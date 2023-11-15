«НХЛ не будет выгонять россиян — это частная лига»

Построенная в Санкт-Петербурге «СКА-Арена» не примет ЧМ, но всё равно будет знаменита на весь мир, уверен Павел Буре, который с 2021 входит в совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF). Он признается, что за последние два года его круг общения никак не изменился. В начале ноября дважды лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ побывал в Норильске, где провел мастер-класс для детей из местной хоккейной школы, а также посетил матч ВХЛ между созданным в этом году хоккейным клубом «Норильск» и красноярским «Соколом». В интервью «Известиям» чемпион мира – 1990, финалист Кубка Стэнли – 1994 и Олимпиады-1998 поделился мнением о причинах русофобских высказываний знаменитого чешского вратаря Доминика Гашека, оценил работу своих партнеров по ЦСКА Сергея Фёдорова и Игоря Ларионова, а также прокомментировал один расхожий стереотип о главном канадском городе.

«Приятно видеть, что наше государство заботится о спортсменах, выделяя огромные суммы призовых»

— В ноябре в Санкт-Петербурге официально запущена в эксплуатацию «СКА-Арена» на 21,5 тыс. зрителей. Обсуждали ли вы это с IIHF? Там понимают, какой чемпионат мира могли провести в 2023 году, если бы не отобрали его у Питера?

— Уже не исправишь того, что случилось. Но позитив нужно искать в том, что в России появилась самая большая в Европе хоккейная арена, которая по размаху может сравниться и с НХЛ. Это уникально, и «СКА-Арена» будет знаменита на весь мир. В любой ситуации мы найдем, какие соревнования там проводить. Как я слышал, у нашей страны очень большие планы по организации турниров в 2024 году. Вот в мое время проходили Игры доброй воли, которые приравнивались к Олимпиадам по званиям и премиям. Нас собирали в Спорткомитете СССР и объявляли, как важно там победить. Может, и сейчас мы создадим соревнования, которые будут очень интересны зрителям. И в этом случае «СКА-Арена» точно пригодится.

— На Играх дружбы будут давать победителям по $40 тыс. Это большой стимул для профессиональных спортсменов?

— Понятно, что для профи важны деньги, это их работа. А главное — приятно видеть, что наше государство заботится о спортсменах, выделяя огромные суммы призовых. Это стимул для атлетов других стран приехать к нам. Ну а вообще профессионалы честолюбивы и хотят побеждать не только ради денег. Так что в этих турнирах будет много спорта.

— Вы чувствуете русофобию, когда общаетесь с коллегами по IIHF, да и просто с зарубежными друзьями?

— Ну не знаю, мой круг общения никак не изменился. С какими-то ребятами я играл в хоккей еще по юниорам, теперь они стали функционерами. Но мы по-прежнему добрые друзья. Мы всю жизнь идем параллельно друг с другом. Почему мы должны разрывать наше общение?

— Вы уже много лет входите в наблюдательный совет ЦСКА, который в 2021 году удивил публику, назначив главным тренером команды никогда не работавшего в этом качестве Сергея Фёдорова. Двумя победами в Кубке Гагарина он оправдал доверие, но можете вспомнить, как и кем принималось то решение?

— Это потрясающий момент для ЦСКА, потому что Фёдоров принес армейцам два Кубка Гагарина, не проиграв пока ни одной серии плей-офф. Его два года подряд на церемонии КХЛ признавали лучшим тренером сезона. При этом человек до этого никогда не занимался тренерской работой. Это уникальный случай! Я очень рад за Сергея и за ЦСКА в целом. Не скажу, кто конкретно об этом объявил (о решении назначить главным тренером). Но то решение на заседании наблюдательного совета клуба сработало на все 100%, и сейчас Федоров пишет историю.

— Многие русские звезды НХЛ 1990-х годов сейчас успешно работают тренерами команд КХЛ, не имея соответствующего опыта на момент назначений: Федоров в ЦСКА, Игорь Ларионов в нижегородском «Торпедо», Алексей Жамнов в «Спартаке», где ему помогает Алексей Ковалев. Сами не хотите последовать их примеру?

