?

— Да, очень классная атмосфера. Всегда полный стадион, поэтому всё супер.

— Насколько вам нравится плотный график, который есть уже второй сезон подряд в КХЛ с 68 матчами в регулярном чемпионате?

— Наверно, любой хоккеист скажет, что играть лучше, чем тренироваться. Поэтому мне всё нравится.

— По-прежнему общаетесь с Федором Смоловым?

— Да, всё также. Мы постоянно на связи. Следит за игрой «Лады». Тоже немножко удивлен тем, какие у нас результаты.

— А что он ждал от вашей команды?

— Не знаю, что он ждал (улыбается). Спросите у него. Но я ему тоже говорю, что рано удивляться, что еще посмотрим, как дела пойдут дальше.

— Как вам его нынешнее выступление?

— К сожалению, последние игры его «Динамо» мне не удалось посмотреть, поскольку сами играем в плотном графике. Но летом и команда в целом, и сам Федор выглядели достаточно неплохо. Смолов играл, голы забивал. Сейчас у них вроде бы небольшой спад в результатах, но надеюсь, скоро всё наладится.

— На днях генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев официально подтвердил, что скоро президентом клуба станет знаменитая теннисистка Анастасия Мыскина, ранее четыре года входившая в наблюдательный совет. Она как-то контактировала с командой при вас?

— Я всего лишь с лета этого года в команде. За это время ни разу не видел, чтобы она появлялась в команде, общалась с нами.