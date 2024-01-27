Песков анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко 28 января
Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу 28 января. Об этом в субботу, 27 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь президента РФ сообщил, что лидеры стран продолжат неформальное общение вечером 27 января.
«Да. И сегодня, и завтра», — ответил он на вопрос ТАСС, продолжится ли неформальное общение глав государств.
Ранее в этот день Путин вместе с Лукашенко открыли мемориал в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. В церемонии открытия также участвовали политики, общественные деятели и 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград».
Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом 27 января. Он отмечал, что намерен провести переговоры в формате «один на один» с российским коллегой перед заседанием Высшего государственного совета Союзного государства.