— Мой жизненный принцип: «Никогда не говори никогда». Но я не вижу себя тренером и никогда не видел. Это должен быть определенный склад ума, правильный характер. Для меня это разные профессии: быть хоккеистом и тренером. На сегодняшний день я к этому точно не готов.

— Ближе всего к работе в КХЛ вы были в 2014 году, когда начали исполнять функции генерального менеджера только создававшегося клуба «Сочи», но быстро покинули проект. Что тогда не срослось?

— Просто там были изменены цели для «Сочи». Мы изначально договаривались об одном. А потом пришло другое руководство, оно сменило вектор. И я понял, что нам не по пути. Если люди передумали, то хозяин — барин. Просто меня это не устроило, я и отказался.

— Начав тренерскую карьеру, Игорь Ларионов много говорит о том, что хочет вернуть в наш хоккей его советский атакующий комбинационный стиль. В сегодняшних реалиях это возможно?

— Очень важно сохранять свое. Но эволюция есть и в хоккее. Из каждого стиля надо брать что-то хорошее. Как канадцы взяли многое у нас, а мы пытаемся что-то перенимать у них. Всё идет вперед семимильными шагами. Ты и становишься лучше, когда смотришь на других, учишься. Если в 1970-х годах было что-то сложно увидеть у других — мир был закрыт, и мы мало куда ездили, то теперь всё перед глазами. Включай интернет или телевизор, учись, анализируй как тренер, бери что-то лучшее, пытайся это использовать у себя.

— Хотели бы вы, чтобы такой стиль игры, как у ларионовского «Торпедо», окончательно вытеснил из КХЛ системный хоккей Зинэтулы Билялетдинова, Игоря Никитина?

— Я вырос в системе ЦСКА, откуда и вышел Ларионов. Конечно, мы — единомышленники, и стиль игры его команды мне близок. Вам скучно смотреть системный хоккей? Но многое зависит от того, какие у тебя исполнители в команде. Ты можешь быть хорошим тренером, но нужны исполнители твоих идей на льду. ЦСКА была базовой командой сборной СССР, поэтому у Виктора Васильевича Тихонова были лучшие игроки со всего Союза. Он мог делать всё, что захочет.

Когда я в 16 лет пришел в команду мастеров, у нас были четыре игровые и две запасные пятерки. Так вот, в пятом-шестом звеньях у нас тогда сидели заслуженные мастера спорта. Вот такая была конкуренция! Конечно, Тихонов при такой огромной лавке и не думал играть от обороны. Он мог выбирать игроков в состав, делал ставку на нападение. Но ведь были команды, где не хватало звезд. Не было у них легендарных пятерок. И что им оставалось делать? Если ты не можешь созидать, то будешь разрушать.

— Представим, в один день играют все клубы КХЛ. Матчи каких трех команд вы выберете для просмотра?

— Понятно, что это будет ЦСКА. Еще — «Спартак», ярко проявляющий себя в атаке. Тем более мы выросли вместе с Алексеем Жамновым. И, конечно, «Торпедо». Тем более там Ларионов, а он — рекордсмен в плане того, с кем я играл больше всего. Мы в пяти командах вместе выступали: ЦСКА, «Ванкувер», «Флорида», а еще сборные СССР и России. Причем он нередко был центрфорвардом в моей тройке. Конечно, мне интересно смотреть, как он работает в КХЛ.

«Канадцы даже не могли улететь из Италии, потому что не бронировали так рано билеты»

— Ларионов как тренер интересен не только игрой и результатами «Торпедо», но и тем, как следит за питанием своих игроков и часто рассказывает об этом на пресс-конференциях. Вам по юности он давал ценные советы по этой части — например, не употреблять сахар?

— Мне он не говорил такого. Хотя, когда я в 1991 году приехал в Ванкувер, то жил у него дома две недели. И во время поездок мы с ним делили один номер. Игорь еще 30 лет назад педантично следил за своим питанием, очень внимательно к этому относился.

— Когда жили у него дома, Ларионов кормил вас салатом?

— Нет, я сам питался. Мы с ним чуть по графику не совпадали. Игорь любил ложиться спать рано и рано вставал. А я — более поздний. Мы старались друг другу не мешать.

— Не жалеете, что после работы генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2006 в Турине больше не трудились на подобных должностях?

