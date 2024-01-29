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Товарооборот Белоруссии и России по итогам 2023 года составит $54 млрд

Лукашенко: рост товарооборота Минска с Москвой может составить $54 млрд в 2023 году
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Рост оборота товаров и услуг Белоруссии и России в 2023 году может составить $54 млрд, заявил 29 января в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если взять за год товарооборот товарами и услугами, то будет $54 млрд», — сказал он.

Ранее, 28 января, Путин на встрече с Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что отношения Москвы и Минска развиваются очень энергично, товарооборот составил $42 млрд и продолжает расти. По его словам, Россия проинвестировала в экономику Белоруссии $4 млрд и эта работа идет в двустороннем режиме.

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Путин подчеркнул, что отношения развиваются по всем направлениям — в промышленности, сельском хозяйстве, науке, образовании, культурной сфере.

В ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в Санкт-Петербурге стороны подведут итоги выполнения документа «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Кроме того, лидеры утвердят аналогичный документ на следующий трехлетний период. Также будет принят ряд решений по наращиванию дальнейшего взаимодействия.

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