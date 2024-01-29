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Путин и Лукашенко прибыли на заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
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Путин и Лукашенко проводят заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Трансляция

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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в понедельник, 29 января, проводят заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии. Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее пресс-служба администрации президента России сообщала, что на заседании планируется подвести итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Кроме того, лидеры утвердят аналогичный документ на следующий трехлетний период. Также будет принят ряд решений по наращиванию дальнейшего взаимодействия.

Ранее, 28 января, Путин на встрече с Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд, и эта работа идет в двустороннем режиме.

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