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Россия нарастила импорт автомобилей из Китая на 258%

РБК: Россия увеличила импорт автомобилей из Китая на 258% в 2023 году
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jiang Kehong
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В 2023 году ввоз различных наземных транспортных средств из Китая в Россию вырос на 258,4% — с $6,28 млрд до $22,52 млрд. Об этом 29 января сообщает РБК со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Лидером по объему импорта из КНР в Россию стало оборудование и механические устройства ($25,24 млрд за год). Основной статьей экспорта из РФ в Китай стало минеральное топливо, за год поставки выросли на 10,4% (с $85,78 млрд до $94,7 млрд).

В общей сложности Китай экспортировал в Россию товаров на $110,97 млрд, что на 46,9% больше, чем в 2022 году.

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29 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что по итогам января 2024 года продажи новых автомобилей в России превысят 80 тыс. единиц. Это на 80% больше, чем в январе прошлого года, и на 7% меньше по сравнению с январем 2022-го. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2023 года выросли на 69% по отношению к 2022 году и составили 1,06 млн единиц.

Кроме того, 25 января «Автостат» рассказывал, что доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.

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