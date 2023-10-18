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«В «Оттаве» Володя будет играть столько, сколько положено лидеру»

Тренер ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко — о первых матчах за новую команду своего сына, звезды НХЛ Владимира Тарасенко, его адаптации в Канаде и дальнейших перспективах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Одной из главных интриг стартовавшего на прошлой неделе сезона НХЛ считается игра российского нападающего Владимира Тарасенко. По ходу прошлого чемпионата он покинул «Сент-Луис Блюз», за который выступал без малого десять лет, выиграв с ним в 2019 году Кубок Стэнли. Конец прошлого сезона 31-летний хоккеист провел в «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего, будучи без контракта, искал наиболее выгодные варианты в лиге. В итоге заключил однолетнее соглашение с одним из аутсайдеров НХЛ последних лет «Оттавой Сенаторз».

Тарасенко уже сыграл за «Оттаву» три официальных матча в новом сезоне — в выездной игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:5) он не набрал ни одного очка, а в двух победных домашних встречах сначала отметился двумя голевыми передачами с «Филадельфией Флайерз» (5:2) и голом и передачей с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (5:2).

В интервью «Известиям» отец Владимира, один из сильнейших нападающих России 1990-х годов, самый ценный игрок сезона-1996/97, а ныне ассистент главного тренера выступающей в КХЛ «Сибири» Андрей Тарасенко оценил первые матчи Владимира за новый клуб и его перспективы в этом сезоне.

— Как вам игра Владимира в первых матчах сезона?

— Стартовую игру с «Каролиной» я не видел. Две следующие посмотрел. Он привыкает — три матча понадобилось на это. В принципе хорошо, что во второй встрече Володя отдал две голевые передачи в большинстве. Но очень мало играл «пять на пять». 11,5 минут — это мало. Понятно, что ты в этой ситуации не в игре. И это выглядело печально. А в третьем матче Володя играл намного больше — почти 16 минут, хорошо двигался. Видно, что уже немножко адаптировался. С партнерами по атакующей тройке стали понимать друг друга. Естественно, то, что он еще забил гол, — это придает сил и эмоций. Плюс пас голевой сделал. Да, там был рикошет, но Володя до этого перехватил шайбу — сделал работу, в результате которой забили гол. Думаю, теперь у него настроение будет получше. Сам он говорит, что постепенно привыкает. Всё-таки другая страна, семья долгое время жила в Америке, а Володя теперь в Канаде. Он семейный человек.

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— Жена и дети не сразу переехали за ним в Оттаву?

— Они и сейчас не переехали. Только на некоторое время на детские каникулы приезжали, но на постоянной основе пока в силу обстоятельств не могут это сделать. Потом, конечно, окончательно переедут. Но пока надо ждать, когда они будут постоянно рядом с Володей. Плюс ему, разумеется, нужно доверие тренера. В команде его хорошо приняли все ребята, доброжелательно. Помогают ему адаптироваться, особенно когда в начале были житейские моменты в ходе exhibition games (выставочные матчи) перед стартом сезона. В общем, привыкает Владимир.

Надо еще учитывать, что стиль игры в «Оттаве» другой, нежели в «Сент-Луисе» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Надо немножко привыкнуть. Потому что и требования тренерские другие, и вообще менять команду всегда непросто. Посмотрим еще, как «Оттава» будет дальше играть, в каком стиле. У нее была одна выездная игра на старте, потом две домашние и сейчас еще будут три дома. Потом надо будет посмотреть, насколько их игра будет отличаться, когда поедут в первую выездную серию.

— Изначально вы как отнеслись к идее с небольшим однолетним контрактом в не самом сильном клубе? Агент Владимира Алексей Дементьев объясняет это так: проявив себя в коллективе, где он будет одной из главных звезд, Тарасенко следующим летом добьется более крупного контракта в клубе с чемпионскими амбициями.

— Ну всё правильно. Такая перспектива просматривается. Володя — лидер. Он может и забить, и отдать передачу. Вы же знаете, что по статистике у него в карьере примерно одинаковое количество заброшенных шайб и сделанных голевых передач. Поэтому думаю, что такой разносторонний игрок в любой команде будет нужен. И «Оттаве» он был нужен — клуб долго ждал ответа Владимира на приглашение. Думаю, всё будет нормально в смысле доверия тренера. Он будет получать игровое время и в большинстве, и при игре «пять на пять». И будет играть столько, сколько должен играть лидер.

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— Как вам его звено с Ридли Грейгом и Матье Жозефом?

— Повторюсь, они с каждой игрой начинают всё больше и больше понимать друг друга. Надеюсь, дальше не будет какой-то перетасовки звеньев, хотя у Володи достаточно опыта и мастерства, чтобы с любыми партнерами найти общий язык.

— Владимира больше не беспокоят проблемы с плечом, из-за операции на котором он немало пропустил в последние сезоны в «Сент-Луисе»?

— Давайте не будем об этом говорить. Всё нормально у него уже давно. Эта тема постоянно муссировалась в прессе. В результате даже самому Володе пришлось написать тогда, что у него всё хорошо с плечом. Тьфу-тьфу-тьфу, надеемся, что всё будет в порядке и дальше. Он уже давно мог и может играть по полной программе — и в «Сент-Луисе», и в «Рейнджерс». Володя не бережется. Играет, как и играл.

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