«Команды показывают абсолютно разную картинку — интересно играть»

В нынешнем сезоне КХЛ глобальные перемены произошли в челябинском «Тракторе». В октябре в отставку был отправлен главный тренер команды Анвар Гатиятулин. Уроженец города и воспитанник местного хоккея, игравший за клуб и работавший в его системе тренером в школе и молодежной команде, Гатиятулин привел основной состав к главным его достижениям последних десяти лет.

В прошлом сезоне «Трактор» не попал в плей-офф, пропустив туда уступавшие ему по составу и бюджету владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик». А в начале нынешнего регулярного чемпионата Гатиятулин был уволен. Команду возглавил помогавший ему с лета Алексей Заварухин. После не очень удачного начала (пять поражений в восьми матчах) челябинцы под его руководством набрали ход и одержали шесть побед подряд.

Последней из них стал выездной разгром действующего обладателя Кубка Гагарина — московского ЦСКА. В интервью «Известиям» нападающий «Трактора» Владимир Ткачев объяснил, за счет чего улучшились результаты команды, поделился мнением, уйдет ли в прошлое прагматичный стиль, который помог ему в 2018 году выиграть Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса», а также прокомментировал прогресс форварда челябинцев Максима Шабанова.

«Со стороны игроков самый лучший комплимент тренеру — это хорошая игра»

— За счет чего «Трактор» так прибавил после смены главного тренера?

— Честно говоря, нет ничего нового. За такой короткий срок сложно что-то изменить кардинально. Есть некоторые детали и тонкости, которые мы поправили. Наверное, самое главное — это то, что желание ребят побеждать вышло на первое место. И это нас тянет вперед. Мы хотим выигрывать. Все выходят на лед, пластаются, выполняют игровое задание. От этого хороший результат.

— Со стороны кажется, что игроки стали более раскрепощенными, действуют не в жестких рамках системы, как при Гатиятулине.

— Может быть. Да, действительно, некоторые моменты мы поправили в психологическом плане. Это нам помогло. Значит, мы на правильном пути.

— Не было ощущения, что команда и предыдущий главный тренер еще с прошлого сезона начали уставать друг от друга?

— Да нет, я бы так не сказал. Просто, возможно, где-то что-то немножко не получалось. Хотя действовали мы неплохо и в начале сезона в матчах с хорошими соперниками. Просто не получалось забить. Наверное, что-то мы делали неправильно, но это уже прошлое. Сейчас мы концентрируемся на будущих играх.

— Чуть меньше месяца Алексей Заварухин был исполняющим обязанности главного тренера, и лишь 3 ноября его полноценно утвердили в этой должности, убрав приставку «и.о.». Просили руководство оставить его во главе команды?

— Со стороны игроков самый лучший комплимент тренеру — это хорошая игра. Мы рады, что у нас на данный момент такой хороший коллектив. И это нам помогает. Хорошее настроение, плюс нам очень приятно, что на наши матчи приходят полные трибуны. То, что сейчас показывает команда, заслуга всех — и болельщиков, и тренеров, и игроков.

— Вы сейчас играете в одном звене с Данилом Юртайкиным и Максимом Шабановым. Юртайкин месяц назад был обменян в «Трактор» из ЦСКА. Он уже успел адаптироваться?

— Он довольно большой объем работы выполняет. Очень старается. Да, может быть, у него где-то не получается набрать очки, но Юртайкин очень нам помогает. И вот в матче с ЦСКА ему наконец удалось забить первый гол за «Трактор». Сначала, правда, его отменили, но потом Даня забил снова, и судьи уже засчитали. В целом всё нормально, работаем.

«Если будем выигрывать, то без разницы, в какой хоккей играть. Главное, чтобы команда побеждала»

— Максим Шабанов стал одним из главных открытий сезона, особенно хорош в последние две недели, набрав в восьми матчах 12 (7+5) очков по системе «гол + пас». За счет чего он так резко прибавил?

— Да я бы не сказал, что с ним случилось что-то удивительное. Он хорошо выступал и в прошлом сезоне. Первостепенно то, что не бросил работать. Макс продолжал заниматься и летом, в межсезонье. Он парень-трудяга. Поэтому тот результат, который Шабанов сейчас показывает, определенно заслуженный.

— А вы откуда знаете, как он занимался летом? Контролировали его на правах старшего товарища?

— Мы хорошо общаемся. И вне льда тоже. Поэтому всегда на связи. Знаем распорядок друг друга, так сказать (улыбается).

— И все-таки даже в прошлом сезоне он не был настолько результативен, как сейчас. Тогда набрал 31 (18+13) очко за весь регулярный чемпионат, а сейчас — 20 (12+8), хотя сыграно меньше половины. Еще и на Матч звезд КХЛ попал.

— Всё равно нужно какое-то время, чтобы адаптироваться к лиге, к партнерам по команде. Немножко привыкнуть друг к другу. Думаю, мы определенный этап прошли. Нужно закрепить его и двигаться вперед.

— Вы участвовали в двух Матчах звезд КХЛ. Будете советы давать Шабанову перед поездкой туда?

— Он парень рукастый — думаю, что-нибудь интересное там покажет (смеется).

— Удивляет то, как фавориты сейчас буксуют? ЦСКА разгромно проиграл вам, ваш следующий соперник — петербургский СКА — вообще внизу зоны плей-офф Запада. У вас, на Востоке, лидирует «Лада», которой еще в прошлом сезоне не было в КХЛ.

— Команды стали плюс-минус равные. Может быть, немного поменялся стиль игры. Хотя многие команды показывают абсолютно разную картинку на площадке. Интересно играть. Интерес возрос. Нет каких-то предсказуемых матчей. Следовательно, болельщику тоже интересно приходить на трибуны, смотреть на красивый хоккей. Думаю, всё это движется в правильном направлении.

— Красивый хоккей сейчас у большинства ассоциируется с комбинационным стилем, который показывают «Торпедо», «Спартак» и «Северсталь». Нет ощущения, что они постепенно вытесняют те системные команды, в которых вы провели большую часть карьеры, будь то «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова, «Локомотив» Андрея Скабелки, «Трактор» Гатиятулина?

— Я не знаю. Мы концентрируемся на том, чтобы все говорили так про «Трактор».

— «Трактор» нынешний с кучей голов или тот системный, что в позапрошлом сезоне выходил в финал конференции?

— Если будем выигрывать, то без разницы, в какой хоккей играть. Главное, чтобы команда побеждала.