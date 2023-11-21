«Тренировки с Ларионовым доставляли огромный кайф»

В истории НХЛ было всего два случая, когда на драфте под первым номером выбирали российских хоккеистов. Если Илья Ковальчук («Атланта Трэшерз», 2001 год) и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2004) в дальнейшем стали суперзвездами, то у выбранного в 2012 году клубом «Эдмонтон Ойлерз» Наиля Якупова всё сложилось не так успешно. После неплохих первых трех сезонов он стал постепенно терять доверие канадского клуба, а затем не смог заиграть в «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».

В итоге в 2018 году Якупов вернулся в КХЛ, где поиграл за петербургский СКА и омский «Авангард», выиграв с последним Кубок Гагарина в 2021 году. С нынешнего сезона он выступает за «Нефтехимик» из родного Нижнекамска, с которым ведет борьбу за место в плей-офф. В интервью «Известиям» 30-летний хоккеист поделился мнением о результатах команды, а также рассказал, каким был агентом легендарный хоккеист, ныне главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов. Наиль был его клиентом в период выступлений за океаном.

«ЦСКА еще не сказал своего слова, всё у них нормально будет»

— Почему ваш клуб нестабилен? Может обыграть СКА (2:0), но проиграть находящемуся в не лучшем состоянии «Куньлунью» (3:4Б). Есть проблемы с настроем?

— Да не то чтобы проблемы с настроем... Нам любого соперника дай — выйдем на лед разъяренные. Потому что понимаем, что надо выигрывать. У нас не такое положение, чтобы мы выбирали соперников в плане того, что с кем-то будет полегче, с кем-то потяжелее. Для нас каждая игра очень важна, поскольку это игра за очки. У кого-то из лидеров есть запас определенный — есть, образно говоря, большая шкала для плохих игр. С нами такое может сыграть злую шутку в конце регулярного чемпионата. Поэтому мы одинаково серьезно настраиваемся на каждую команду, будь то ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» — разницы нет.

— У того же ЦСКА при этом такой шкалы, о которой вы сказали, нет. Армейцы много растеряли очков, идут только на шестом месте в Западной конференции.

— Я думаю, ЦСКА еще не сказал своего слова. Всё у них нормально будет. Сезон длинный. Плюс у них костяк, который уже выигрывал три Кубка Гагарина. И знает, как, например, играть матчи, которые будут в дальнейшем.

— Что в нынешнем сезоне с вами, что в прошлом сезоне без вас «Нефтехимик» жестко проваливает первый месяц, его уже все готовы похоронить, но в итоге клуб поднимается наверх и включается в борьбу за выход в плей-офф. Почему так происходит?

— Честно говоря, не знаю. Я в таких ситуациях и не был никогда, чтобы... А, хотя был! Давно, в прошлом, за океаном (улыбается).

— Вы про «Эдмонтон»?

— Там есть команда, да. Честно говоря, ничего вам не скажу по поводу вашего вопроса. Играть просто надо. И не думать, сколько там проиграли, выиграли — 10 матчей или ещё сколько. Какая разница? Всё равно еще много игр впереди. Мы уже провели за 30 матчей. Осталось примерно столько же — точнее, чуть больше. И у меня вообще нет мыслей по поводу прошедших игр. Просто надо отдаваться своему делу, любить его и выкладываться на полную. И стараться быть честным перед самим собой, чтобы ты понимал, что сделал всё возможное, всё, что от тебя зависит. И потом уже результат увидишь в конце. Там будешь рассуждать, где не добежал, где старался или не старался.

Сейчас просто надо находить правильный подход к восстановлению и питанию — такие мелочи. Не то чтобы мы все употребляем исключительно органики. Но есть определенные нюансы. Например, если есть лишний выходной, то надо его с пользой проводить. Потому что перелетов много, игр много. И я на это не жалуюсь: график в КХЛ — чистый кайф. Пусть лучше будет больше игр. Но нам надо к такому календарю правильно готовиться.

«Если сейчас мою голову взять и перенести в то время, я бы сам в некоторых моментах поступал по-другому»

— Став главным тренером «Торпедо», Игорь Ларионов вовсю пропагандирует здоровое питание — однажды он поедал малину на пресс-конференции, еще приносил на нее контейнер с овощами и зеленью. Вам он прививал подобное, когда был вашим агентом?

— Нет, на малину он что-то тогда не раскошеливался (улыбается). Но раскошеливался на другие дела. Думаю, таких, как я, в 16–17 лет не интересовала еще малина — только клюшка, форма. Другое дело, что Игорь Николаевич в принципе всегда вел здоровый образ жизни, правильно питался. Так что красавец — что тут сказать. Показывает на своем примере, как надо. Но у кого-то есть малина, у кого-то другие способы восстановления организма. В каждой команде есть разные нюансы.

— У вас в клубе какие нюансы?

— Мы по-скромному ведем себя. Ничего не выбираем. Что нам дают, то и берем (смеется). Если что-то можешь сам купить, идешь покупаешь. Но не сказать, что очень разгуливаемся в плане питания.

— Все знают, каким Ларионов был игроком, теперь видят, какой он тренер. А каким он был агентом?

— Он хороший человек, хороший друг. Мои родители с ним общаются, я поддерживаю с ним связь. Может быть, уже не так часто общаюсь с Ларионовым, как раньше. Но мой отец (Раиль Якупов, бывший директор «Нефтехимика». — «Известия») с ним контактирует. По чисто человеческим качествам могу сказать об Игоре Николаевиче только позитивные вещи, как бы ни сложилась моя карьера в НХЛ. Когда я вернулся в Россию, он уже не был моим агентом, но это не значит, что у нас был с ним какой-то конфликт. Ничего плохого про него не хочу и не могу сказать — просто не было повода. Он всегда помогал, был первым человеком, который вывез меня из Нижнекамска в Канаду. И временами был не то что как отец, но огромную роль сыграл в моей судьбе своим вниманием и постоянной поддержкой.

— В то время его неоднократно критиковали как агента. И в первую очередь за то, что у вас, первого номера драфта НХЛ, не пошла карьера за океаном.

— Мне сейчас 30 лет. Тогда было 18–19. Конечно, если сейчас мою голову взять и перенести в то время, я бы сам в некоторых моментах поступал по-другому. Что-то бы переиграл, но это сейчас об этом легко говорить. Возможно, Игорь Николаевич тоже как-то по-другому себя вел бы. Трудно сказать. Я многого тогда не знал и не понимал. Может быть, Ларионов тоже не до конца понимал, куда попал с агентской делюгой. Нормально всё.

— Удивило то, как он начал тренировать? Тогда могли предположить, что он почти с нуля так ярко начнет тренерскую карьеру в 60 с лишним лет?

— Честно говоря, удивило. Но весь тренировочный процесс, который у него есть, он с нами, его клиентами, практиковал. Когда мы с ним тренировались, это доставляло огромное удовольствие, огромный кайф. Поэтому то, что он сейчас делает в Нижнем, — это огромный плюс и удовольствие. Местным мальчишкам повезло, что там есть человек, который их учит и дает возможность просто кайфовать. Играть в хоккей и получать удовольствие от жизни.