— Я никогда ни о чем не жалею. Просто у меня была договоренность с руководством, что я постараюсь помочь конкретно на той Олимпиаде-2006 в Турине. Там ведь участвовали профессионалы, и это большая разница для турнира, когда НХЛ останавливает свой чемпионат, и когда они этого не делают. Я хорошо знал НХЛ и сказал: «Да, помогу». Но с моей стороны это была разовая акция.

— На той Олимпиаде Россия обыграла в четвертьфинале Канаду (2:0). То была последняя победа нашей сборной над родоначальниками хоккея, когда обе команды играли сильнейшими составами из игроков НХЛ. Говорят, тогдашний генменеджер канадцев Уэйн Гретцки расплакался после поражения. Пытались его утешить?

— Я его не собирался утешать. Мы с ним были в одинаковых должностях и очень много общались. Это спорт — кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Вряд ли Гретцки были нужны мои слова сочувствия в тот момент. Но для них это был шок, конечно. Канадцы даже не могли улететь из Италии, потому что не бронировали так рано билеты. Они представить не могли, что вылетят сразу же в плей-офф. Гретцки мне говорил: «Мы сейчас даже улететь не сможем. Не думали, что встретимся с Россией уже в четвертьфинале». Если говорить объективно, сборная Канады тогда была сильнее. Причем на голову. Но это хоккей. Нам повезло, мы выиграли.

«Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты?»

— В конце февраля 2022 года Гретцки резко выступал против России, он поддержал отстранение наших сборных от международных соревнований. Если встретите его завтра, какой будет ваша реакция?

— С моей стороны будет однозначно душевная реакция. Мы обнимемся как добрые друзья. Думаю, Уэйн отреагирует аналогично.

— Еще более активно в последние полтора года выдает антироссийские заявления легендарный чешский вратарь Доминик Гашек, против которого вы бились в финале Олимпиады-1998 в Нагано, часто играли друг против друга в НХЛ, вместе участвовали в Матчах всех звезд лиги. В то время он демонстрировал подобное отношение к нашей стране?

— Я с ним никогда особо близко не дружил и не общался. Мы шли параллельно. А с чем я связываю его высказывания? Очень уважаю вратарей. Но я их никогда не понимал. Вот представьте: в меня бросают кирпич. Какая моя реакция? Я должен увернуться. А какая должна быть психология, если твоя работа заключается в том, что ты должен под этот летящий кирпич подставить свою часть тела?

— Намек на то, что Гашек слишком часто ловил «кирпичи» головой?

— Я о том, что просто не всегда понимаю вратарей. Они — отважные ребята. Но психология у них чуть другая.

— Почему НХЛ после начала СВО так твердо держится позиции не выгонять российских хоккеистов, не следовать примеру IIHF и других международных спортивных федераций?

— Потому что это частная лига. И зачем же частная организация будет выгонять хороших работников, которыми являются российские хоккеисты? Они же выдержали конкуренцию, пробились наверх в этом большом бизнесе. Поэтому такое отношение — как к хорошему и профессиональному сотруднику. Если ты свое дело исполняешь лучше всех в мире, то какая разница, откуда ты? Если повар готовит лучше всех в мире, то какая разница, откуда он — из Швеции или Никарагуа? Я просто буду есть его блюда, уважая его кухню.

— Несколько лет назад защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин, который пробовал себя в НХЛ в составе «Ванкувер Кэнакс», назвал этот канадский город наркоманским, сказав, что там воняет травой. У вас были те же ощущения, когда вы там жили в 1990-е годы?

— Куда ты ходишь, там так и пахнет. Есть же разные места в любом городе. Когда я ходил по Ванкуверу, у меня не пахло травой. Пахло океаном, и я гулял в красивом парке с видом на небоскребы и белоснежные яхты. Я и в Нью-Йорке бывал во многих интересных местах. А кто-то скажет, что его в этом городе больше всего впечатлили хулиганские районы.

— Вы там в гетто не заглядывали?

— Никогда. Меня же никто в Америке не бросал. Когда я переходил в какой-то клуб, мне сразу объясняли: парень, в эти районы ходить не надо. Может, в них и пахло травой, но я там не был. Выбор за тобой.