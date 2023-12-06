Ковать чудо: приведет ли суперфорвард «Спартак» к Кубку Гагарина

Илья Ковальчук официально возвращается в большой хоккей после более чем двухлетнего перерыва. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли подписал контракт со «Спартаком», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001-го. Об этом официально объявили в перерыве суперматча с «Динамо» (8:7). О том, что ждет красно-белых в нынешнем сезоне с таким усилением, — в материале «Известий».

По примеру Ковалева

Возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак» давно уже считалось неизбежным делом. Но когда 5 декабря во время коммерческой паузы по ходу второго периода (при счете 4:6 в пользу «Динамо») на куб в «Мегаспорте» вывели видеоролик, анонсирующий приход легенды в родной клуб спустя более 20 лет, часть аудитории возмущенно засвистела. Возможно, это были динамовцы. Возможно, те, кто до сих пор не в состоянии простить Ковальчука, давным-давно обещавшего вернуться в «Спартак», но доехавшего туда только к 40 годам. Это не так важно. Невероятные сюжетные качели затмили и присутствие легенды в VIP-ложе, и все остальные девять встреч игрового дня в КХЛ разом. Это было зрелище, которое нескоро забудешь. Именно так и надо играть в регулярном чемпионате, чтобы о тебе и твоих достижениях постоянно говорили, а не забывали через минуту после финальной сирены.

15 заброшенных шайб («Спартак» выиграл у бело-голубых 8:7) у скептиков вызывает издевательское сравнение с дворовым хоккеем. Но это была игра лидеров Западной конференции, которые в нынешнем сезоне забивают пачками, причем часто делают это красиво. Красно-белые, вышедшие на первое место, теперь получают в свои ряды еще и Ковальчука.

— Конечно, мы как тренеры видим, где и как его будем использовать, — сказал журналистам наставник «Спартака» Алексей Жамнов. — Как именно — не скажу, всему свое время, всё увидите! Но никто не собирается форсировать его возвращение. Здесь надо сделать правильное решение, когда он будет готов, — мы это увидим. Хотя я знаю, что он тренируется, находится в хорошей физической форме и прошел медобследование — в этом я даже не сомневался. А дальше посмотрим — думаю, что скоро вы увидите его в игре. Жду ли я от него помощи на льду? У нас в тренерском штабе есть подобный опыт у Алексея Ковалева. Он тоже полтора года не играл, а потом вернулся в большой спорт. Думаю, что он ему всё подскажет, если будет нужно. Я думаю, что эта помощь от Ильи будет везде — как в раздевалке, так и на льду, все-таки он имеет колоссальный опыт.

Не секрет, что именно фигура Жамнова сыграла важную роль в решении звездного нападающего. Сложно предугадать, в каком физическом состоянии находится форвард, но в одном можно не сомневаться — Ковальчук точно станет лидером команды в раздевалке и настоящим капитаном. На маленьких площадках куда важнее мастерство, которое у ветерана точно никуда не испарилось.

— Илья — опытный специалист в хоккее и, на мой взгляд, сможет передать свой богатый спортивный, победный опыт клубу вне зависимости от своей прямой деятельности, будь это на игровой площадке или в роли менеджера, одного из руководителей клуба, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Вячеслав Быков. — Такие спортсмены должны быть востребованы, своим примером они ведут за собой молодежь и привлекают болельщиков на стадионы. Чемпионы должны передавать победные традиции следующим поколениям спортсменов. Я могу только приветствовать решение Ильи.

Повторение истории

В карьере Ковальчука уже было возвращение в хоккей после перерыва (полгода между окончанием карьеры в НХЛ и переходом в «Авангард» в конце декабря 2020 года). Тогда Илья помог «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина, который стал третьим в его карьере. В регулярном чемпионате-2020/21 форвард набрал 17 очков (5+12) в 16 матчах при показателе полезности −2. В плей-офф на счету Ковальчука было 9 очков (4+5) в 24 матчах при показателе полезности −1. В финальной серии в шести матчах Ковальчук не набрал ни одного очка, а 30 апреля 2021 года стороны расторгли соглашение по взаимному согласию.

Повторится ли победная история с «Авангардом»? Шансы у «Спартака» с подписанием Ильи и вероятным трансфером центрфорварда Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелеса» только возрастают. Команда Жамнова впечатлила всех в первой половине регулярки ярким комбинационным хоккеем, особенно мощно выглядела тройка Голдобин – Морозов – Порядин. Но с травмой центра дела пошли похуже. Тем не менее главный тренер ищет варианты и в матче с «Автомобилистом» даже разбил Голдобина и Порядина по разным звеньям.

Конкуренты тоже набирают ход. Победную серию выдал СКА, очень зрелую игру демонстрируют «Локомотив» и московское «Динамо», потихоньку выбирается из болота неудач ЦСКА. Только в Западной конференции у «Спартака» как минимум пять очень серьезных соперников — не забываем и о «Торпедо» Игоря Ларионова. Но с подписанием Ковальчука красно-белые добавляют очень важный элемент — победный опыт. Причем такой, которого нет практически ни у кого в лиге.

— Наверное, Жамнов и Ковалев попросили Илью вернуться, чтобы он помог в борьбе за титул, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» бывший тренер сборной России Владимир Крикунов. — Поэтому он и пришел. Не знаю, готов ли сам Илья играть в большинстве матчей. Думаю, что он уже всё доказал. Ему можно уже и не играть, просто быть в штабе. Он в любом случае поможет молодым ребятам встать на ноги, поверить в себя.

По информации «Спорт-Экспресса», Ковальчук заработает 15 млн рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных задач.