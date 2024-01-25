Доля автодилеров китайских брендов в РФ превысила 60%

Доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%, сообщает 25 января аналитическое агентство «Автостат».

Сейчас в стране насчитывается 2207 официальных дилерских центров брендов из КНР, хотя год назад их было 1053. Всего по состоянию на середину января в РФ числилось 3653 автодилера — на 15% больше, чем год назад.

Доля дилеров отечественных марок выросла за год 14,3%, до 14,7%, а у всех остальных участников рынка этот показатель снизился. У европейских автомарок их стало в 3,5 раза меньше (с 22,8 до 6,5%), у японских — с 16,4 до 10,6%, у корейских — с 12,5 до 7,4%, а у американских — с 0,7 до 0,4%.

Размер скидок на новые автомобили у российских автодилеров достигает 300 тыс. рублей. Самые высокие скидки можно получить на автомобили 2023 года выпуска.